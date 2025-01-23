Дональд Трамп призывает Путина "заключить сделку" для завершения войны в Украине, обещая в противном случае существенное усиление антироссийских санкций и тарифов. О чем свидетельствует тактика президента США и во что она в итоге выльется, выяснял Фокус.

Related video

Свой призыв к Путину о необходимости прекращения российско-украинской войны Дональд Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial. Среди прочего, он заявил, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным". Попутно старый-новый президент США вспомнил, как "Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней".

Дональд Трамп заявил, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным" Фото: Getty Images

"Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже! Если в ближайшее время не будет заключено соглашение о прекращении войны, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" — резюмировал Дональд Трамп.

Сколько времени у Трампа отводят на завершение войны в Украине

Между тем The Wall Street Journal сообщает, что президент США поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить российско-украинскую войну за сто дней, "однако почти никто не верит, что он сможет это сделать, особенно россияне".

Дональд Трамп призывает Путина "заключить сделку" для завершения войны в Украине Фото: Getty Images

"Роль Келлога как специального посланника в Украине является начальным гамбитом в мирных переговорах, которые Трамп намерен держать под своим контролем. Договориться с главой России будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании, когда говорил, что положит конец войне до того, как вступит в должность", — заключает издание.

О том, что советники президента США осознают, что процесс завершения войны займет месяцы или даже больше времени, пишет Reuters, которое пообщалось с двумя соратниками Трампа, которые участвуют в обсуждении кейса российско-украинской войны."Хотя точные контуры мирного плана Трампа все еще обсуждаются, советники Трампа в целом поддерживают идею снятия с повестки дня возможности членства Украины в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, и замораживание нынешней линии фронта", — отмечает агентство, добавляя при этом, что большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают предоставление Киеву материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками.

Как и почему Трамп заигрывает с Путиным

Оценивая в разговоре с Фокусом сигналы, которые Трамп сейчас посылает Кремлю, политолог Максим Несвитайлов отметил следующее: "Весьма интересной деталью является коммуникация Дональда Трампа, Илона Маска и других представителей новой администрации США с авторитарными режимами. Когда дело касается демократий, они слов не подбирают. Это заметно в отношении Канады, Дании, Германии, когда, к примеру, Маск открыто назвал Джастина Трюдо "девочкой" и губернатором Канады, намекая на то, что это 51-й штат. Шольца или Стармера они тоже могут публично оскорблять. А вот когда дело доходит до авторитарных лидеров, они становятся чрезвычайно уважительными. В посте Трампа по поводу завершения войны также проявилась эта почтительность".

Назвав "заигрывание" Трампа с Путиным не той позицией США, на которую надеялась Украина, эксперт добавил:"Трамп уважает сильную руку и авторитарный стиль управления. Но если вынести за скобки историю о "любви" президента Соединенных Штатов к россиянам, то в целом по состоянию на сейчас видим достаточно неплохой конструктив, поскольку Трамп прямо говорит, что если переговоров не будет, будут серьезные санкции в отношении России. При этом еще совсем недавно, отвечая на вопрос журналистов относительно более сильных антироссийских санкций в случае отсутствия мирных переговоров, Трамп отмечал, мол, да, это возможно, не исключено и т.п. То есть, четкая формулировка отсутствовала. Сейчас она появилась, и это — плюс".

Маск открыто назвал ДжастинаТрюдо "девочкой" и губернатором Канады, намекая на то, что это 51-й штат США Фото: Getty Images

По убеждению Максима Несвитайлова, вопрос введения более жестких санкций в отношении Москвы лежит в плоскости американских интересов: "Если Трамп собирается реализовывать свою программу, которую он озвучил во время инаугурационной речи, то антироссийские санкции выгодны Вашингтону на самом деле. "Бури, крошка, бури", — сказал Трамп, делая акцент на добыче нефти и газа. Все это он собирается продавать в Европу и соответственно там ему конкуренты совсем не нужны. Он может благодаря соответствующим санкциям полностью вытеснить РФ с этого рынка и забрать его себе. Такой шаг имеет двойную выгоду для Трампа, ведь его можно в конце концов подать под санкционным соусом, что это, мол, ответ США за российскую агрессию против Украины, параллельно используя в экономических и бизнес-целях".

Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить российско-украинскую войну за сто дней Фото: Getty Images

Санкционные угрозы Трампа в отношении РФ эксперт не видит голословными, отмечая, что американский лидер действительно готов к решительным действиям. Что же касается временных рамок вероятного завершения войны, в частности срока 100 дней, то здесь политолог более скептичен:"В историю о ста днях лично я не верю. За этот период, как по мне, могут завершиться переговоры о начале переговоров, но сами переговоры в очерченный срок даже не начнутся".

Какую игру с Путиным ведет Дональд Трамп

Тот факт, что президент Соединенных Штатов вышел в публичную плоскость с ультимативными сигналами к Путину, по мнению политолога Максима Джигуна, свидетельствует о том, что трамповский "метод пряника для Кремля" не сработал.

"В достаточно резонансном сообщении Трампа для нас есть хорошая новость. Она заключается в том, что Дональд Трамп все больше утверждается во мнении, что по-хорошему с Россией договориться нереально и поэтому мы будем наблюдать за дальнейшей радикализацией позиции администрации американского президента. Не исключаю, что вскоре после громких слов начнутся вполне реальные действия в виде усиления санкций или введения дополнительных пошлин на российскую нефтегазовую продукцию в мире", — говорит эксперт в разговоре с Фокусом.

При этом сигнал Дональда Трампа о большой любви к россиянам, считает Максим Джигун, можно считывать по-разному: "Я думаю, что, услышав слова президента США о том, что русские или то бишь Советский Союз помог Америке выиграть во Второй мировой войне, российские историки и пропагандисты свалились со своих стульев, поскольку они всю жизнь формировали представление, что СССР все сделал, а США взамен путались где-то сбоку, что в принципе по уровню потерь и есть. Ну, но мы видим, что Трамп формирует свое представление. Впрочем, как человек, который в любой ситуации пытается обойтись меньшей кровью, говоря в основном о возможных жестких санкциях, Трамп все же склоняет Москву к сделке".

Санкционные угрозы Трампа в отношении РФ эксперт не видит голословными

Моделируя вероятность, возможно ли завершение российско-украинской войны в стодневный срок, эксперт констатировал, что это во многом будет зависеть от результатов встречи Трампа с Путиным. По словам Максима Джигуна, пока немало признаков указывают на то, что как раз май, когда истекает 100 дней от поручения Трампа Келлогу, является хорошим временем, ведь Путин может разыграть эту историю в качестве "огромной победы до 9 числа".

С другой стороны, акцентирует Максим Джигун, для американцев "операция 100 дней" является прекрасной возможностью продемонстрировать всему миру, "что Трампу все под силу" и что США придерживаются заявленных таймингов, какими бы сложными ни казались геополитические вызовы. В то же время, политолог не исключает сценария, когда Россия откажется от предложений США и тогда придется ждать того момента, когда РФ не получит колоссальные проблемы экономического характера, проблески которых сейчас уже кое-где просматриваются.