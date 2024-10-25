Ображають та знущаються: киянка поділилась деталями виховання дівчинки-квадробера (відео)

Матір дівчинки-квадробера не розуміє негативного ставлення людей до захоплення дитини. Перехожі кричать образи, буває загроза фізичного насильства, і жінка готова звертатись в поліцію.

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11-річна киянка пів року тому захопилась субкультурою "квадробінгу" і вдягає на себе маски вовка, рисі чи лисиці. Підлітки та діти інколи вигукують образи, коли бачать дівчинку в образі тварини. Матір киянки в усьому її підтримує і не розуміє негативного ставлення оточуючих. Про те, як вдається впоратись з проблемами у вихованні дівчинки-квадробера, розповіли у ефірі телеканалу "Київ 24".

Киянка Катерина Мартинюк з донькою Златою розповіли про те, як прихильникам субкультури "квадроберів" живеться у столиці. 11-річна дівчинка пояснила, що дізналась про особливості цього руху 7 місяців тому: побачила, як хтось бігав на вулиці на чотирьох кінцівках. Це зацікавило, і вона на сьогодні перевтілюється у кількох тварин — вовка, лисицю, рись. Крім того, виготовляє маски для подружок: вартість — від 20 до 150 грн залежно від складності, матеріалів та часу (1-2 год). Тим часом матір розповіла, що подекуди помічає неналежне ставлення оточуючих до поведінки дитини. Наприклад, чує глузливі вигуки підлітків, які кричать "образливі речі в спину". Якщо бачить загрозу, то попереджає, що буде звертатись до поліції.

"Бували навіть випадки, не зі Златою, коли діти завдавали одне одному фізичних пошкоджень. Я не розумію причини цього. Я завжди стою на захист Злати, бо підлітки і діти досить жорстокі. Я різко на це реагую словесно. Але коли переходило в якісь фізичні розбірки, то погрожую викликати поліцію", — сказала Катерина.

Матір пояснила, що підтримує захоплення доньки і навіть виділяє кошти на виготовлення масок. Жінка бачить, як Злата займається творчістю, майструє, відкрила YouTube-канал, і в підсумку киянка ніяк не заперечує щодо проявів "квадробінгу".

"Я спокійно поставилась, бачу, дитина займається. Злата проявляється в якійсь творчості, вона робить маски і собі, і друзям, знайомим", — сказала вона.

Квадробери в Україні — деталі

Зазначимо, у вересня Фокус писав про субкультуру "квадроберів". Суть субкультури, яка захопила дорослих та дітей, полягає у тому, що люди вдягають маски тварин і рухаються, як представники тваринного світу — на чотирьох кінцівках. Засновником квадробіки називають японського спортсмена Кенічі Іто, який почав бігати на чотирьох та встановив кілька світових рекордів. Згодом це зацікавило інших японців і поширилось планетою. Особливість цього захоплення — акцент на фізичних активностях та перевтіленні, яке вимагає лише маски, а не повного хутряного костюма, як, наприклад, у фурі. Психологиня Катерини Гольцберг не вбачає у появі квадроберів в Україні нічого поганого, адже це відриває дітей від гаджетів і сприяє прогулянкам. Психолог Павло Сиротюк заявив, що ідеться про "подолання психологічних бар'єрів".

Нагадуємо, 23-річна австралійка розповіла про матір, яка захоплюється субкультурою готів та перетворила будинок у склад висохлих жуків та тварин.