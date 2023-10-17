"Детская психика не выдерживает войны": почему в Киеве шесть подростковых суицидов за месяц

В Киеве за последние две недели шесть подростков совершили суицид, выпрыгнув из окна или с крыши многоэтажки. Психолог отмечает, что подростковая психика очень хрупкая и остро реагирует на негативные события, особенно войну. Поэтому родителям нужно быть внимательными и разговаривать со своими детьми.

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Две недели назад, 2 октября 17-летняя Вика и 18-летний Вова из Киевской области совершили суицид в прямом эфире. Подростки заранее спланировали самоубийство. Для этого они приехали в Киев из города Березань, где жили вместе с приемными родителями и другими детьми, сняли квартиру и несколько дней записывали видео, на которых рассказывали о своих буднях, пока не вышли из окна. Знакомые полагали, что подростки могли употреблять запрещенные вещества. Но что именно подтолкнуло их к роковому шагу, осталось тайной. Одна из сводных сестер погибших написала в Instagram, что подростки "морально не вывозили".

Через неделю 9 октября в Киеве стало известно еще об одном парном самоубийстве. В Деснянском районе столицы погибли две девушки 2005 и 2006 года рождения. Их случай не был похож на историю Вики и Вовы. Девушки были студентками столичного колледжа, воспитывались в хороших семьях, а с родителями, по информации правоохранителей, у них были доверительные отношения. Однако в роковую ночь девушки спрыгнули с 26-го этажа недостроя ЖК "Днепровские вежи". В телефонах погибших полицейские обнаружили предсмертные сообщения, отправленные близким. Ни следов постороннего влияния, ни общения с чужими людьми. Ничего, что могло бы объяснить поступок девушек, полицейские не обнаружили. Два парных самоубийства, которые произошли с разницей в одну неделю, правоохранители связывать не стали.

Спустя несколько дней столицу потрясли еще два случая детского суицида. 15 октября в результате падения с 22 этажа ЖК "Бережанський" на улице Николая Гулака погибла 12-летняя девушка. А 16 октября из окна квартиры на улице Ореста Левицкого выпрыгнул 16-летний парень.

Очень хрупкие подростки

По словам психолога Елены Рыхальской, подростки нуждаются во внешней и внутренней стабильность для формирования личности и понимания, как войти во взрослую жизнь. Украина находится в состоянии войны, и это накладывает тяжелый отпечаток на хрупкую детскую психику.

Важную роль в процессе формирования личности играют родители. Если они не дают подростку ощущения стабильности и уверенности в завтрашнем дне, он не чувствует почву под ногами. Это усиливает переживания, неустойчивая психика не справляется с потоком негатива, что в итоге может привести к трагическим событиям.

"Часто дети являются родителями, а родители — детьми. Не каждый способен с этим справиться. Из-за непонимания происходящего вокруг, восприятие негатива усиливается. А психика подростков очень хрупкая. Это возраст, когда формируется модель поведения и чувства эмоционального реагирования. Когда возникает хаос, подросток не понимает, куда идти. Он слышит новости о войне, ему становится страшно, возникают мысли, что выхода нет, жизнь бесполезна, дальше ничего не может быть", — говорит Фокусу Рыхальская.

Психолог рекомендует родителям быть внимательными. Интересоваться, что происходит в жизни их детей. Потому что суицидальные настроения не возникают на ровном месте. И у подростка, который решается совершить роковой шаг, может быть глубокая депрессия.

"Просто так из окна не выходят. Это результат накопительного процесса, поэтому родителям нужно быть внимательнее к детям. Стоит обратить внимание, если у подростка изменилось поведение: он стал замкнутым, не хочет разговаривать, плохо спит, у него изменились привычные черты характера — например, был гиперактивный, а стал вялым или наоборот. Нужно обязательно разговаривать. Но важно делать это искренне. Потому что подростки чувствуют фальшивый интерес", — продолжает эксперт.

По словам Рыхальской, иногда подростку легче найти общий язык с человеком со стороны. Это могут быть близкие люди — тети или дяди, тренер в секции, школьный учитель. Подростки тянутся ко взрослым, которые их поддерживают и выслушивают. Особенно если накопились обиды на родителей.

"Нужно обязательно разговаривать по-честному. Не на уровне: я родитель, и обвинения. А просто говорить. Не злиться, если подросток не хочет разговаривать. Повторять попытки, но главное искренне", — подчеркивает психолог.

Рыхальская добавляет, что самый опасный подростковый возраст — 11-15 лет. В этот период у ребенка, готовящегося стать взрослым, возникает масса противоречий, с которыми сложно справиться. Если подросток задает вопросы, нужно обязательно на них отвечать. Особенно если эти вопросы касаются суицидальных мыслей.

Фокус ранее писал, что в Кривом Роге группа подростков издевалась над парнем. В результате буллинга подросток попал в больницу.

Также Фокус рассказывал, что в Киевской области правоохранители задержали группу подростков, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.