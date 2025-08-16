"Игра старых друзей": Путин извлек из встречи с Трампом максимальную пользу, — Politico

Встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина на авиабазе в Анкоридже стала событием, которое заранее вызвало тревогу у дипломатов и аналитиков. Между тем публичное общение двух лидеров было весьма дружелюбным, а западные медиа назвали встречу “игрой старых друзей”.

Несмотря на оживленные и явно дружеские жесты президентов — аплодисменты, улыбки и даже совместную поездку в президентском лимузине «Зверь», — саммит не привел к конкретным результатам по урегулированию войны в Украине. Об этом пишет Politico в материале от 16 августа.

Накануне встречи многие опасались, что глава Кремля, как бывший опытный сотрудник КГБ перехитрит Трампа и добьется своих целей в Украине.

И хотя этого не произошло, Путин, находящийся в международной изоляции и разыскиваемый за военные преступления, сумел представить себя не как изгоя, а как партнера по переговорам. Он покинул Аляску, не взяв на себя никаких обязательств по перемирию, несмотря на заявления Трампа о том, что Россия якобы заинтересована в «спасении тысяч жизней».

По мнению экспертов, включая бывшего советника Трампа по России Фиону Хилл и экс-советника Белого дома Майкла Карпентера, встреча стала стратегической ошибкой: саммит «узаконил Путина на мировой арене» и позволил Кремлю представить переговоры как диалог великих держав о будущем мира.

Авторы материала отмечают, что российский лидер продолжает настаивать на своей цели — контроле над Украиной. В ходе пресс-конференции он вновь заговорил о «фундаментальных угрозах безопасности России», возлагая ответственность за войну на НАТО и Европу.

В итоге саммит в Анкоридже не стал ни дипломатическим прорывом, ни шагом к миру. По мнению издания, он скорее закрепил статус-кво и продемонстрировал, что Москва не спешит сворачивать войну, стремясь затянуть конфликт и усилить давление на западные альянсы.

Напомним, в ночь на субботу, 16 августа, на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Фокус выяснял, приблизила ли эта встреча мир в Украине, и каким образом в дальнейшем будут разворачиваться события.

Встреча лидеров Соединенных Штатов и РФ прошла удачно, считают в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи заявил, что разговор позволяет "дальше уверенно двигаться" на пути поиска вариантов урегулирования российско-украинской войны.