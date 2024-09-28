Квадроберы: опасно ли это и почему новая субкультура у всех на слуху

Субкультура, получившая широкое распространение в Украине в последние месяцы, пугает и тревожит взрослых. Однако психологи говорят, что все не так страшно как кажется.

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Новая субкультура под названием "квадробика" захватила умы и тела подростков. В последнее время ее широко обсуждают в соцсетях, пытаясь понять хорошо это или плохо и как реагировать на новое увлечение детей, которые ходят на четвереньках, имитируют поведение животных и прячут лица за масками котов, лисиц и прочей живности. Фокус рассказывает, что известно об этом явлении.

Что такое квадробика?

Квадробика (от лат. quattuor — "четыре" и англ. aerobics — "аэробика"), согласно сайту Quadrobics.com – экстремальный вид спорта, который заключается в передвижении человека на четырех конечностях, имитирующий ходьбу, бег, прыжки и другие движения животных. Чаще всего квадроберы, а именно так называют себя представители этой субкультуры, повторяют движения лошадей, енотов, лисиц, кошек и собак. Свой образ они, как правило, дополняют масками животных, которых копируют, хвостами и перчатками-лапками.

Квадробика, которая по уровню травмоопасности, близка к паркуру, нашла распространение среди таких субкультур как фурри, териантропы (тери), косплееры и поклонники аниме.

Откуда взялась квадробика?

Основоположником квадробики называют японского спринтера Кеничи Ито, мирового рекордсмена 2008 года, преодолевшего дистанцию в 100 метров на четырех конечностях за 18,58 секунды. В 2012 году он побил рекорд, пробежав ту же дистанцию за 17,47 секунды. В 2015-м он в третий раз установил мировой рекорд, пробежав стометровку за 15,71 секунды.

Кеничи Ито – самый быстрый квадробер в мире

Еще в детстве Кеничи, которого сверстники дразнили "обезьяной" из-за его внешности, решил превратить это в свое преимущество и начал повторять движения приматов. Ито придумал способ передвижения на четырех конечностях, из-за чего сталкивался с непониманием окружающих, а раз его даже задержала полиция в Токио, приняв парня, бегающего на четырех конечностях, за психически нездорового человека. В итоге он провел в изоляторе несколько дней, однако не отказался от своего увлечения.

Рекорды Ито пробудили в других японцах желание побить их, однако со временем это увлечение распространилось далеко за пределы страны.

Новым толчком к возрождению интереса к квадробике стало развитие социальных сетей. Сейчас TikTok YouTube заполонили ролики с квадроберами, которые предаются своему увлечению как в одиночестве, так и собираются в "стаи". Подобные видео набирают миллионы просмотров.

Квадробикой увлекаются дети от 7 до 14 лет и старше

В чем разница между квадроберами, тери и фурри?

Несмотря на внешнее сходство, эти субкультуры имеют определенные отличия.

Квадроберы – это больше о спорте и активном отдыхе. Они не наделяют животных человеческими качествами, а просто имитируют их движения и повадки. В отличие от териантропов и фурри, которые могут воспринимать свою "животную" сущность как постоянную часть идентичности, квадроберы обычно рассматривают свое увлечение как временную активность.

Фурри

Фурри (англ. furry "пушистый, покрытый мехом") – это тот, кто интересуется антропоморфными животными, то есть животными, которым были даны человеческие характеристики, например, способность говорить или ходить на задних лапах. Это движение зародилось в Америке в конце 70-х годов XX века.

Это явление охватывает широкий спектр: от людей, которые просто являются поклонниками телешоу и видеоигр с участием антропоморфных животных (например, еж Соник или покемоны), до людей, развивающих в себе очень специфичный фурри-персонаж ("фурсона"), с которым они себя идентифицируют.

"Фурсона" (альтернативная персона) используется представителями сообщества, чтобы презентовать себя миру. Они часто рисуют цифровые изображения, продумывая черты личности, физические характеристики и предполагаемый возраст, и ставят их в качестве аватаров на DeviantArt и YouTube.

С другими "фурсонами" сообщества каждый такой персонаж взаимодействует посредством ролевых игр и искусства.

Некоторые участники даже делают яркие костюмы своих персонажей (называемые "фурсьютами") и обычно носят их на публичных мероприятиях. Существуют всемирные конвенции и встречи, где собираются участники сообщества.

На ивентах и тематических вечеринках фури носят меховые костюмы

В популярной прессе обычно путают фурри-костюмы и фурри-сообщество, но исследование Международного антропоморфного исследовательского проекта, изучающего фурри-фэндом, показывает, что фурри-костюмеры составляют меньшинство в этом сообществе.

