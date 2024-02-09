"Переписав століття історії" і хоче зруйнувати Україну: в ISW оцінили інтерв'ю Путіна Карлсону

Кремль називає Захід стороною переговорів щодо питання України, намагаючись нав'язати передумову про те, що Україна не незалежна. Такий трюк використовується, щоб викликати інтерес до переговорів і послабити військову допомогу.

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Президент Росії Володимир Путін спробував використати інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, щоб представити широкій західній аудиторії наратив, який використовується в інформаційній операції Кремля. У межах такої операції неправдиво стверджується, ніби РФ зацікавлена в припиненні вогню в Україні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 8 лютого.

Протягом усього інтерв'ю Путін демонстрував, що РФ зовсім не зацікавлена в реальних і законних переговорах, і що він, як і раніше, прагне знищити Україну як державу.

Кремль регулярно називає Захід стороною переговорів щодо питання України, щоб нав'язати передумову про те, що Україна, по суті, не незалежна, і в такий спосіб підірвати суверенітет.

Кремль періодично вдається до такого риторичного трюку, щоб викликати інтерес до переговорів з боку світової громадськості та послабити зусилля Заходу щодо військової допомоги. Путін та інші чиновники РФ останніми тижнями посилили подібну риторику, що вказує на те, що Росія ставить перед собою найвищі цілі, тобто йде до повної капітуляції України та Заходу.

У ISW продовжують вважати, що переговорна позиція Путіна не змінилася: він, як і раніше, прагне знищити Україну. Перемир'я дало б змогу створити сприятливі умови й підготувати армію для подальшої більш успішної війни.

За оцінками аналітиків, російський президент продовжує пропагувати псевдоісторію, заперечуючи українську державність та ідентичність. В інтерв'ю Карлсону він знову заявив, що українців не існує як нації та що українці — росіяни, яких різні політичні діячі називають українцями, щоб заважати РФ контролювати прикордонні території з країнами Східної та Центральної Європи.

"Для цього Путін переписав кілька століть історії", — зазначили аналітики, додавши, що глава Кремля намагається представити повномасштабне вторгнення як спробу повернути історично російські землі.

Спроби змінити історію не виправдовують вторгнення в Україну, оскільки кордони кожної держави у світі з часом змінювалися, уточнили аналітики.

За їхніми словами, Путін стверджує, що нібито прагне дотримуватися норм міжнародного права, але це передбачає визнання суверенітету інших держав над їхніми територіями, визнаними іншими суверенними державами.

"Російська Федерація двічі відкрито визнавала суверенітет України в її нинішніх міжнародних кордонах — у 1991 і 1994 роках. Ухвалення аргументу Путіна про право Росії силою змінити кордони України на власний розсуд стане запрошенням усім сильним державам з історичними образами нападати й захоплювати землі своїх сусідів", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, що після виходу інтерв'ю з Такером Карлсоном видання The Washington Post написало, що у президента РФ була можливість виправдати напад на Україну перед американськими консерваторами. Але те, на чому він загострив увагу, стало несподіванкою навіть для Карлсона.

Також повідомлялося, що Путін розповів про розмову із Зеленським і переплутав його батька з дідом.