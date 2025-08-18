Зеленский прибыл в Вашингтон: обнародовано ориентировочное расписание его встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что украинцы будут бороться за свои земли, а войну должна заканчивать Россия, которая ее начала.

Related video

Вечером 18 августа должна начаться встреча Зеленского и Трампа с участием других европейских лидеров. Украинский лидер сообщил в официальном канале Telegram, что все участники переговоров в Вашингтоне стремятся к быстрому окончанию войны, однако хотят достичь длительного и надежного мира.

Зеленский вспомнил переговоры с РФ до полномасштабного вторжения, когда Украину заставляли отказаться от оккупированных земель и президент РФ Владимир Путин использовал захваченные Крым и часть Донбасса как плацдарм для новой атаки, а также "гарантии безопасности" 1994 года, которые не сработали.

"Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость", — отметил президент.

Он добавил, что Силы обороны Украины имеют успехи в Донецкой и Сумской областях.

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия начала эту войну, и она должна ее заканчивать.

Расписание встречи Зеленского и Трампа

Из открытого расписания президента США на сайте RollCall можно увидеть, что он поприветствует президента Украины в 20:00 по киевскому времени, а официальная встреча лидеров начнется в 20:15 по Киеву в Овальном кабинете Белого дома.

Совместная встреча с европейскими лидерами должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Трамп поздравит Зеленского в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским написал на своей странице в собственной соцсети Truth Social, что президент Украины может "почти мгновенно остановить войну", если Киев откажется от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и фактически признает оккупированный Крым российским.

Издание Bloomberg 18 августа писало со ссылкой на собственные неназванные источники, что цель Зеленского во время визита к Трампу — узнать больше о требованиях Путина, определить время трехсторонней встречи с участием лидеров Украины, США и РФ и побудить Вашингтон усилить санкции против Москвы.