Опрос 2007 года показал, что только 26,4% респондентов на фурри-конвенте сообщили, что у них есть меховой костюм, а 30% сказали, что носят его. Опрос 2014 года показал, что хвосты являются наиболее распространенным компонентом мехового костюма: 48,1% респондентов на Furry Fiesta 2014 признались, что у них есть хвост. Только 13% сказали, что у них есть полный костюм, в то время как 34,3% носят какую-либо одежду или аксессуары, связанные с их пушистой персоной или "фурсоной"

Тери

Териантроп (тери, териан) – это тот, кто идентифицирует себя с определенным животным. Духовно, психологически и эмоционально они соотносятся с сущностью и поведением этого животного, даже если у них нет соответствующей физиологии. Они заявляют о духовной связи с животными, стремятся к единству с природой, могут использовать тотемы и духовные практики. При этом носить меховой костюм или мяукать на прохожих в парке совершенно необязательно. Они уверены в наличии у себя "звериной души", которую необходимо исследовать и иногда выпускать на волю — отправляться в лес или иные "места силы".

В отличие от квадроберов, терианы идентифицируют себя с определенным животным

Термин "териан" происходит от зоологического слова Theria, которое относится к большой группе млекопитающих, включая сумчатых, таких как коалы и вомбаты, и плацентарных (слоны и киты).

Что говорят психологи?

Увлечение детей квадробикой не может не волновать родителей. Если одни относятся к такому философски или даже поддерживают, то другие переживают за психику своих потомков.

По словам Екатерины Гольцберг, детского и семейного психолога, президента Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов, в квадробике нет ничего предосудительного. Эта субкультура возникла, поскольку на нее есть запрос. Ее плюс в том, что дети оторваны от гаджетов, практикуют физическую активность и много времени проводят на улице. Главное для родителей, которые поддерживают детей в этом увлечении, – установить четкие правила безопасности и научить ребенка разграничивать игру и реальную жизнь, используя прием "стоп игра".

Она напомнила, что квадробика чем-то сродни паркуру, но почему-то паркур родителей тревожит меньше, хотя он более травмоопасный.

Психолог Павел Сиротюк отмечает, что квадробика может быть формой преодоления психологических барьеров.

"Решение двигаться способом, который общество может считать странным или неуместным, требует определенной смелости и уверенности в себе. Это может стать мощным инструментом личностного роста и развития самопринятия", – пишет он.

Специалист также указывает на тот момент, что квадробика может иметь терапевтический потенциал. Так, имитация движений животных может помочь в работе с психологическими травмами и стрессом, позволяя человеку временно "выйти" из своей человеческой идентичности и связанных с нею проблем.

Психолог и писательница Елена Шторм считает, что родителям, узнавшим, что их ребенок – квадробер, не стоит сразу паниковать. Нужно выдохнуть и исследовать ситуацию именно в вашем конкретном случае. Она говорит, что для нее здоровый предел в увлечении подростка квадробикой выражается в двух аспектах.

"Ребенок хорошо понимает, что это игра и хобби, а не способ реальной идентификации себя. Так что пока это не доходит до разговоров об "ощущении фантомного хвоста" или "отождествлении с животной сущностью", глобальной проблемы нет", – сказала она в комментарии ВСН.

Если же родители сталкиваются уже с такими проявлениями ребенка, тогда имеет смысл обратиться к психотерапевту и искать причину, которая мотивировала их ребенка так убежать от реальности. В этом случае квадробинг – просто инструмент, а причина значительно глубже: проблемы в семье, в отношениях с окружающими, неумение найти себя за пределами трендов.

Второй аспект – ребенок осознает, где есть грани дозволенного.

"В предыдущем пункте мы говорили об игре. Так вот, игра всегда имеет свои правила. И эти правила не вступают в конфликт с социальными нормами. Если же вы видите, что ребенок ведет себя провокативно, кусается, нападает на других, это тоже повод обратиться к психологу или психотерапевту", – подчеркивает Шторм.

Советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук считает, что для многих детей квадробинг – возможность снять стресс.

"Они объединяются в сообщества, поддерживают друг друга, организуют флешмобы и просто по-детски безобразничают… Если физическая активность и реальное общение помогают им чувствовать радость от движения и быть частью команды – то разве это не то, чего мы хотим для своих детей?" – написала она в Facebook. При этом Герасимчук советует все же помнить о балансе.

Реакция соцсетей

Новый тренд не остался вне внимания социальных сетей. Пользователи активно обсуждают увлечение подростков и относятся к нему очень по-разному. Если одни осуждают квадроберов, считая их увлечения блажью, то другие, наоборот, уверены, что таким образом подростки проявляют себя и "перезагружаются".

Не обошлось и без мемов.

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