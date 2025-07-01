Бакинский фронт: почему Азербайджан поссорился с РФ и как это помогает Украине бороться с Путиным
Обострение между Азербайджаном и Россией — часть украинской войны, потому что речь идет об одном и том же, считает журналист Вадим Денисенко. В обоих случаях идет бой за национальную идентичность, за признание того, что украинцы и русские, так же как Азербайджан и Россия — разные народы, разное пространство...
Антироссийский демарш Азербайджана. Или почему это наша война также.
Сразу после первой победы Баку в Карабахской войне одна азербайджанская дипломатка мне сказала: "Вы думаете, мы любим русских? Конечно нет, но мы решили их танцевать. И перетанцевали. Мы просто умеем ждать".
Но это было давно. Хотя и о недавних событиях мало кто уже помнит. Сейчас уже большинство забыло, что нынешний виток обострения отношений Москва-Баку начался в тот момент, когда над Чечней россияне сбили азербайджанский самолет и не дали ему приземлиться в России. И даже не в этом была проблема. А в том, что Путин решил не извиняться. Он привык, что перед ним танцуют. А то, что мир изменился, он не заметил.
Точнее, может и заметил, но извиниться — это значит признать равенство "кавказских татар" (так империя называла азербайджанцев) равными себе. А это невозможно. Невозможно, потому что тогда надо признавать равенство украинцев, белорусов, казахов, а потом и башкиров, тувинцев и чукчей.
Но у Путина цугцванг. Признать кого-то равным россиянину он не может. Точно так же он не может и наказать экономически Баку, потому что он слишком зависим от Анкары.
Но это не самое главное. Наша война — это не только и не столько война за территории, сколько за признание нас другими. И то, что сейчас делает Баку, то как Пашинян сажает армянского Иванишвили — это частички куда более сложного процесса. Процесса принуждения Путина (коллективного Путина) к признанию того, что украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, якуты, ингуши и русские — разные народы.
Мы очень недооцениваем именно этот аспект нашей войны. Потому что это, прежде всего, война за идентичность.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно