Хороший крадій Аладдін і погані квадробери: чому батькам не варто боятися захоплень своїх дітей

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Ору з того, як деякі сучасні батьки переживають, що у соцмережах їхні діти дивляться пропаганду квадробіки (чи як там її), по вулицях можна квадроберів зустріти (рілі? де?) і магазини продають весь екіп для того, аби пірнути у цей світ.

Альо, шановні, у вас дійсно є питання до якоїсь пропаганди?

Ви себе-то пам’ятаєте?

Просто нагадаю вам, що в хітовому мультфільмі вашого дитинства від Діснея "Красуня і Чудовисько" красуня Белль НЕ ЗНАЛА, що Чудовисько — то зачарований принц, і сама добровільно погодилася жити з ведмедем, чи хто він там був. Ага, саме так. Чи не було тут якоїсь пропаганди квадроберів?

А ще Чудовисько викрало батька Белль. І відпустив він батька в обмін на те, що Белль залишиться з ним. А потім батько шукає Белль у лісі та майже замерзає, лише дивом про це дізнається Белль і батька їй вдається врятувати.

"Аладдін" — приклад старого сюжету з поганим героєм, на якому виховалися нинішні дорослі

На випадок, якщо ви скажете, що Дісней — також пропаганда, нагадаю вам, що "Красуня та Чудовисько" знята по мотивах середньовічної європейської казки, де сюжет був не набагато кращим. Там такий заряд традиціоналізму, що Дісней відпочиває.

Нагадаю також, що сюжет не менш хітового мульта "Мулан" — загалом про кросдресерку та трансвеститку, яка перевдягалася чоловіком. Вимушено, так, але ж було. Такий самий сюжет в оригінальній китайській казці про Хуа Мулань. І там ще в мульті чоловіки перевдягались у жінок також.

Головний герой "Аладдіну" — крадій, а "Білосніжка та 7 гномів" залишає таку купу питань до всіх героїв, що краще їх не ставити взагалі.

І що, оця пропаганда на вас там якось повпливала?

Звісно, ходити в худі героїнової "Нірвани" та пи…дитись район на район — то були кращі забави.

Не можу сперечатись.

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