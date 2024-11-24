Червоно-чорний світ 2025: що обіцяє людству ребус-прогноз від The Economist

Бачили вже нове "пророцтво" від The ​​Economist на 2025 рік?

Розгадуємо черговий "ребус")

Загалом обіцяють нам рік повний невизначеності та нестабільності з Дональдом Трампом, який перевертає глобальну торгівлю, економіку та геополітику.

Спочатку символи:

1. Загальна композиція:

Зображення зібрані в кругову діаграму, що нагадує годинниковий механізм або мета, що може натякати на "зворотний відлік" до якогось переломного моменту.

2. Ключові фігури:

Центральна фігура – ​​Дональд Трамп: Він розташований у центрі композиції, що натякає на повернення його як ключової фігури у світовій політиці. Його погляд зосереджений, а розміщення поряд із ракетою та доларом підказує, що акцент буде на силі, зброї та економіці. Над ним символ зростання (Make Amerika Grate Again!). Світу потрібно готуватись до нового витку геополітичних інтриг з Америкою на чолі (!)

Путін та Сі Цзіньпін по краях (на сході) – формування антизахідної коаліції. При цьому Сі в крайньому правому кутку, що показує його як найбільшу небезпеку для США (!)

Ключові питання: чи посилюватиметься Китай — через технології, чи зіткнеться з економічними бар'єрами?

Володимир Зеленський ліворуч (візуально, нижче Путіна). Україні буде відведено певну роль у планах США на 2025 рік. Але яку? Важливо — Україна на крайньому західному полі.

Урсула фон дер Ляєн (ЄС): ЄС зображений як сторонній гравець, який намагається зберегти свої позиції, попри тиск США та Китаю. Можливо, це натяк на ослаблення впливу Європи.

Історична особистість (схожа на Джейн Остін) — можливий натяк на повернення до консервативних цінностей.

2. Символи загроз:

Верхня частина — Сатурн: Сатурн часто асоціюється з владою, часом та таємними суспільствами. Можливо, це натяк на "космічні плани". До речі, Сатурн — один із найдавніших давньоримських богів, культ якого був одним з найпоширеніших в Італії. Відповідає грецькому Кроносу — богу землеробства, який, за міфічним сюжетом, пожирав своїх дітей (!) Що б це означало?)

Ракета та ядерний символ: Це явний сигнал про небезпеку ескалації ядерних перегонів або нової хвилі мілітаризації. Трамп та Путін, розташовані на протилежних сторонах, можуть символізувати холодну війну 2.0.

Символи юаня – і поруч стрілка до низу… Падіння економіки?

Око – цей символ прямо може вказувати на масове цифрове стеження, біометричні технології та можливе посилення контролю над особистим життям людей (Big Brother is watching you!).

Чіпи – посилення конкуренції на ринку технологій напівпровідників.

Часові піски: Час минає? Це сигнал тривоги, що людство стоїть на межі, чи то екологічна катастрофа, чи геополітичні кризи, чи виснаження ресурсів (але, бачимо, що час ще є:).

Електромобіль та чисті технології: Китайські електромобілі та зелені технології – позитивний аспект, але розміщення поряд з економічними графіками говорить про спробу захопити ринок під прикриттям екологічних цілей.

Символи графіків, криптовалют та глобального зростання: Це вказує на економічну перебудову, але в якому напрямку, залишається загадкою. Зростання для кого? Не всім.

3. Колірна схема:

Приховані погрози та контроль: Червоний та чорний кольори обкладинки натякають на напругу, приховані погрози та, можливо, катастрофічний сценарій. Загальна композиція нібито попереджає про нову еру "перебудови" світу через конфлікти та хаос.

"Шахова" композиція натякає на геополітичне протистояння (пам'ятаєте Бжезинського та його "Велику шахівницю"?).

4. Підтекст заголовків:

"Trade wars" — загострення економічного протистояння.

"Immigration" — посилення міграційної кризи.

"Climate" — екологічні проблеми як інструмент глобального контролю.

Автори обкладинки кажуть нам: готуйтеся до бурі!

Світ 2025 року – це арена боротьби між світовими лідерами, де технології, економіка та ресурси будуть використані як зброя. Звичайним громадянам залишається тільки гадати, де їхнє місце в цьому новому порядку.

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