"Искусственная страна": причиной начала войны стала одержимость Путина историей, — WSJ

По словам журналистов, Путин считает Украину "ненастоящей страной" и все его последующие действия, начиная с 2014 года, вытекают из этого убеждения.

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Увлечение президента РФ Владимира Путина историей Украины и славянских народов известно уже давно. Именно это и стало одной из причин начала войны РФ против Украины. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В 2008 году, во время встречи с тогдашним послом США Уильямом Бернсом, который сейчас является директором Центрального разведывательного управления, Путин явно выразил свою точку зрения на этот вопрос.

Как отметил Бернс, Путин относится к Украине как к "не настоящей стране". Следовательно, все последующие действия Путина с 2014 года, начиная с аннексии Крыма и до развернутой в 2022 году полномасштабной войны, проистекают из этой точки зрения. Убеждение Путина в том, что Украина является "искусственной" страной, приводит к почти двухлетнему упорному сопротивлению со стороны Киева против попыток Москвы уничтожить ее независимость и вернуть себе контроль над половиной временно оккупированных территорий.

В источнике отмечают, исторические взгляды Путина не являются уникальными для него, а имеют глубокие корни в историческом контексте Российской империи, предшествовавшей революции 1917 года. В этом периоде название "Украина" и публикации на украинском языке были запрещены, а украинцев обозначали термином "малороссы".

По данным западных спецслужб, в период пандемии COVID-19 российский президент уделил значительное внимание чтению исторических текстов. В результате этой деятельности был создан трактат под названием "Об историческом единстве россиян и украинцев", который был опубликован в июле 2021 года. Этот трактат был зачитан перед вторжением каждому военнослужащему российских вооруженных сил.

Хотя фокус на древних событиях может вызывать удивление, вопрос украинской идентичности остается ключевым элементом основного мифа России, определяя ее современную политику.

"По мнению Путина, украинская идентичность — это изобретение врага России — Австро-Венгрии начала XX века", — отмечает The Wall Street Journal.

Напомним, по мнению аналитиков ISW президент России Владимир Путин попытался использовать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, чтобы представить широкой западной аудитории кремлевские нарративы.