Аналог "5 статьи": Трамп и ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины вне НАТО, — CNN

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с лидерами Евросоюза поднял вопрос о возможности предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО.

Related video

Речь идет о потенциальных гарантиях, которые могут быть закреплены в рамках будущего мирного соглашения при поддержке США и ЕС, но без прямого участия Североатлантического альянса. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейские источники.

Однако разработка конкретных механизмов такой схемы пока союзниками не обсуждалась. В то же время Трамп не проявляет готовности выделять американские войска или значительные ресурсы на защиту Украины. Европейские столицы предложили создать "силы поддержки" для Киева, но их функционирование невозможно без участия США.

Применение Статьи 5 Устава НАТО: детали

Отметим, что Статья 5 Устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех.

Каждый член альянса обязуется оказать помощь пострадавшей стороне, включая использование вооруженных сил, если это необходимо для восстановления и поддержания безопасности. В то же время Статья 5 не предписывает автоматического военного ответа, но оставляет за членами обязанность предпринять меры, которые они сочтут нужными.

Кроме того механизмы применения Статьи рассматриваются не только в контексте классической вооруженной агрессии, но и в связи с гибридными угрозами: кибератаки, терроризм, операции с участием ЧВК.

Саммит на Аляске

Новый план, якобы обсуждаемый Вашингтоном и Брюсселем, предполагает схожую модель, но вне рамок Альянса. Эти обсуждения последовали за саммитом Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, состоявшимся на Аляске. Встреча в формате "три на три" завершилась 16 августа около 01:00 по киевскому времени и длилась почти три часа.

Важно

Переговоры Путина и Трампа на Аляске завершились: о чем договорились лидеры, главные заявления

По ее итогам стороны не достигли официальных договоренностей о прекращении огня в Украине. После переговоров оба лидера выступили на короткой пресс-конференции, однако она завершилась без вопросов от журналистов.

Сразу после саммита Трамп вылетел в Вашингтон, а Путин покинул Аляску отдельным бортом. Позже американский президент заявил, что оценивает встречу с российским президентом на "10 баллов" по десятибалльной шкале.

Ранее Фокус представляет главные моменты исторической встречи между главами Соединенных Штатов и РФ на Аляске. В частности, Дональд Трамп по итогам встречи считает, что теперь вопрос урегулирования российско-украинской войны зависит от украинского президента Владимира Зеленского.