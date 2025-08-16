Война в Украине может закончиться до Рождества: в США назвали условие (видео)

Полномасштабная война в Украине может завершиться до наступления Рождества, если стороны выполнят ряд условий.

Противостояние двух стран может прекратиться по результатам трехсторонней встречи президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Такое мнение выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", — полагает он.

Если трехсторонний саммит не организуют, Трамп может ударить по Путину и странам, которые покупают у России нефть и газ.

Москва тем временем утверждает, что вопрос проведения трехсторонней встречи "еще не поднимали". Российская сторона также не знает, когда пройдет следующая встреча Путина и Трампа.

"Тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась", — заявил помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Напомним, 16 августа на Аляске прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Западные СМИ пишут, что встреча была стратегической ошибкой, так как российского президента "узаконили на мировой арене".

В Кремле уверены, что первая за несколько лет встреча лидеров Штатов и России прошла удачно. Беседа позволит сторонам "уверенно двигаться дальше" для урегулирования войны в Украине.