Аналог "5 статті": Трамп і ЄС обговорюють гарантії безпеки для України поза НАТО, — CNN

Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів із лідерами Євросоюзу порушив питання про можливість надання Україні гарантій безпеки, аналогічних статті 5 Статуту НАТО.

Йдеться про потенційні гарантії, які можуть бути закріплені в рамках майбутньої мирної угоди за підтримки США та ЄС, але без прямої участі Північноатлантичного альянсу. Про це 16 серпня повідомив телеканал CNN із посиланням на європейські джерела.

Однак розробка конкретних механізмів такої схеми поки що союзниками не обговорювалася. Водночас Трамп не виявляє готовності виділяти американські війська чи значні ресурси на захист України. Європейські столиці запропонували створити "сили підтримки" для Києва, але їхнє функціонування неможливе без участі США.

Застосування Статті 5 Статуту НАТО: деталі

Зазначимо, що Стаття 5 Статуту НАТО закріплює принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.

Кожен член альянсу зобов'язується надати допомогу постраждалій стороні, включно з використанням збройних сил, якщо це необхідно для відновлення і підтримання безпеки. Водночас Стаття 5 не наказує автоматичної військової відповіді, але залишає за членами обов'язок вжити заходів, які вони вважатимуть потрібними.

Крім того, механізми застосування Статті розглядаються не тільки в контексті класичної збройної агресії, а й у зв'язку з гібридними загрозами: кібератаки, тероризм, операції за участю ПВК.

Саміт на Алясці

Новий план, нібито обговорюваний Вашингтоном і Брюсселем, передбачає схожу модель, але поза рамками Альянсу. Ці обговорення відбулися після саміту Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна, що відбувся на Алясці. Зустріч у форматі "три на три" завершилася 16 серпня близько 01:00 за київським часом і тривала майже три години.

За її підсумками сторони не досягли офіційних домовленостей про припинення вогню в Україні. Після переговорів обидва лідери виступили на короткій пресконференції, однак вона завершилася без запитань від журналістів.

Одразу після саміту Трамп вилетів до Вашингтона, а Путін покинув Аляску окремим бортом. Пізніше американський президент заявив, що оцінює зустріч із російським президентом на "10 балів" за десятибальною шкалою.

Раніше Фокус представляє головні моменти історичної зустрічі між главами Сполучених Штатів і РФ на Алясці. Зокрема, Дональд Трамп за підсумками зустрічі вважає, що тепер питання врегулювання російсько-української війни залежить від українського президента Володимира Зеленського.