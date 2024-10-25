Женщина украшает дом гробами и чучелами: люди говорят о "воплощении зла" (видео)

Женщина из Австралии вырастила троих детей, при этом увлекаясь субкультурой готов. В дизайне дома она использовала чучела животных и засушенных жуков. Кроме того, принесла три гроба и планирует их использовать.

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Жители австралийского города некоторое время не знали, что рядом с ними живет женщина, которая увлекается субкультурой готов. Впоследствии дочь рассказала об увлечении матери и показала жуткий интерьер дома, в котором проживает семья. О декоре, в котором использовали гробы, скелеты и чучела, рассказали на портале Mirror.

Видео, в котором фигурирует женщина-гот, в соцсети TikTok опубликовала ее дочь Калила Мэтьюз из города Брисбен в Австралии. 23-летняя девушка показала 41-летнюю мать и мир, в котором она живет. Женщина в черно-белом готическом макияже сначала стояла в коридоре обычного дома с традиционным интерьером. Когда же открылась дверь в соседнюю комнату, то видим настоящий черный гроб, на котором лежит скелет. Рядом — еще несколько аналогичных изделий. Как выяснилось, хозяйка давно увлекается готической субкультурой, некоторое время скрывала это увлечение и украшала дом тайно от соседей. Ее увлечение разделила взрослая дочь и теперь мать открылась окружающим. Некоторые люди начали называть необычных соседей "воплощением зла", дети — лаяли, а подростки — высмеивали, поделилась впечатлениями Калила. Есть надежда, что в школе над ее маленьким братом и сестренкой не издеваются и относятся с пониманием. Видео, в котором австралийка рассказала историю о "Готической маме", набрало 1,2 млн просмотров.

История о матери — интерьер семейства готов Фото: Скриншот История о матери — гроб в доме готов Фото: Скриншот

В доме, кроме гроба, есть также чучела животных и птиц, высохшие жуки, другие "темные и черные вещи", пояснила девушка. Между тем мать не просто так держит дома гробы: она их переделывает в другие предметы интерьера — в журнальный столик, книжную полку, хранилище для реквизита на Хэллоуин. Стоимость гроба — около 100 долл., и семейство планирует купить их еще больше, чтобы потом сделать новые вещи и продать.

История о матери — как выглядит женщина-гот Фото: Скриншот История о матери — женщине-гот и ее дочери-гот Фото: Скриншот

Пользователи соцсетей оставили под видео с "Готической мамой" более 100 тыс. отзывов. Некоторые люди писали что это "лучшая мать" и они также хотели бы такую иметь. Другие объясняли, что гробы — это не плохое место для "отдыха" после трудового дня. Также были комментаторы, которые рассказали, что у них дома также стояли гробы, ждущие смерти члена семьи.

"У меня был один, но мне пришлось его выбросить, потому что из-за него в моем доме привидения. Это самая крутая мама на планете", — отзывались люди под видео австралийки.

Отметим, издание Metro написало историю о матери и дочери, которая начала есть необычные вещи. Женщина обеспокоилась, когда заметила, как трехлетний ребенок грызет штукатурку, облизывает фоторамки, глотает поролон с дивана. Чтобы справиться с проблемой, мать водит ребенка на терапию и пытается заинтересовать съедобными вещами оригинальной формы.

Напоминаем, в сентябре Фокус рассказал о новой субкультуре "квадроберов", которая распространилась среди подростков.