В Белом доме резко ответили на вопрос о приватном звонке Трампа Путину (видео)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ненадолго потеряла самообладание в разговоре с репортёром New York Times, когда тот спросил её о телефонном разговоре президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Корреспондент Шон Маккриш поинтересовался у Ливитт, почему глава Белого дома во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа позвонил российскому президенту приватно, а не в присутствии политиков, которые собрались там, чтобы найти способ положить конец конфликту в Украине, пишет The Independent.

"Если цель — добиться согласия всех, почему Трамп просто не ответил на звонок Путина, когда другие лидеры были в зале? Он сказал, что это было бы "неуважительно". Но почему это неуважительно?" – спросил репортер.

На опубликованных изданием кадрах видно, что этот вопрос застал Ливитт врасплох.

"При всем уважении, только репортер The New York Times мог задать такой вопрос, Шон. Президент встречался со всеми этими европейскими лидерами в Белом доме через 48 часов после встречи с президентом Путиным на американской земле. На самом деле, в отчете, предоставленном этим европейским лидерам после его встречи с президентом Путиным, был достигнут такой значительный прогресс, что все они через 48 часов сели в самолет и вылетели в Соединенные Штаты Америки", — заявила пресс-секретарь Трампа.

Затем Ливитт начала приводить цитаты различных лидеров, включая президента Владимира Зеленского, который якобы сказал, что это был "очень хороший разговор, действительно хороший. Мы обсудили очень деликатные вопросы".

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, заявил, что "только благодаря этому президенту удалось выйти из тупика с президентом Путиным, начав диалог".

"Эти лидеры, у которых эта война на заднем дворе, очень благодарны президенту за то, что он ответил на этот звонок и что он был там, чтобы предоставить им отчет о позиции России по этому вопросу, чего предыдущая администрация вообще не делала", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал свою встречу с главами нескольких стран, чтобы поговорить по телефону с Путиным. По имеющимся данным, он перенес телефонный разговор из Восточной комнаты, где собрались европейские лидеры.

О чем шла речь между Трампом и Путиным, пока неизвестно.

Напомним, что во время встречи в Белом доме американский президент заявил, что у него очень хорошие отношения с российским лидером. По его словам, сейчас идет подготовка ко встрече Путина и Зеленского. СМИ уже пишут, что глава Кремля хочет переговоров с Зеленским без Трампа.

Накануне Трамп заявил, что окончание войны между Россией и Украиной может помочь ему попасть в рай.