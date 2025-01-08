2025 год — предел прочности России: какие проблемы нависли над режимом Кремля

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"Не читайте советских газет до обеда", точнее российских. Но все равно не читайте, потому что они врут. Рапортуют о прочности ордынской экономики. И что у них все хорошо. Но это не так.

Люблю читать не отчеты диктаторских режимов, а собирать новости из открытых источников и складывать из них пазлики.

Так вот. У нашего врага все уже очень не хорошо, и 2025 — последний год "прочности".

Итак, что там происходит, тезисно:

Экономические проблемы

Высокая инфляция: по данным на конец 2024 года, инфляция в России достигла 9,6%, что значительно превышает целевой показатель Центрального банка.

Причины: ослабление рубля, рост госрасходов (война и субсидии), дефицит трудовых ресурсов, потеря экспортных рынков сбыта энергоресурсов, печать денег (денежная масса выросла на 20% за год, потому что не хватает денег в бюджете).

Как следствие — рекордно высокая ключевая ставка: ЦБ России был вынужден поднять ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией, что негативно влияет на экономический рост.

Как следствие, кредиты взлетели до 25%, включая ипотеку, которая почти умерла.

Дефицит бюджета: в 2024 году дефицит бюджета России превысил запланированные значения более чем вдвое, достигнув около 3,3 триллиона рублей. А это почти 10% расходов бюджета. Прогнозируется, что он будет сохраняться до 2025 года, с ожиданием дефицита на уровне около 8 триллионов рублей (!). Это связано с увеличением расходов на войну и в ущерб социальным программам. А это уже почти 20% (!) от запланированных расходов бюджета. Где они возьмут деньги?

Официально на 2025 год запланированы расходы на оборону и безопасность в размере $176 млрд, что составляет 41% федерального бюджета (!).

Экономисты выражают обеспокоенность относительно возможности России финансировать такие расходы без значительных заимствований (но кто им их предоставит?), учитывая ограниченные резервы и отсутствие доступа к международным рынкам капитала.

Замедление экономического роста: прогнозируется снижение темпов роста ВВП с 3,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году и 2,6% в 2026 году (а если помнить, что нельзя верить ни Путину, ни российской статистике, то вероятнее всего, рост будет близким к "нулю").

А вот и свежий прогноз: ожидается, что рост будет меньше 1%.

Энергетические проблемы

Снижение экспорта газа: прекращение поставок в Западную Европу трубопроводного газа снизит российский экспорт в ЕС в 2025 году на 14 млрд куб. м4.

Падение доли на европейском рынке: доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. А с прекращением транзита через Украину, доля российского газа на европейском рынке составит до 5% (!)

Необходимость переориентации на азиатские рынки и еще большая зависимость "большой" России от Китая. И при этом ей необходимо переориентировать свои поставки на азиатские рынки, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Технологические проблемы

Отставание в инновациях: несмотря на некоторые достижения, Россия продолжает отставать в ключевых технологических отраслях из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям (в том числе — технологии интенсификации добычи энергоресурсов, полупроводники и различные типы электроники и программного обеспечения, станки, компоненты для самолетов и многое другое).

Низкие расходы на НИОКР: расходы России на исследования и разработки остаются на низком уровне по сравнению с ведущими инновационными экономиками. В частности, Россия тратит на науку примерно 1% ВВП и занимает 43-е место в мировом рейтинге, в котором лидируют Израиль (6%), Южная Корея (5,2%).

Социальные и гуманитарные проблемы

Рост бедности: несмотря на официальные заявления о росте доходов, реальная бедность населения увеличивается из-за высокой инфляции.

Усиление социального неравенства: растет разрыв между богатыми и бедными, что создает социальную напряженность

Проблемы в здравоохранении: недоступность качественного медицинского обслуживания остается острой проблемой, особенно для пожилых людей (и в самом деле, зачем им медицинская помощь? Так Путин готовится сэкономить на пенсиях).

Проблемы системы управления

Коррупция: несмотря на официальные заявления о борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой, которая подрывает эффективность государственного управления.

Чрезмерная централизация: концентрация власти и ресурсов в федеральном центре снижает эффективность управления на региональном уровне.

Перекос структуры экономики

Зависимость от сырьевого экспорта: экономика России продолжает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен (в 2024 году более 31% поступлений в бюджет — это нефтегазовый сектор).

Недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей: доля высокотехнологичной продукции в экспорте остается низкой.

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Но это не все

1. Близкий к Кремлю аналитический центр прогнозирует "тихий кризис" в экономике России (со второй половины 2024 года). Несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его реальная динамика замедляется из-за роста инфляции. "Это уже является признаком будущего охлаждения", — пишут аналитики.

В России растет вероятность банковского кризиса, падение качества активов и формальное наступление кризиса — лишь вопрос времени, говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

О предстоящем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают ЦМАКП:

низкий уровень капитала банков. Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала;

запретительные ставки. Банк России ужесточил процентную политику, и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, которые фактически блокируют доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставками резко увеличился;

закредитованность бизнеса, в таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.

2. Высокая ключевая ставка может спровоцировать стагфляцию, то есть экономический спад и обвал инвестиций. Об этом говорится в записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "О рисках стагфляции в российской экономике".

3. Государственный РФПИ — российский фонд прямых инвестиций — готовится по непригодным ценам выкупать доли российских компаний, которые не справляются с возросшей ставкой кредитования и возросшими расходами на обслуживание долгов.

4. В 2024 году с нехваткой персонала в России столкнулось более 86% организаций, по другим данным — 91%. Общий дефицит оценивается в 4,8 млн. человек.

5. По сравнению с сентябрем 2023 года, спрос на ипотеку для готового жилья в регионах снизился на 57%.

6. Российский рынок недвижимости уходит в стагнацию из-за высоких ставок.

Это лишь беглый анализ событий, происходящих в России и показывающих, что не все у них так хорошо, как показывают в официальных источниках.

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