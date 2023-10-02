В Киеве брат и сестра спрыгнули с 24-го этажа в прямом эфире: что известно, все детали (видео)

Девушка и парень рассказали, что решились на самоубийство и показали, как прыгают вниз.

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Брат и сестра в Киеве могли прыгнуть с 24-го этажа многоквартирного дома во время прямого эфира в одной из соцсетей. Полиция в Facebook сообщила подробности.

В сети опубликовано видео, которое свидетельствует о том, что подростки транслировали свою смерть в прямом эфире. По информации сайта 44, сводные брат (Вова) и сестра (Вика), 2005 и 2006 годов рождения, были в отношениях.

На записи девушка и парень отмечают, что решились на суицид. На другом ролике видно, как прыгают вниз. Можно увидеть последние предсмертные видео подростков, на которых те рассказывают, что готовятся покончить с собой.

Перед прыжком парень спрашивает у девушки: "Готова?". Та отвечает утвердительно. "Как?", — уточняет он. "Вместе", — отвечает она.

Пока комментариев со стороны семьи и близких в открытом доступе не было.

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Смерть брата и сестры: что известно

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис рассказала ТСН, что погибшие могли быть сводными братом и сестрой. Их родители живут в другом городе, поэтому жилье несовершеннолетние в столице могли снимать.

Их подготовка к самоубийству была длительной, ведь в соцсетях они создавали учетные записи, в которых рассказывали, что планируют такой поступок. За несколько часов до трагедии они выложили туда несколько десятков видео.

Самоубийство брата и сестры: расследование

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства падения с балкона многоэтажного дома несовершеннолетних девушки и парня. По данным сотрудников правоохранительных структур, тела двух людей без признаков жизни обнаружили 2 октября около 12:00 часов рядом с многоэтажным домом на улице Никольско-Слободская. Предположительно, они упали с 24-го этажа и погибли.

Сейчас следователи общаются со свидетелями происшествия и также работают над выявлением родственников и близких погибших. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, 9 июня стало известно, мужчина, который выиграл $31 млн в лотерею, покончил с собой. После победы Билли Боб Харрелл сразу же уволился с работы и начал тратить свой выигрыш, отдав десятки тысяч долларов своей церкви, пожертвовав 480 индеек нуждающимся семьям на Рождество и раскошелившись на дома для членов семьи.