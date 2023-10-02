Розбилися після падіння з 24 поверху: у Києві загинули брат і сестра, — поліція

За даними слідства, поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох людей без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

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Поліцейські Києва розслідують обставини загибелі брата з сестрою, які, ймовірно, випали з балкона багатоповерхового будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, 2 жовтня близько 12:00 години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що поруч із багатоповерховим будинком на вулиці Микільсько-Слобідська було виявлено двох людей без ознак життя. Імовірно, вони впали з 24-го поверху і загинули.

На місце події за вказаною адресою було негайно відправлено слідчо-оперативну групу з Головного та Дніпровського управлінь поліції, а також ювенальних інспекторів, оперативників та медичний персонал.

Попередньо правоохоронні органи з'ясували, що загиблі — брат і сестра, які народилися у 2005 і 2006 роках відповідно. Наразі силовики спілкуються зі свідками події і також працюють над виявленням родичів і близьких загиблих.

Зазначається, що після встановлення всіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що в Києві в одній із міських лікарень сталася трагічна подія. З вікна медзакладу випав 4-річний пацієнт. Інцидент стався 19 вересня близько 18:30. Правоохоронці отримали повідомлення, що дитина зазнала важких травм унаслідок падіння з висоти. Дитину знайшли на парапеті другого поверху. У результаті падіння хлопчик отримав численні травми.