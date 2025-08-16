Заморозка войны в Украине: Путин хочет вывод ВСУ из Донбасса в обмен на Запорожскую и Херсонскую область

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Владимир Путин по-прежнему требует полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Related video

Глава Кремля готов отказаться от претензий на часть территории Запорожской и Херсонской областей, которые в данный момент находятся под контролем Украины, если Киев согласится уступить весь Донбасс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Такой сценарий фактически предполагает заморозку линии фронта, но при этом закрепляет за Россией полное господство над Донецкой и Луганской областями.

Как отмечает агентство, Дональд Трамп заявил, что может помочь обеспечить Украине гарантии безопасности без формального участия НАТО. По его словам, такой подход устроил бы Москву и позволил бы приблизиться к мирному соглашению.

Однако некоторые европейские лидеры выразили обеспокоенность тем, что Трамп будет оказывать давление на Киев с целью территориальных уступок, чтобы быстрее продемонстрировать дипломатический успех.

"Признание" русский языка

Как сообщило издание The New York Times, помимо территориальных требований, российский лидер выдвинул еще одно ключевое условие: признание русского языка официальным в Украине. Дополнительно Путин настаивает на гарантиях безопасности для русских православных церквей. Отметим, что такое требование глава Кремля озвуивал ранее.

"Гуманитарные вопросы — это русский язык, это независимость и развитие православной церкви, христианской церкви в Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного и, вообще, без всяких ограничений, мира", — заявил Путин, пребівая на Валааме 1 августа.

Позиция Киева относительно Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не готов к капитуляции Донецка и Луганска, которые российские войска не смогли полностью захватить военным путем. Он подчеркнул, что Украина готова прилагать максимум усилий для достижения мира, но не за счет отказа от собственных территорий.

"Мы не уйдем из Донбасса – мы не можем этого сделать. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы уйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить – мы откроем третью войну", — подчеркнул Зеленский.

Важно

"Границы не должны меняться силой": европейские политики отреагировали на встречу Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла хорошо. Обсудив встречу на Аляске с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец войне между РФ и Украиной — это сразу заключить мирный договор, пропустив соглашение о прекращении огня.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News заявил, что война в Украине может закончиться еще до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Тем временем Москва утверждает, что вопрос проведения трехсторонней встречи "еще не поднимали".