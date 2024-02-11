"Путін розлючений": Карлсон поділився враженнями від інтерв'ю з главою Кремля (відео)

Американський коментатор зазначив, що Путін випромінює злість і не розуміє, чому Сполучені Штати не люблять Росію і не хочуть вибудовувати дружні відносини з Москвою.

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Американський коментатор Такер Карлсон вперше поділився враженнями після інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами журналіста, російський лідер не дуже зв'язано викладав свою позицію і виглядав розлюченим на Захід за те, що він відкинув Росію і "безумовно не хоче з нею дружити". Відео з коментарями Карлсона опубліковано на каналі News 24.

Карлсон сказав, що йому поки що важко зібрати всі відчуття від бесіди з Путіним, адже інтерв'ю тривало понад дві години. Але він все ж відзначив кілька характерних моментів, як він сказав, які спливли на поверхню.

Журналіст вважає, що по-перше, Путін дуже ображений на те, що американська політична еліта не любить Росію. Хоча після закінчення Холодної війни росіяни, очевидно, думали, що Росія зможе стати частиною західного світу. За словами журналіста, Путін випромінює злість і не розуміє, чому так сталося, що зрештою дружні стосунки між РФ і Заходом так і не склалися.

"Я не приймаю чиюсь сторону, але в будь-якому разі Захід, безумовно, не хоче дружити з Росією. Це очевидно. У цьому сенс НАТО, щоб стримувати Росію. І Путін ображений на це — він дуже злий. Його очі виблискували, коли ми говорили про це", — розповів Карлсон.

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Другий момент полягає в тому, що Путін нібито хоче укласти мир з Україною — глава Кремля про це кілька разів сказав, але Карлсон припустив, що ці слова могли бути й не щирими. При цьому журналіст згадав про переговори в Стамбулі, де, за його словами, було підготовлено відповідний документ, який через колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона так і не було підписано.

Тим часом позиція України і Заходу, продовжує Карлсон, полягає в тому, що Росія повинна повернути анексований Крим, і тільки тоді може бути укладена мирна угода. Однак Путін не піде на такий варіант і почне ядерну війну, якщо справа дійде до Криму.

"Якщо ви справді думаєте, що умовою миру буде те, що Путін здає Крим, то ви просто божевільний. А наші божевільні хочуть слабкого лідера в Росії. Але навіщо це вам? Слабкий уряд у країні з найбільшим у світі ядерним арсеналом — це безумство!" — підсумував Карлсон.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, президент Росії Володимир Путін спробував використати інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, щоб представити широкій західній аудиторії кремлівські наративи.