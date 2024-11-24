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Красно-черный мир 2025: что сулит человечеству ребус-прогноз от The Economist

Как обычно в конце года, издание The Economist опубликовало ребус-прогноз ближайшего будущего для мира. Аналитик Анатолий Амелин, изучая предложенные символы, видит в них множество угроз, которыми чреват 2025 год...

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 77

Видели уже новое "пророчество" от The Economist на 2025 год?

Разгадываем очередной "ребус")

В общем обещают нам год полный неопределенности и нестабильности с Дональдом Трампом, который переворачивает глобальную торговлю, экономику и геополитику.

Сначала символы:

1. Общая композиция:

Изображения собраны в круговую диаграмму, напоминающую часовой механизм или цель, что может намекать на "обратный отсчет" до какого-то переломного момента.

2. Ключевые фигуры:

  • Центральная фигура — Дональд Трамп: Он расположен в центре композиции, что намекает на возвращение его как ключевой фигуры в мировой политике. Его взгляд сосредоточен, а размещение рядом с ракетой и долларом подсказывает, что акцент будет на силе, оружии и экономике. Над ним символ роста (Make Amerika Grate Again!). Миру нужно готовиться к новому витку геополитических интриг с Америкой во главе (!)
  • Путин и Си Цзиньпин по краям (на востоке) — формирование антизападной коалиции. При этом Си в крайнем правом углу, что показывает его как наибольшую опасность для США (!)
  • Ключевые вопросы: будет ли усиливаться Китай — через технологии или столкнется с экономическими барьерами?
  • Владимир Зеленский слева (визуально, ниже Путина). Украине будет отведена определенная роль в планах США на 2025 год. Но какая? Важно — Украина на крайнем западном поле.
  • Урсула фон дер Ляйен (ЕС): ЕС изображен как сторонний игрок, который пытается сохранить свои позиции, несмотря на давление США и Китая. Возможно, это намек на ослабление влияния Европы.
  • Историческая личность (похожая на Джейн Остин) — возможный намек на возвращение к консервативным ценностям.
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2. Символы угроз:

  • Верхняя часть — Сатурн: Сатурн часто ассоциируется с властью, временем и тайными обществами. Возможно, это намек на "космические планы". Кстати, Сатурн — один из древнейших древнеримских богов, культ которого был одним из самых распространенных в Италии. Соответствует греческому Кроносу — богу земледелия, который, по мифическому сюжету, пожирал своих детей (!) Что бы это значило?).
  • Ракета и ядерный символ: Это явный сигнал об опасности эскалации ядерной гонки или новой волны милитаризации. Трамп и Путин, расположенные на противоположных сторонах, могут символизировать холодную войну 2.0.
  • Символы юаня — и рядом стрелка вниз... Падение экономики?
  • Глаз — этот символ прямо может указывать на массовую цифровую слежку, биометрические технологии и возможное усиление контроля над личной жизнью людей (Big Brother is watching you!).
  • Чипы — усиление конкуренции на рынке технологий полупроводников.
  • Песочные часы: Время проходит? Это сигнал тревоги, что человечество стоит на грани, будь то экологическая катастрофа, или геополитические кризисы, или истощение ресурсов (но, видим, что время еще есть :).
  • Электромобиль и чистые технологии: Китайские электромобили и зеленые технологии — положительный аспект, но размещение рядом с экономическими графиками говорит о попытке захватить рынок под прикрытием экологических целей.
  • Символы графиков, криптовалют и глобального роста: Это указывает на экономическую перестройку, но в каком направлении, остается загадкой. Рост для кого? Не для всех.

3. Цветовая схема:

  • Скрытые угрозы и контроль: Красный и черный цвета обложки намекают на напряжение, скрытые угрозы и, возможно, катастрофический сценарий. Общая композиция якобы предупреждает о новой эре "перестройки" мира через конфликты и хаос.
  • "Шахматная" композиция намекает на геополитическое противостояние (помните Бжезинского и его "Большую шахматную доску"?).

4. Подтекст заголовков:

  • "Trade wars" — обострение экономического противостояния.
  • "Immigration" — усиление миграционного кризиса.
  • "Climate" — экологические проблемы как инструмент глобального контроля.

Авторы обложки говорят нам: готовьтесь к буре!

Мир 2025 года — это арена борьбы между мировыми лидерами, где технологии, экономика и ресурсы будут использованы как оружие. Обычным гражданам остается только гадать, где их место в этом новом порядке.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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