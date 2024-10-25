Обижают и издеваются: киевлянка поделилась деталями воспитания девочки-квадробера (видео)

Мать девочки-квадробера не понимает негативного отношения людей к увлечению ребенка. Прохожие кричат оскорбления, бывает угроза физического насилия, и женщина готова обращаться в полицию.

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11-летняя киевлянка полгода назад увлеклась субкультурой "квадробинга" и надевает на себя маски волка, рыси или лисы. Подростки и дети иногда выкрикивают оскорбления, когда видят девочку в образе животного. Мать киевлянки во всем ее поддержку и не понимает негативного отношения окружающих. О том, как удается справиться с проблемами в воспитании девочки-квадробера, рассказали в эфире телеканала "Киев 24".

Киевлянка Екатерина Мартынюк с дочерью Златой рассказали о том, как сторонникам субкультуры "квадроберов" живется в столице. 11-летняя девочка объяснила, что узнала об особенностях этого движения 7 месяцев назад: увидела, как кто-то бегал на улице на четырех конечностях. Это заинтересовало, и она сегодня перевоплощается в нескольких животных — волка, лису, рысь. Кроме того, изготавливает маски для подружек: стоимость — от 20 до 150 грн в зависимости от сложности, материалов и времени (1-2 часа). Между тем мать рассказала, что иногда замечает неподобающее отношение окружающих к поведению ребенка. Например, слышит насмешливые возгласы подростков, которые кричат "оскорбительные вещи в спину". Если видит угрозу, то предупреждает, что будет обращаться в полицию.

"Бывали даже случаи, не со Златой, когда дети наносили друг другу физические повреждения. Я не понимаю причины этого. Я всегда стою на защите Златы, потому что подростки и дети достаточно жестоки. Я резко на это реагирую словесно. Но когда переходило в какие-то физические разборки, то угрожаю вызвать полицию", — сказала Екатерина.

Мать объяснила, что поддерживает увлечение дочери и даже выделяет средства на изготовление масок. Женщина видит, как Злата занимается творчеством, мастерит, открыла YouTube-канал, и в итоге киевлянка никак не возражает насчет проявлений "квадробинга".

"Я спокойно отнеслась, вижу, ребенок занимается. Злата проявляется в каком-то творчестве, она делает маски и себе, и друзьям, знакомым", — сказала она.

Квадроберы в Украине — детали

Отметим, в сентябре Фокус писал о субкультуре "квадроберов". Суть субкультуры, которая захватила взрослых и детей, заключается в том, что люди надевают маски животных и двигаются, как представители животного мира — на четырех конечностях. Основателем квадробики называют японского спортсмена Кеничи Ито, который начал бегать на четырех и установил несколько мировых рекордов. Позже это заинтересовало других японцев и распространилось по планете. Особенность этого увлечения — акцент на физических активностях и перевоплощении, которое требует только маски, а не полного мехового костюма, как, например, в фуре. Психолог Екатерины Гольцберг не видит в появлении квадроберов в Украине ничего плохого, ведь это отрывает детей от гаджетов и способствует прогулкам. Психолог Павел Сиротюк заявил, что речь идет о "преодолении психологических барьеров".

Напоминаем, 23-летняя австралийка рассказала о матери, которая увлекается субкультурой готов и превратила дом в склад высохших жуков и животных.