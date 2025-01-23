Операция "Сто дней": сможет ли Трамп остановить российско-украинскую войну
Дональд Трамп призывает Путина "заключить сделку" для завершения войны в Украине, обещая в противном случае существенное усиление антироссийских санкций и тарифов. О чем свидетельствует тактика президента США и во что она в итоге выльется, выяснял Фокус.
Свой призыв к Путину о необходимости прекращения российско-украинской войны Дональд Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial. Среди прочего, он заявил, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным". Попутно старый-новый президент США вспомнил, как "Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней".
"Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже! Если в ближайшее время не будет заключено соглашение о прекращении войны, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" — резюмировал Дональд Трамп.
Сколько времени у Трампа отводят на завершение войны в Украине
Между тем The Wall Street Journal сообщает, что президент США поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить российско-украинскую войну за сто дней, "однако почти никто не верит, что он сможет это сделать, особенно россияне".
"Роль Келлога как специального посланника в Украине является начальным гамбитом в мирных переговорах, которые Трамп намерен держать под своим контролем. Договориться с главой России будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании, когда говорил, что положит конец войне до того, как вступит в должность", — заключает издание.
О том, что советники президента США осознают, что процесс завершения войны займет месяцы или даже больше времени, пишет Reuters, которое пообщалось с двумя соратниками Трампа, которые участвуют в обсуждении кейса российско-украинской войны."Хотя точные контуры мирного плана Трампа все еще обсуждаются, советники Трампа в целом поддерживают идею снятия с повестки дня возможности членства Украины в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, и замораживание нынешней линии фронта", — отмечает агентство, добавляя при этом, что большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают предоставление Киеву материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками.
Как и почему Трамп заигрывает с Путиным
Оценивая в разговоре с Фокусом сигналы, которые Трамп сейчас посылает Кремлю, политолог Максим Несвитайлов отметил следующее: "Весьма интересной деталью является коммуникация Дональда Трампа, Илона Маска и других представителей новой администрации США с авторитарными режимами. Когда дело касается демократий, они слов не подбирают. Это заметно в отношении Канады, Дании, Германии, когда, к примеру, Маск открыто назвал Джастина Трюдо "девочкой" и губернатором Канады, намекая на то, что это 51-й штат. Шольца или Стармера они тоже могут публично оскорблять. А вот когда дело доходит до авторитарных лидеров, они становятся чрезвычайно уважительными. В посте Трампа по поводу завершения войны также проявилась эта почтительность".
Назвав "заигрывание" Трампа с Путиным не той позицией США, на которую надеялась Украина, эксперт добавил:"Трамп уважает сильную руку и авторитарный стиль управления. Но если вынести за скобки историю о "любви" президента Соединенных Штатов к россиянам, то в целом по состоянию на сейчас видим достаточно неплохой конструктив, поскольку Трамп прямо говорит, что если переговоров не будет, будут серьезные санкции в отношении России. При этом еще совсем недавно, отвечая на вопрос журналистов относительно более сильных антироссийских санкций в случае отсутствия мирных переговоров, Трамп отмечал, мол, да, это возможно, не исключено и т.п. То есть, четкая формулировка отсутствовала. Сейчас она появилась, и это — плюс".
По убеждению Максима Несвитайлова, вопрос введения более жестких санкций в отношении Москвы лежит в плоскости американских интересов: "Если Трамп собирается реализовывать свою программу, которую он озвучил во время инаугурационной речи, то антироссийские санкции выгодны Вашингтону на самом деле. "Бури, крошка, бури", — сказал Трамп, делая акцент на добыче нефти и газа. Все это он собирается продавать в Европу и соответственно там ему конкуренты совсем не нужны. Он может благодаря соответствующим санкциям полностью вытеснить РФ с этого рынка и забрать его себе. Такой шаг имеет двойную выгоду для Трампа, ведь его можно в конце концов подать под санкционным соусом, что это, мол, ответ США за российскую агрессию против Украины, параллельно используя в экономических и бизнес-целях".
Санкционные угрозы Трампа в отношении РФ эксперт не видит голословными, отмечая, что американский лидер действительно готов к решительным действиям. Что же касается временных рамок вероятного завершения войны, в частности срока 100 дней, то здесь политолог более скептичен:"В историю о ста днях лично я не верю. За этот период, как по мне, могут завершиться переговоры о начале переговоров, но сами переговоры в очерченный срок даже не начнутся".
Какую игру с Путиным ведет Дональд Трамп
Тот факт, что президент Соединенных Штатов вышел в публичную плоскость с ультимативными сигналами к Путину, по мнению политолога Максима Джигуна, свидетельствует о том, что трамповский "метод пряника для Кремля" не сработал.
"В достаточно резонансном сообщении Трампа для нас есть хорошая новость. Она заключается в том, что Дональд Трамп все больше утверждается во мнении, что по-хорошему с Россией договориться нереально и поэтому мы будем наблюдать за дальнейшей радикализацией позиции администрации американского президента. Не исключаю, что вскоре после громких слов начнутся вполне реальные действия в виде усиления санкций или введения дополнительных пошлин на российскую нефтегазовую продукцию в мире", — говорит эксперт в разговоре с Фокусом.
При этом сигнал Дональда Трампа о большой любви к россиянам, считает Максим Джигун, можно считывать по-разному: "Я думаю, что, услышав слова президента США о том, что русские или то бишь Советский Союз помог Америке выиграть во Второй мировой войне, российские историки и пропагандисты свалились со своих стульев, поскольку они всю жизнь формировали представление, что СССР все сделал, а США взамен путались где-то сбоку, что в принципе по уровню потерь и есть. Ну, но мы видим, что Трамп формирует свое представление. Впрочем, как человек, который в любой ситуации пытается обойтись меньшей кровью, говоря в основном о возможных жестких санкциях, Трамп все же склоняет Москву к сделке".
Моделируя вероятность, возможно ли завершение российско-украинской войны в стодневный срок, эксперт констатировал, что это во многом будет зависеть от результатов встречи Трампа с Путиным. По словам Максима Джигуна, пока немало признаков указывают на то, что как раз май, когда истекает 100 дней от поручения Трампа Келлогу, является хорошим временем, ведь Путин может разыграть эту историю в качестве "огромной победы до 9 числа".
С другой стороны, акцентирует Максим Джигун, для американцев "операция 100 дней" является прекрасной возможностью продемонстрировать всему миру, "что Трампу все под силу" и что США придерживаются заявленных таймингов, какими бы сложными ни казались геополитические вызовы. В то же время, политолог не исключает сценария, когда Россия откажется от предложений США и тогда придется ждать того момента, когда РФ не получит колоссальные проблемы экономического характера, проблески которых сейчас уже кое-где просматриваются.