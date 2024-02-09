"Переписал века истории" и хочет разрушить Украину: в ISW оценили интервью Путина Карлсону

Кремль называет Запад стороной переговоров по вопросу Украины, пытаясь навязать предпосылку о том, что Украина не независима. Такой прием используется, чтобы вызвать интерес к переговорам и ослабить военную помощь.

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Президент России Владимир Путин попытался использовать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, чтобы представить широкой западной аудитории нарратив, использующийся в информационной операции Кремля. В рамках такой операции ложно утверждается, будто РФ заинтересована в прекращении огня в Украине. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 8 февраля.

На протяжении всего интервью Путин демонстрировал, что РФ совсем не заинтересована в реальных и законных переговорах, и что он по-прежнему стремится уничтожить Украину как государство.

Кремль регулярно называет Запад стороной переговоров по вопросу Украины, чтобы навязать предпосылку о том, что Украина, по сути, не независима, и таким образом подорвать суверенитет.

Кремль периодически прибегает к такому риторическому приему, чтобы вызвать интерес к переговорам со стороны мировой общественности и ослабить усилия Запада по части военной помощи. Путин и другие чиновники РФ в последние недели усилили подобную риторику, что указывает на то, что Россия ставит перед собой самые высокие цели, то есть идет к полной капитуляции Украины и Запада.

В ISW продолжают считать, что переговорная позиция Путина не изменилась: он по-прежнему стремится уничтожить Украину. Перемирие позволило бы создать благоприятные условия и подготовить армию для последующей более успешной войны.

По оценкам аналитиков, российский президент продолжает пропагандировать псевдоисторию, отрицая украинскую государственность и идентичность. В интервью Карлсону он вновь заявил, что украинцев не существует как нации и что украинцы — русские, которых различные политические деятели называют украинцами, чтобы мешать РФ контролировать приграничные территории со странами Восточной и Центральной Европы.

"Для этого Путин переписал несколько веков истории", — отметили аналитики, добавив, что глава Кремля пытается представить полномасштабное вторжение как попытку вернуть исторически русские земли.

Попытки изменить историю не оправдывают вторжение в Украину, поскольку границы каждого государства в мире со временем менялись, уточнили аналитики.

По их словам, Путин утверждает, что якобы стремится придерживаться норм международного права, но это предполагает признание суверенитета других государств над их территориями, признанными другими суверенными государствами.

"Российская Федерация дважды открыто признавала суверенитет Украины в ее нынешних международных границах — в 1991 и 1994 годах. Принятие аргумента Путина о праве России силой изменить границы Украины по своему усмотрению послужит приглашением всем сильным государствам с историческими обидами нападать и захватывать земли своих соседей", — отметили в ISW.

Напомним, что после выхода интервью с Такером Карлсоном издание The Washington Post написало, что у президента РФ была возможность оправдать нападение на Украину перед американскими консерваторами. Но то, на чем он заострил внимание, стало неожиданностью даже для Карлсона.

Также сообщалось, что Путин рассказал о разговоре с Зеленским и перепутал его отца с дедом.