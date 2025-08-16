Таинственные посиделки: что осталось за кадром закрытой встречи Трампа и Путина и что будет дальше

В ночь на субботу, 16 августа, на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с российским правителем Путиным. Приблизила ли эта встреча мир в Украине, и каким образом в дальнейшем будут разворачиваться события, выяснял Фокус.

Встреча Дональда Трампа с Путиным состоялась в формате "3 на 3". С российской стороны были собственно Путин, его помощник Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — Трамп, его советник Стив Уиткофф, а также госсекретарь Марко Рубио. Кстати, по сообщению CNN, Белый дом в угоду Кремлю исключил из делегации спецпредставителя Трампа Кита Келлога. В этом контексте отмечается, что Россия воспринимает отставного генерала как того, кто симпатизирует Украине, поэтому его присутствие якобы могло быть "контрпродуктивным".

В целом встреча длилась около трех часов, после чего Трамп и Путин дали совместную пресс-конференцию, которая, между тем, не предусматривала вопросов от журналистов. То есть все фактически свелось к монологам лидеров США и РФ. Дебютировал здесь Путин, который поблагодарил Трампа за приглашение и заявил, что переговоры были "содержательными". Глава Кремля также отметил, что нужно прекратить войну, апеллируя при этом к "первопричинам конфликта". Также российский правитель дал комплиментарный пас американскому визави, отметив, что если бы Трамп был президентом, полномасштабная война не началась бы вообще.

Зато Трамп в своем выступлении констатировал, что во время двусторонней встречи стороны обсудили ряд вопросов и достигли "значительного прогресса", однако никаких официальных соглашений достигнуто не было.

Весьма показательным нюансом является отмена по итогам переговоров совместного ланча американской и российской делегаций во главе с Трампом и Путиным соответственно.

Кто выиграл, а кто проиграл от встречи на Аляске

Даже одна совместная фотография с Трампом — это уже большой успех Путина, констатирует в разговоре с Фокусом ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, анализируя итоги саммита на Аляске.

"Фотка с американским президентом — единственное достижение Путина, других нет. Красноречивым подтверждением этого является отмена совместного ужина. Если бы все было хорошо — сели бы и, как говорится, перекусили бы, но сложилось. Что касается Трампа, то мне кажется, он также хотел определенную картинку и он ее получил, потому что когда он шел здороваться с Путиным, над ними пролетел бомбардировщик "B-2". Это, напомню, тот самый бомбардировщик, который сбросил бомбы на Фордо в Иране. И тогда, когда США сбросили эти бомбы на ядерные объекты Тегерана, Fox News — любимый телеканал Трампа, которому он сразу после встречи с Путиным дал интервью, пошутил, что наиболее нервно на иранское "путешествие" В-2 смотрят в кремлевском бункере. То есть, в этом мы видим определенный намек на то, что Москве лучше делать то, о чем говорит Трамп, потому что сейчас это просто картинка, а что будет дальше — посмотрим", — добавляет эксперт.

При имеющемся сейчас объеме информации, подчеркивает Иван Ус, нет ощущения того, что Украину будут принуждать к сдаче ее территорий: "Такое впечатление, что ничего не изменилось. Да, Трамп говорит, что не будет вводить санкции против России, но параллельно обещает, что по Китаю через 2-3 недели определится".

Анализируя риторику главы Кремля, эксперт отметил следующее: "Путин снова сказал о необходимости устранения "первопричин войны". Знаете, я всю ночь был на пяти арабских каналах и везде говорил, что первопричина войны одна — это Путин. И даже определенные гости из Америки, которые были на эфирах, соглашались с этим. Поэтому самое главное сейчас объяснять Трампу и другим нашим партнерам то, что когда Путин говорит о первопричинах, то первопричинами являются его имперские амбиции и ничто другое".

Аналитик не верит во встречу в ближайшее время в формате Зеленский-Трамп-Путин.

"У меня только что были дебаты не только с американцами, но и с россиянами и все, что я от них слышу сводится к тому, что Зеленский — нелегитимный и Путин не собирается с ним встречаться. То есть, российская пропаганда работает на то, чтобы распространять тезис, что, мол, Зеленский — это не уровень Путина", — аргументирует Иван Ус.

Действительно ли Трамп остался у разбитого корыта

В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦИС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом замечает: "Сухой факт заключается в том, что Трамп добивался хоть какого-то прекращения огня, но этого не произошло. Таким образом, можно констатировать, что у президента США ничего не получилось при том, что он за эту встречу заплатил очень и очень много в репутационном смысле. То есть, грубо говоря, постелив Путину красную дорожку, Трамп взамен не получил и крошки с кремлевского стола, что имиджево унизило США, как мирового гегемона и защитника демократии".

