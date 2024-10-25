Жінка прикрашає дім трунами та опудалами: люди говорять про "втілення зла" (відео)

Жінка з Австралії виростила трьох дітей, при цьому захоплюючись субкультурою готів. У дизайні будинку вона використала опудала тварин та засушених жуків. Крім того, принесла три труни і планує їх використати.

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Жителі австралійського міста певний час не знали, що поруч з ними живе жінка, яка захоплюється субкультурою готів. Згодом донька розповіла про захоплення матері і показала моторошний інтер'єр будинку, у якому проживає сім'я. Про декор, у якому використали труни, скелети та опудала, розповіли на порталі Mirror.

Відео, у якому фігурує жінка-гот, у соцмережі TikTok опублікувала її донька Каліла Метьюз з міста Брисбен у Австралії. 23-річна дівчина показала 41-річну матір та світ, у якому вона живе. Жінка у чорно-білому готичному макіяжі спершу стояла у коридорі звичайного будинку з традиційним інтер'єром. Коли ж відчинились двері у сусідню кімнату, то бачимо справжню чорну труну, на якій лежить скелет. Поруч — ще кілька аналогічних виробів. Як з'ясувалось, господиня давно захоплюється готичною субкультурою, певний час приховувала це захоплення і прикрашала дім таємно від сусідів. Її захоплення розділила доросла дочка і тепер матір відкрилась оточуючим. Деякі люди почали називати незвичних сусідів "втіленням зла", діти — гавкали, а підлітки — висміювали, поділилась враженнями Каліла. Є сподівання, що у школі над її маленьким братиком та сестричкою не знущаються і ставлять з розумінням. Відео, у якому австралійка розповіла історію про "Готичну маму", набрало 1,2 млн переглядів.

Історія про матір - інтер'єр сімейства готів Фото: Скриншот Історія про матір - труна у помешканні готів Фото: Скриншот

У будинку, крім труни, є також опудала тварин та птахів, висохлі жуки, інші "темні та чорні речі", пояснила дівчина. Тим часом матір не просто так триває вдома труни: вона їх переробляє в інші предмети інтер'єру — в журнальний столик, книжкову полицю, сховище для реквізиту на Хелловін. Вартість труни — близько 100 дол., і сімейство планує купити їх ще більше, щоб потім зробити нові речі та продати.

Історія про матір - як вигладає жінка-гот Фото: Скриншот Історія про матір - жінка-гот та її дочка-гот Фото: Скриншот

Користувачі соцмереж залишили під відео з "Готичною мамою" понад 100 тис. відгуків. Деякі люди писали що це "найкраща матір" і вони також хотіли б таку мати. Інші пояснювали, що труни — це не погане місце для "відпочинку" після трудового дня. Також були коментатори, які розповіли, що у них вдома також стояли труни, які чекали смерті члена родини.

"У мене був один, але мені довелося його викинути, тому що через нього в моєму домі привиди. Це найкрутіша мама на планеті", — відгукувались люди під відео австралійки.

Зазначимо, у березні видання Metro написало історію про матір та її доньку, яка почала їсти незвичні речі. Жінка стурбувалась, коли помітила, як трирічна дитина гризе штукатурку, облизує фоторамки, ковтає поролон з дивана. Щоб впоратись з проблемою, матір водить дитину на терапію та намагається зацікавити її їстівними речами оригінальної форми.

Нагадуємо, у вересня Фокус розповів про нову субкультуру "квадроберів", яка поширилась серед підлітків.