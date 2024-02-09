Путин обвинил Украину в срыве переговоров в 2022 году и потребовал нового диалога

Глава Кремля пожаловался, что официальный Киев сейчас "выдвигает условия", на которые Россия не может согласиться. Полномасштабный конфликт якобы "закончится за недели", если США прекратят поставлять вооружения Украине.

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Президент России Владимир Путин обвинили Украину в срыве переговоров в 2022 году. По его словам, Киев решил прекратить диалог по указанию Запада и США. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, он все-таки хочет добиться окончания войны путем переговоров. Те же переговоры, которые были в 2022 году, достигли очень высокой стадии согласования позиций и были "почти завершены".

Президент РФ заявил, что после того, как Россия якобы сама "вывела" войска из-под Киева, Украина "отвергла" договоренности по указанию Запада. Киев якобы получил приказ от США бороться с РФ "до конца".

Глава Кремля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запретил проводить переговоры с Россией и подписал соответствующий указ.

"Мы знаем, что он (президент Украины, — ред.) выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?" — спросил Путин.

Он считает, что Украина сейчас "выдвигает условия", на которые Россия не может согласиться. Путин также заявил, что война якобы "закончится за недели", если США прекратят поставлять вооружения Киеву.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Напомним, что в том же интервью Путин рассказал, что понимает под "денацификацией" Украины. Президент РФ заявил, что США после развала СССР проводили в отношении РФ политику "давления". Вашингтон якобы хочет утащить Украину в НАТО на зло Москве.

Кроме того, Путин рассказал о разговоре с Зеленским и спутав его отца с дедом. Глава Кремля в интервью Такеру Карлсону рассказал, что однажды в разговоре с Зеленским он затронул тему "фашизма в Украине" и упрекнул украинского президента, что его отец "фронтовик". Однако Александр Зеленский родился через два года после завершения Второй мировой войны.

Ранее СМИ сообщали, что интервью Путина и Карлсона стало пиком пропаганды РФ. Кремль хочет вмешаться в политику Вашингтона, используя "разлом" в американском обществе. В Москве сохраняется надежда на то, что республиканец Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом, победив на выборах 2024 года, и продолжит политику блокирования выделения Украине военной помощи.