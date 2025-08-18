Как минимум три цели: в Bloomberg узнали главные вопросы Зеленского во время визита к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры в понедельник, 18 августа, должны встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Кроме избежания повторения спора в Белом доме и поддержки заинтересованности лидера США в заключении соглашения, у Зеленского и европейцев есть как минимум три цели визита.

Окружение будет пытаться получить от Дональда Трампа объяснений относительно того, какие конкретно гарантии безопасности готовы предоставить США, пытаясь организовать встречу Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание выяснило от собственных источников, осведомленных о предстоящей встрече Зеленского и Трампа, что цели украинского президента и европейских лидеров в этой встрече следующие:

узнать больше о требованиях Путина;

определить сроки трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина;

побудить США к усилению санкций против России.

В Bloomberg считают, что, несмотря на жесткие требования к Украине, есть признаки того, что США теперь готовы поддержать соглашение. После своей встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил, что США могут внести вклад в гарантии безопасности для Украины, и что президент РФ даже готов это принять.

При этом сам Дональд Трамп, как утверждает медиа, также находится под давлением. После своего вступления в должность президента США в январе текущего года он пообещал публично быстро завершить российско-украинскую войну.

В то же время Bloomberg считает, что переговоры в Вашингтоне будут иметь "решающее значение для Зеленского внутри страны", поскольку недавно он столкнулся с политическим кризисом из-за массовых протестов украинцев против законопроекта по НАБУ и САП.

О чем будут переговоры Зеленского и Трампа

После встречи с Путиным Трамп и Зеленский договорились о встрече в Вашингтоне, которая должна состояться при участии европейских лидеров. 17 августа издание Politico сообщило, что президента Украины могут сопровождать в частности президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Переговоры в Вашингтоне в частности должны касаться требований Путина, объявленных им во время саммита на Аляске.

Стоит отметить, что 18 августа, накануне встречи с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп заявил, что украинский президент может "почти мгновенно" прекратить войну, и назвал условия, при которых это возможно.

Напомним, 17 августа спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что Россия согласилась на уступки по пяти областям Украины.