"Путин разозлен": Карлсон поделился впечатлениями от интервью с главой Кремля (видео)

Американский комментатор отметил, что Путин излучает злость и не понимает, почему Соединенные Штаты не любят Россию и не хотят выстраивать дружественные отношения с Москвой.

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Американский комментатор Такер Карлсон впервые поделился впечатлениями после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам журналиста, российский лидер не очень связано излагал свою позицию и выглядел разозленным на Запад за то что, он отверг Россию и "определенно не хочет с ней дружить". Видео с комментариями Карлсона опубликовано на канале News 24.

Карлсон сказал, что ему пока трудно собрать все ощущения от беседы с Путиным, ведь интервью длилось более двух часов. Но он все же отметил несколько характерных моментов, как он сказал, которые всплыли на поверхность.

Журналист полагает, что во-первых, Путин очень обижен на то, что американская политическая элита не любит Россию. Хотя после окончания Холодной войны россияне, очевидно думали, что Россия сможет стать частью западного мира. По словам журналиста, Путин излучает злость и не понимает, почему так случилось, что в конечном итоге дружественные отношения между РФ и Западом так и не сложились.

"Я не принимаю чью-то сторону, но в любом случае Запад определенно не хочет дружить с Россией. Это очевидно. В этом смысл НАТО, чтобы сдерживать Россию. И Путин обижен на это — он очень зол. Его глаза сверкали, когда мы говорили об этом", — рассказал Карлсон.

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Второй момент заключается в том, что Путин якобы хочет заключить мир с Украиной — глава Кремля об этом несколько раз сказал, но Карлсон предположил, что эти слова могли быть и не искренними. При этом журналист упомянул о переговорах в Стамбуле, где, по его словам, был подготовлен соответствующий документ, который из-за бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона так и не был подписан.

Между тем позиция Украины и Запада, продолжает Карлсон, заключается в том, что Россия должна вернуть аннексированный Крым, и только тогда может быть заключено мирное соглашение. Однако Путин не пойдет на такой вариант и начнет ядерную войну, если дело дойдет до Крыма.

"Если вы вправду думаете, что условием мира будет то, что Путин сдает Крым, то вы просто сумасшедший. А наши сумасшедшие хотят слабого лидера в России. Но зачем это вам? Слабое правительство в стране с наибольшим в мире ядерным арсеналом — это безумие!" — подытожил Карлсон.

Напомним, по мнению аналитиков ISW президент России Владимир Путин попытался использовать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, чтобы представить широкой западной аудитории кремлевские нарративы.