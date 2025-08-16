Карты и исторические материалы: Путин на переговорах с Трампом "читает лекцию" президенту США, — СМИ (фото)

15 августа президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Дональд встретились в Анкоридже, на Аляске, и обсудили вопросы урегулирования российско-украинской войны. Во время разговора Владимир Путин имел при себе карты и исторические материалы.

В переговорном зале, где собрались лидеры в сопровождении членов своих делегаций, на столике у Путина заметили скрепленные документы. Агентство Reuters обнародовало фотографию, которая это демонстрирует, и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что Путин передал Трампу определенные документы.

Радио Свобода/Reuters | папка с документами на столе Путина

"Как и сообщали мы в ЦПД еще вчера, Путин передал Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы доказывают "искусственность формирования украинского государства", — сообщил Андрей Коваленко.

Накануне, 14 августа, Центр противодействия дезинформации предупреждал, что президент РФ Владимир Путин готовится на переговорах на Аляске представить Дональду Трампу "определенные исторические материалы".

"Речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран", — говорится в сообщении ЦПД.

Таким образом российский лидер пытается попытаться оправдать агрессию РФ против Украины, а также "исторические претензии", которыми руководствуются в Кремле, начав полномасштабное вторжение и оккупируя украинские земли.

В ЦПИ отметили, что такой пропагандистский прием — вполне типичный для руководства России. К нему неоднократно прибегал и сам Владимир Путин, и другие кремлевские чиновники во время различных встреч и выступлений.

Ранее издание The Wall Street Journal объяснило, что причиной начала российско-украинской войны стала "одержимость" Путина историей. Журналисты рассказали, что кремлевский лидер считает Украину "ненастоящей страной", и все события, которые произошли с 2014 года, стали следствием таких убеждений Путина.

