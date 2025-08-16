Карти та історичні матеріали: Путін на переговорах з Трампом "читає лекцію" президенту США, — ЗМІ (фото)

15 серпня президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд зустрілися в Анкориджі, на Алясці, та обговорили питання врегулювання російсько-української війни. Під час розмови Володимир Путін мав при собі карти та історичні матеріали.

У переговорній залі, де зібралися лідери у супроводі членів своїх делегацій, на столику біля Путіна помітили скріплені документи. Агентство Reuters оприлюднило фотографію, яка це демонструє, і голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив, що Путін передав Трампу певні документи.

Радіо Свобода/Reuters | папка з документами на столі Путіна

"Як і повідомляли ми в ЦПД ще вчора, Путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять "штучність формування української держави", — повідомив Андрій Коваленко.

Напередодні, 14 серпня, Центр протидії дезінформації попереджав, що президент РФ Володимир Путін готується на переговорах на Алясці представити Дональду Трампу "певні історичні матеріали".

"Йдеться про географічні карти, які, за задумом Путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн", — йдеться у повідомленні ЦПД.

У такий спосіб російський лідер намагається спробувати виправдати агресію РФ проти України, а також "історичні претензії", якими керуються у Кремлі, почавши повномасштабне вторгнення та окуповуючи українські землі.

У ЦПД наголосили, що такий пропагандистський прийом — цілком типовий для керівництва Росії. До нього неодноразово вдавався і сам Володимир Путін, і інші кремлівські посадовці під час різних зустрічей та виступів.

Раніше видання The Wall Street Journal пояснило, що причиною початку російсько-української війни стала "одержимість" Путіна історією. Журналісти розповіли, що кремлівський лідер вважає Україну "несправжньою країною", і всі події, які відбулися з 2014 року, стали наслідком таких переконань Путіна.