По убеждению эксперта, Путин не отошел от своей линии о том, что сначала Украина должна уйти с Донбасса и только тогда начнутся разговоры о прекращении огня и дальнейшее продвижение так называемых мирных пунктов.

"И в этом заключается самая большая проблема, потому что Трамп не смог, несмотря на весь антураж, все же переломить позицию российского диктатора. Более того, после посиделок на Аляске, мяч снова переброшен на поле Украины. Таким образом создаются условия, при которых все камни теперь будут лететь в киевский огород. Это значительно сужает возможности для проведения трехсторонней встречи в формате Киев-Вашингтон-Москва на самом высоком — президентском уровне, потому что опять же, речь должна идти только о режиме прекращения огня. О других вопросах мы не будем говорить, пока не будет прекращения огня", — констатирует Игорь Чаленко.

Дальнейшие заявления Трампа после его встречи с Путиным политолог трактует, как "защитный механизм". "К сожалению, Трамп проиграл уже второй двусторонний саммит с Путиным. Первый, напомню, состоялся в Хельсинки в 2018 году, кстати, как раз на годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Не исключаю, что Путин дал теоретическое согласие на встречу с Зеленским, но при условии выполнения своего плана в части выхода ВСУ с Донбасса. Это действительно сейчас большая проблема, поскольку Украина на такое не пойдет. Впрочем, я не удивлюсь, что на волне теплого звонка Трампа Лукашенко перед встречей с Путиным, снова может выплыть Минск, как площадка для трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина", — заключает Игорь Чаленко.

Чего следует ожидать после встречи Трампа и Путина

Заметив, что встреча на Аляске длилась 3 часа, а не 20 минут, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом констатировал: "В этом смысле хочу напомнить, что Трамп заявлял, что с первых же минут поймет, стоит или нет продолжать разговор с Путиным. То есть, они увиделись не для того, чтобы только увидеться, поскольку три часа для этого слишком много. Я думаю, после встречи на Аляске администрация Трампа, о чем президент США, кстати, уже намекнул в интервью Fox News, что-то предложит Киеву и Европе, абстрагировавшись взамен от принятия каких-то конкретных решений".

Сейчас тот, кто имел завышенные ожидания от встречи на Аляске, отмечает эксперт, испытывает определенное разочарование. В то же время, акцентирует Алексей Якубин, никакой трагедии делать не следует.

"Встреча Трампа и Путина закончилась тем, чем должна была бы закончиться — она состоялась и США и РФ, скорее всего, согласовали какие-то пункты по мирному урегулированию. Ну, а дальше будет стартовать самый сложный этап нахождения общего знаменателя с Киевом и ЕС. Обращу отдельное внимание на отсутствие какой-либо конкретики со стороны Трампа и Путина. В дипломатии отсутствие конкретики вовсе не означает отсутствие определенного драфта. Между тем, отмена совместного ужина по итогам встречи свидетельствует о том, что рандеву на самом деле, несмотря на публичную мишуру, была достаточно непростой", — резюмирует Алексей Якубин.

Два сценария развития событий после саммита на Аляске

Политолог Олег Постернак, комментируя Фокусу итоги встречи руководителей Белого дома и Кремля на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж штата Аляска, прежде всего констатирует отсутствие результата в виде прекращения огня. Отталкиваясь от этого, эксперт отмечает: "Диагноз по итогам встречи Трампа с Путиным однозначный: концепт обсуждения Украины без Украины фактически развален. Вообще, мы являемся свидетелями чрезвычайно хищнической дипломатии. Усилиями Трампа Россия снова легализовалась как якобы великая держава. В целом, у меня сложилось такое впечатление, что для Трампа эта встреча была нужна с тем, чтобы показать виртуальную и психологическую силу. Это было заметно во время организации этой встречи. Одним словом, для РФ саммит на Аляске является возвращением в клуб великих держав. По крайней мере так это выглядит для Путина, который уже проектирует некую Ялту 2.0, с украинским вопросом на повестке дня. К сожалению, благодаря Трампу Путину удается достаточно удачно двигаться по этой дороге".

Моделируя дальнейшее развитие событий, политолог очертил два наиболее вероятных сценария. Первый — встреча в формате Зеленский-Трамп-Путин, с обсуждением тех вопросов, которые анонсирует президент США: гарантии безопасности, прекращение огня, обмен территориями.

Второй вероятный вариант развития событий, согласно видению Олега Постернака, заключается в категорическом отказе Киева от дальнейших шагов из-за параметров уже достигнутых на Аляске пунктов. Этот сценарий, акцентирует эксперт, является крайне негативным для Украины, поскольку может привести к существенному охлаждению отношений с Соединенными Штатами, вплоть до прекращения обмена разведданными.