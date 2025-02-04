Возможна ли "Ялта-2": как будут делить мир Трамп, Путин и Си Цзиньпин

4 февраля исполняется 80 лет с момента проведения Ялтинской конференции. Именно там после Второй мировой войны тогдашние лидеры мира установили новые границы и сферы влияния. Будет ли новый глобальный передел после прихода к власти Дональда Трампа, выяснял Фокус.

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80 лет назад на встрече лидеров США, СССР и Великобритании состоялся послевоенный раздел мира. Проигравшая Германия была разделена на две части: прозападную ФРГ и просоветскую ГДР. Также Россия установила контроль над Восточной Европой, получила Калининград и Сахалин. А Британия, например, получила контроль и право на урегулирование ситуации в Греции.

80-я годовщина Ялтинской конференции практически совпала с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Который сразу заявил, что США претендуют на Гренландию (принадлежит Дании), Панамский канал и предложил Канаде стать 51-м штатом Америки. Сравнение с новым переделом мира трудно не замечать. Возможен ли новый передел сфер влияния и как это повлияет на российско-украинскую войну, Фокус узнавал у экспертов.

Ялта и настоящее: какие параллели напрашиваются

Ялтинская конференция до сих пор выступает своеобразным символом окончания Второй мировой, хотя до реального окончания войны оставалось несколько месяцев и итоговая конференция состоялась в конце концов в Потсдаме. В контексте нынешней ситуации можно провести определенные аналогии. В частности, The Independent со ссылкой на осведомленные источники, сообщает, что Дональд Трамп нацелен завершить войну также весной, при этом на условиях, которые будут благоприятными для Украины.

Дональд Трамп заявил, что США претендуют на Гренландию, Панамский канал и предложил Канаде стать 51-м штатом Фото: Getty Images

"Опасения, что президент США может ослабить поддержку Киева или пойти на невыгодные для нее компромиссы являются ошибочными. Трамп серьезно подходит к вопросу урегулирования войны и, как ожидается, он будет тесно сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским, а официальная встреча лидеров может состояться в ближайшие недели", — констатирует издание. В то же время газета добавляет, что Трамп является сторонником зон влияния, о чем свидетельствуют его заявления относительно Гренландии, Панамы, Канады и тому подобное.

Так возможна ли условная "Ялта-2" в нынешних условиях?

Позиции Трампа в переговорах с Пекином и Москвой

В частности, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в разговоре с Фокусом отмечает: "Передел планеты — это история о прошлом. Да, своими громкими заявлениями о Гренландии, Панаме и других странах, Трамп задал определенный тренд, но все это выглядит, как попытка мутить воду, не более того. Иначе говоря, Трамп создает еще большую неопределенность в рамках которой на самом деле очень трудно поделить мир. Вообще, складывается стойкое впечатление, что ему (Трампу — ред.) кто-то прибегает, шепчет на ухо, а он слушает и бездумно повторяет. По большому счету, такую политику чрезвычайно трудно назвать политикой продуманной и понятной. Подавляющее большинство заявлений Трампа выглядит, как эпатаж, не более того. Для достижения всего, о чем говорит Трамп, как минимум, необходимо иметь такие силы, которые имели Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны".

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По убеждению эксперта, очень многие заявления Трампа о геополитических намерениях оставляют большой простор для фантазий. "Возможно, стратегия команды Трампа в этом и заключается, чтобы каждый домысливал что-то свое, постоянно пугаясь гиперактивности старого-нового президента США и его бесконечных заявлений. Но как бы там ни было, никаких оснований для "Ялты-2" нет. Сколько сегодня занимает РФ в мировом разделении труда? 1-1,5%. Это смешно. С Китаем несколько сложнее, потому что здесь уже речь идет об около 40 процентах. Да, это много, но Китай, по крайней мере, на словах, выступает в роли оппонента Трампа и пока не собирается ни с кем делить мир. И вообще, китайцы не особо сильно стремятся к такому перераспределению, потому что это еще и ответственность, которую КНР не любит брать на себя тем более, когда можно мягкой силой или торговлей", — отмечает Игорь Семиволос, добавляя при этом, что Трамп говорит и с РФ, и с Китаем с позиции: "Давайте, я вас нагну".

Пока эксперты рассуждают о невозможности действий Трампа, президент США действует очень жестко Фото: Getty Images

Учитывая вышесказанное, эксперт прогнозирует, что никто с Трампом не будет здесь и сейчас заключать какие-то сверхсерьезные соглашения, поскольку никто не знает, "с какой ноги завтра встанет президент США".

