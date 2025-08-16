Переговори Путіна і Трампа на Алясці завершилися: про що домовилися лідери, головні заяви

15 серпня президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп зустрілися в Анкориджі, на Алясці, та обговорили питання розв'язання війни в Україні. Зустріч тривала упродовж кількох годин, після чого президенти дали прессконференцію.

Закриті переговори між лідерами завершилися близько 01:00 години 16 серпня за київським часом. Фокус зібрав головні заяви за підсумками зустрічі президентів США і РФ.

Пресконференція розпочалася близько 01:55 години з виступу Володимира Путіна.

На початку Путін подякував Трампу за запрошення та заявив, що переговори були "змістовними".

Путін додав, що Україна — це "братський" народ, а також заявив, що потрібно припинити війну.

Також Володимир Путін додав, що якби Трамп був президентом, війна нібито б не почалася.

Після Путіна виступати почав Дональд Трамп. Він заявив, що внаслідок їхніх переговорів угоди щодо розв'язання війни в Україні немає.

Також Дональд Трамп додав, що хоче зробити кілька телефонних дзвінків та повідомити, що сталося. Однак про що саме йдеться — Трамп не розкрив даних.

Виступи Трампа і Путіна завершилися близько 02:05 години. За підсумками їхньої розмови про жодну угоду щодо України заявлено не було.

Лідери покинули зал пресконференції та не надали відповідей на питання журналістів.

Наприкінці пресконференції Трамп припустив, що може відбутися нова зустріч із Путіним. На це очільник Кремля запитав, чи вона не відбудеться у Москві. При цьому Трамп таку можливість не виключив.

