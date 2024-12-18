У ногу з часом: у Харкові ляльковий театр влаштовує батл квадроберів із хобіхорсерами

Театр вирішив не пасти задніх і заманити глядачів молодіжними субкультурами. Крім батлу на відвідувачів очікує різдвяно-новорічна програма.

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У Харкові державний академічний театр ляльок імені мені В.А. Афанасьєва спільно з Art Area ДК підійшли до організації новорічних заходів в ногу із сучасники "трендами" і запланували вечірку з квадроберами і хобіхорсерами у межах фестивалю ВертепСхід 2024. Про це повідомляють на сторінці театру в мережі.

Зазначається, що фестиваль запланований на 22 грудня 2024 року. Він є вже традиційним. На відвідувачів фестивалю очікує Різдвяний Вертеп, запалення Вифлеємського вогню та коло колядок.

Цього року в програму додали сучасних ноток і обіцяють відвідувачам балаган-party та батл між квадроберами та хобіхорсерами.

Вхід на фестиваль — вільний донат.

Квадробери і хобіхорсери: що відомо

Квадробери і хобіхорсери — молодіжна субкультура.

Квадробери — це сучасне молодіжне захоплення з елементами фізичної активності та рольового наслідування тварин. Люди, імітуючи поведінку тварин, носять маски, накладні хвости та пересуваються на чотирьох. Цей тренд зародився в Японії та швидко поширився світом, досягнувши й України.

Хобіхорсери — імітують коней, використовуючи дерев’яні палиці з прикріпленими кінськими головами, виконують різноманітні вправи та стрибки у стилі верхової їзди.

Нагадаємо, що 25 жовтня повідомлялося, що 11-річна киянка-квадроберка вдягає на себе маски вовка, рисі чи лисиці і гуляє вулицями. Матір дитини в усьому її підтримує та не розуміє негативного ставлення оточення та готова звертатись в поліцію.

Також Фокус писав, чому квадробери наразі у всіх на слуху. Ця субкультура останнім часом стала дуже поширеною в Україні.