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Подчеркнув в разговоре с Фокусом, что геополитический раздел зон влияния, является розовой мечтой Путина, политолог Игорь Рейтерович отметил: "Грубо говоря, оформить ялтинско-постдамский формат-2, поделив весь мир вместе с США — это идея фикс, которая постоянно блуждает кремлевскими залами и кулуарами. Но такой план не сработает, даже несмотря на определенные экспансионистские устремления, присущие Дональду Трампу. Убежден, что трамповские заявления по Гренландии, Канаде, Мексике, Панаме останутся лишь намеками и все вопросы там будут решаться в конце концов законным образом. Наряду с тем, условная "Ялта-2" невозможна в силу того, что на сегодняшний день мир не является одно или двух полярным. Впрочем, даже если и говорить об определенной двух полярности, которая может начать формироваться, то в качестве одного из полюсов точно не будет выступать Российская Федерация".

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Формат, когда мир делится на сферы влияния, в которых каждая из сторон имеет полную свободу и действует, как ей заблагорассудится, по убеждению политолога, на сегодня является де-факто нереалистичным. "Когда в 1945 году происходили ялтинские переговоры, европейские страны чрезвычайно сильно зависели от Соединенных Штатов, потому что война еще продолжалась. Понятно, что сейчас тоже определенная зависимость сохраняется, но уже, во-первых, есть НАТО, а во-вторых, субъектность ЕС, а следовательно — европейских стран на порядок выше".

В очерченном контексте, считает Игорь Рейтерович, "Ялта-2" в том понимании, в котором ее видит Путин, невозможна априори. Наряду с тем, эксперт предполагает формирование некой новой архитектуры глобальной безопасности с доминированием определенных сил, но с весомой ролью меньших стран. Впрочем, такое глобальное "строительство", акцентирует эксперт, растянется на достаточно длительный период времени.

Сейчас же Москва и Пекин, замечает Игорь Рейтерович, придирчиво наблюдая за президентом Трампом, приходят к выводу, что республиканец может громко и пафосно говорить о демократии, иногда прибегая "к не сильно демократическим методам". "Все же скандальные подходы 47 президента США по ситуации в Северной и Центральной Америке — это стандартное трамповское поднятие ставок для выторговки максимально выгодных для себя условий при минимальных капиталовложениях", — отмечает политолог.

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Наряду с тем, резюмирует эксперт, Дональд Трамп, демонстрируя своеобразный хаос на внешнеполитической арене,"создает для диктаторских режимов определенную проблему": "Россия и Китай всегда достаточно успешно пользовались тем, что демократические страны всегда прогнозируемы. А вот Трамп, заявляя, что, мол, да, я — лидер крупнейшей по меньшей мере по институциональной структуре демократии, параллельно недвусмысленно намекает диктатурам, что иногда может действовать их же методами".

Указанный стиль Трампа, по убеждению Игоря Рейтеровича, "очень сильно напрягает китайцев и россиян", которые, видя во внешней политике действующего президента США серьезный вызов, опасаются быстрых соглашений с ним любого рода. Как отмечает по этому поводу главред Bloomberg Тимоти О'Брайен, пока никому до конца не понятно, действительно ли Трамп верит в мир, где существуют доминантные сферы влияния: США в Западном полушарии, Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Россия в Европе. "Это логика изоляционистского крыла республиканцев, и это рецепт хаотичной перестройки мировых отношений", — акцентирует О'Брайен, называя ключевым риском стремление Трампа обходить противников в поисках дипломатических соглашений ради них самих.

Трамп начал действовать, Дания — сопротивляется

Но пока эксперты рассуждают о невозможности действий Трампа, президент США как раз действует — и очень жестко. Сразу после инаугурации он позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал у нее продать Гренландию.

Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что разговор прошел очень плохо. Трамп якобы вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр Дании заявила, что остров не продают.

Эксперт: "Трамп недвусмысленно намекает диктатурам, что иногда может действовать их же методами" Фото: Getty Images

"Он был очень твердый. Это был холодный душ. Раньше к этому трудно было относиться серьезно. Но я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", — рассказал один из источников издания.

Через неделю правительство Дании выделило 14,6 миллиарда крон (около 2,04 миллиарда долларов) на оборону Гренландии. А премьер-министр Метте Фредериксен попросила у европейских лидеров поддержки в противостоянии агрессивной риторике президента США.

И поддержка есть — министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция обсудила с Данией вопрос отправки войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, сообщает издание Politico.

И кто скажет, что это не похоже на новый передел мира?