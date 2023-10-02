Разбились после падения с 24 этажа: в Киеве погибли брат и сестра, – полиция

По данным следствия, вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

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Полицейские Киева расследуют обстоятельства гибели брата с сестрой, которые, вероятно, выпали с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным следствия, 2 октября около 12:00 часов в столичной полиции поступило сообщение о том, что рядом с многоэтажным домом на улице Никольско-Слободская были обнаружены два человека без признаков жизни. Предположительно, они упали с 24-го этажа и погибли.

На место происшествия по указанному адресу была немедленно отправлена следственно-оперативная группа из Главного и Днепровского управлений полиции, а также ювенальные инспекторы, оперативники и медицинский персонал.

Предварительно правоохранительные органы выяснили, что погибшие – брат и сестра, родившиеся в 2005 и 2006 годах соответственно. В настоящее время силовики общаются со свидетелями происшествия и также работают над выявлением родственников и близких погибших.

Отмечается, что после установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят событию соответствующую правовую квалификацию.

Напомним, что в Киеве в одной из городских больниц произошло трагическое событие. Из окна медучреждения выпал 4-летний пациент. Инцидент произошел 19 сентября около 18:30. Правоохранители получили сообщение, что ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с высоты. Ребенка нашли на парапете второго этажа. В результате падения мальчик получил многочисленные травмы.