Переговоры в Белом доме: Трамп поговорил с Путиным и анонсировал трехстороннюю встречу лидеров

Президент США Дональд Трамп после завершения встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме объявил о начале подготовки трехсторонней встречи. Перед этим он провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Дональд Трамп анонсировал, что после встречи Зеленского и Путина состоится трехсторонняя встреча с его участием и двух президентов. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в сети Truth Social.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча с участием двух президентов и меня", — отметил Трамп.

По словам Трампа, подготовка к встрече уже началась. Однако локация, где может состояться такая встреча, пока неизвестна.

Как цитирует Clash Report издание Axios, Дональд Трамп ожидает провести встречу лидеров уже до конца августа.

Телефонный звонок Трампа к Путину подтвердили также в Кремле. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что разговор между лидерами США и РФ длился около 40 минут.

Также российские СМИ сообщили по источникам в Кремле о том, что российская и американская стороны выразили поддержку проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.

"И Трамп, и Путин выразили поддержку прямым переговорам между делегациями Украины и России. Они также обсуждали идею изучения возможности повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что перед этим немецкое издание BILD сообщало о том, что Дональд Трамп прервал встречу в Белом доме, чтобы позвонить Владимиру Путину.

Около 01:40 часов издание AFP информировало также, что Владимир Путин согласился во время разговора с Трампом на встречу с Зеленским.

