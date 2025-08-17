Россия согласилась на уступки по пяти областям Украины, — Виткофф

Представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что Россия пошла на компромисс по пяти регионам в Украине и назвал "прорывными" договоренности Вашингтона и Москвы по гарантиям безопасности для Киева.

Related video

Соединенные Штаты договорились с Россией о серьезных гарантиях безопасности, которые можно охарактеризовать как меняющие правила игры, — заявил в интервью CNN спецпосланник американского президента Стив Виткофф.

По его словам, никто не мог подумать, что стороны окажутся настолько близки к соглашению о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов, намекая на пункт о коллективной обороне стран НАТО, согласно которому нападение на государство, входящее в Альянс, автоматически становится агрессией против всего блока.

Кроме того, после кодификации мирного соглашения Российская Федерация даст обязательства не посягать на другие территории Украины и законодательно закрепит обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет.

Важно

Зеленский, несмотря на риски, должен быть добровольным участником мирных переговоров, — Sky News

Также спецпосланник президента США отметил, что Москва пошла на уступки по пяти областям Украины, однако не стал уточнять более конкретно.

"Я не уверен, что у нас сейчас есть время, чтобы рассматривать все разные вопросы по этим 5 регионам", — заметил Уиткофф, отмечая в вопрос о возможной сдаче РФ всего Донбасса в результате "территориальной сделки".

При этом спецпосланник Трампа отметил, что уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком.

Важно

"Чтобы предотвратить конфликт в Белом доме": европейские лидеры поедут с Зеленским на встречу с Трампом, — Politico

Вероятнее всего, под "уступками по 5 областям" имеется ввиду согласие Кремля вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и "заморозить" боевые действия по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Теперь "решение остается за Киевом", отметил Виткофф, добавив, что понедельник 18 августа Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне обсудит вопрос территорий.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на информированные источники писал, что глава Кремля готов отказаться от претензий на часть территории Запорожской и Херсонской областей, которые в данный момент находятся под контролем Украины, если Киев согласится уступить весь Донбасс.

В то же время Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не готов обсуждать территорию Украины, поскольку это исключительно вопрос Конституции.