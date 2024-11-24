Красно-черный мир 2025: что сулит человечеству ребус-прогноз от The Economist

Видели уже новое "пророчество" от The Economist на 2025 год?

Разгадываем очередной "ребус")

В общем обещают нам год полный неопределенности и нестабильности с Дональдом Трампом, который переворачивает глобальную торговлю, экономику и геополитику.

Сначала символы:

1. Общая композиция:

Изображения собраны в круговую диаграмму, напоминающую часовой механизм или цель, что может намекать на "обратный отсчет" до какого-то переломного момента.

2. Ключевые фигуры:

Центральная фигура — Дональд Трамп: Он расположен в центре композиции, что намекает на возвращение его как ключевой фигуры в мировой политике. Его взгляд сосредоточен, а размещение рядом с ракетой и долларом подсказывает, что акцент будет на силе, оружии и экономике. Над ним символ роста (Make Amerika Grate Again!). Миру нужно готовиться к новому витку геополитических интриг с Америкой во главе (!)

Путин и Си Цзиньпин по краям (на востоке) — формирование антизападной коалиции. При этом Си в крайнем правом углу, что показывает его как наибольшую опасность для США (!)

Ключевые вопросы: будет ли усиливаться Китай — через технологии или столкнется с экономическими барьерами?

Владимир Зеленский слева (визуально, ниже Путина). Украине будет отведена определенная роль в планах США на 2025 год. Но какая? Важно — Украина на крайнем западном поле.

Урсула фон дер Ляйен (ЕС): ЕС изображен как сторонний игрок, который пытается сохранить свои позиции, несмотря на давление США и Китая. Возможно, это намек на ослабление влияния Европы.

Историческая личность (похожая на Джейн Остин) — возможный намек на возвращение к консервативным ценностям.

2. Символы угроз:

Верхняя часть — Сатурн: Сатурн часто ассоциируется с властью, временем и тайными обществами. Возможно, это намек на "космические планы". Кстати, Сатурн — один из древнейших древнеримских богов, культ которого был одним из самых распространенных в Италии. Соответствует греческому Кроносу — богу земледелия, который, по мифическому сюжету, пожирал своих детей (!) Что бы это значило?).

Ракета и ядерный символ: Это явный сигнал об опасности эскалации ядерной гонки или новой волны милитаризации. Трамп и Путин, расположенные на противоположных сторонах, могут символизировать холодную войну 2.0.

Символы юаня — и рядом стрелка вниз... Падение экономики?

Глаз — этот символ прямо может указывать на массовую цифровую слежку, биометрические технологии и возможное усиление контроля над личной жизнью людей (Big Brother is watching you!).

Чипы — усиление конкуренции на рынке технологий полупроводников.

Песочные часы: Время проходит? Это сигнал тревоги, что человечество стоит на грани, будь то экологическая катастрофа, или геополитические кризисы, или истощение ресурсов (но, видим, что время еще есть :).

Электромобиль и чистые технологии: Китайские электромобили и зеленые технологии — положительный аспект, но размещение рядом с экономическими графиками говорит о попытке захватить рынок под прикрытием экологических целей.

Символы графиков, криптовалют и глобального роста: Это указывает на экономическую перестройку, но в каком направлении, остается загадкой. Рост для кого? Не для всех.

3. Цветовая схема:

Скрытые угрозы и контроль: Красный и черный цвета обложки намекают на напряжение, скрытые угрозы и, возможно, катастрофический сценарий. Общая композиция якобы предупреждает о новой эре "перестройки" мира через конфликты и хаос.

"Шахматная" композиция намекает на геополитическое противостояние (помните Бжезинского и его "Большую шахматную доску"?).

4. Подтекст заголовков:

"Trade wars" — обострение экономического противостояния.

"Immigration" — усиление миграционного кризиса.

"Climate" — экологические проблемы как инструмент глобального контроля.

Авторы обложки говорят нам: готовьтесь к буре!

Мир 2025 года — это арена борьбы между мировыми лидерами, где технологии, экономика и ресурсы будут использованы как оружие. Обычным гражданам остается только гадать, где их место в этом новом порядке.

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