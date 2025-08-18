Зеленский в Вашингтоне удивил выбором одежды: дизайнер объяснила его символику

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в американскую столицу, отказавшись от классического костюма. Дизайнер Эльвира Гасанова объяснила, почему его стиль остается военным даже во время встреч с лидерами мира.

Как сообщает Politico, на этот раз президент Украины Владимир Зеленский появился в Вашингтоне не в привычном камуфлированном стиле, а в костюме. В то же время его образ, по словам дизайнера Эльвиры Гасановой, и дальше несет четкую военную символику.

"Стиль президента остается военным по символике, но теперь каждая деталь его внешнего вида тщательно продумана", — сказала Гасанова в комментарии изданию.

Последний раз Зеленский появлялся в классическом костюме 24 февраля 2022 года, когда в видеообращении объявил о введении военного положения. С тех пор он почти всегда выбирал удобную одежду в военной стилистике — карго-штаны, футболки-поло, свитера или куртки в темных оттенках, дополненные украинской символикой.

По мнению Гасановой, такой подход не только формирует имидж президента как верховного главнокомандующего, но и демонстрирует его солидарность с военными и гражданами, которые живут в состоянии войны. "Когда мировые лидеры видят Зеленского в военном стиле, это сигнал: Украина воюет, и я являюсь частью этой борьбы", — подчеркнула дизайнер.

Издание отмечает, что выбор одежды украинского президента стал своеобразным дипломатическим инструментом. В то время как костюм ассоциируется со стабильностью и привычной политической практикой, военный образ Зеленского подчеркивает, что ситуация в Украине далека от нормальности.

"Президент во время войны не может выглядеть отстраненным. Классический костюм в таком контексте воспринимался бы как отрыв от реальности фронта. Его образ помогает удерживать внимание мира на том, что война продолжается", — пояснила Гасанова.

В то же время отказ от костюма создает определенные трудности в дипломатической среде, где традиции имеют большое значение. Некоторые из европейских политиков ожидал бы видеть украинского лидера в более классическом наряде. Но, по словам дизайнера, Зеленский сознательно нарушает эти правила, чтобы подчеркнуть уникальность ситуации и позицию Украины.

Напомним, во время своего первого визита в Белый дом в сентябре 2019 года Владимир Зеленский был одет в классический костюм.

После начала полномасштабного вторжения России он кардинально изменил стиль, сделав его частью политического послания к миру.

