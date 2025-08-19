Зеленский просил прощения, Вэнс молчал, а Трамп провел экскурсию: какой была встреча в Белом доме (фото)

Встреча лидеров в Белом доме 18 августа существенно отличалась от напряженных и скандальных переговоров, которые состоялись в феврале 2025 года. Политики вели себя дружелюбно и вели конструктивный диалог, и в итоге и президент США Дональд Трамп, и украинский лидер Владимир Зеленский и европейские представители назвали ее "хорошей".

Аналитики мировых медиа уже проанализировали встречу в Белом доме и пришли к выводу, что она кардинально отличается от прошлых переговоров в Овальном кабинете, которые закончились спором. Фокус ознакомился с оценками и делится выводами.

"Просил прощения 4 раза за 10 секунд": изменение образа и риторики Зеленского

Изменения на встрече 18 августа были заметны уже в течение первых минут, пишет издание CNN.

"Было очевидно, что украинская сторона уделяла много внимания тому, чтобы переговоры не сошли с рельсов", — говорится в материале.

Так, Владимир Зеленский привез с собой письмо от жены Елены Зеленской для Дональда Трампа, а также высоко оценил письмо Мелании Трамп, с которым та обратилась к Путину.

Президент Украины также, похоже, усвоил урок предыдущей встречи в Белом доме, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс упрекал Владимира Зеленского в том, что он "неблагодарный". Украинский президент много просил прощения уже с первых минут встречи: в CNN подсчитали, что в течение 10 секунд он 4 раза сказал "спасибо".

"Спасибо за приглашение, и большое спасибо за ваши усилия, личные усилия, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Спасибо, что воспользовались этой возможностью, большая благодарность вашей жене", — цитирует медиа слова лидера Украины.

Издание Politico также обратило внимание на одежду Зеленского. На этот раз он прибыл не в привычном камуфлированном стиле, а в костюме: в предыдущий раз его критиковали в США за то, что он не носит костюм.

Джей Ди Вэнс на этот раз молчал

В отличие от прошлой встречи лидеров в Белом доме, на этот раз вице-президент США Джей Ди Вэнс молчал. Другие американские представители также проявляли приветливость и дружеское отношение, сообщили в Sky News.

"Контраст был настолько сильным, что на этот раз тот же репортер, который инициировал ссору, Брайан Гленн, сделал комплименты и пошутил над Зеленским", — рассказали журналисты.

Корреспондент Sky News Марк Стоун, который присутствовал в Белом доме, отметил, что контраст между встречей 18 августа и переговорами, которые состоялись полгода назад, "разительный".

"В прошлый раз вице-президент раскритиковал Зеленского, но на этот раз он тихо сидел рядом с Трампом и ничего не сказал", — рассказал журналист.

Ключевые советники Трампа, которые также присутствовали на встрече, на этот раз не были многословными.

Трамп провел экскурсию для гостей

Дональд Трамп во время встречи проявлял уважение к гостям в Белом доме и даже организовал небольшую экскурсию. Она состоялась в Кросс-Холле — это торжественный коридор на первом этаже резиденции. Здесь размещены портреты всех президентов США.

Такой символический жест президент США организовал вместе с главой протокольной службы Моникой Кроули после закрытых переговоров с Владимиром Зеленским и перед встречей с европейскими лидерами.

В целом итогами встречи в Белом доме все были довольны: Владимир Зеленский даже назвал ее "лучшей встречей" с Трампом за все время.

Напомним, Трамп провел телефонный звонок к Путину во время переговоров в Белом доме и анонсировал новые встречи лидеров.