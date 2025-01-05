Задача Украины — балансировать и адаптироваться: что обещает прогноз на 2025 год
Аналитик Анатолий Амелин делает обзор одного из многочисленных новогодних прогнозов на 2025-й год, а конкретно — прогноза от Financial Times. Здесь нашлось место всему — политике, экономике, технологиям, шоу-бизнесу и отдельно — Украине...
Год начинается с продолжения парада прогнозов. на этот раз от Financial Times
Не всем вам понравится, но как есть.
Итак:
1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
Украина-Россия:
- прогнозируется мирное соглашение под давлением США;
- США будут использовать угрозу усиления санкций и увеличения поддержки Украины для привлечения Москвы к переговорам;
- ключевая роль администрации Трампа: сохранение вопроса членства Украины в НАТО как рычага влияния (!);
- ожидаемый компромисс: де-факто (но не де-юре) российский контроль над оккупированными территориями с возможным обменом территорий;
- гарантии безопасности: европейские с поддержкой США (!);
- стратегический расчет Путина на постепенное ослабление европейской поддержки Украины.
Ближний Восток:
- Израиль и США воздержатся от ударов по ядерным объектам Ирана;
- высокий риск изменения ситуации при приближении Ирана к созданию ядерного оружия;
- сохранение региональной напряженности.
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА
Торговая политика США:
- масштабная торговая война: минимум 10% тарифы на половину импорта США;
- особый фокус на Китай: повышение тарифов до 15%;
- потенциальные 25% тарифы для Мексики и Канады;
- ожидание уступок по иммиграционной политике от северных и южных соседей.
Китайский фактор:
- прогноз падения экспортных цен до 10% в отдельные месяцы 2025 года;
- стратегические последствия: компенсация американских тарифов через снижение цен;
- риск перенаправления дешевого китайского экспорта на другие рынки;
- ожидаемый конкурентный шок для глобальных производителей.
3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Криптовалюты и цифровые активы:
- прогноз роста Bitcoin до $200,000 (!);
- катализаторы: поддержка криптовалют администрацией Трампа;
- ожидаемое изменение политики SEC: прекращение агрессивных исков против крипто-компаний;
- прогнозируемое увеличение институциональных инвестиций в криптовалюты.
Технологический сектор:
- "Великая семерка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) сохранит лидерство;
- замедление роста из-за: роста капитальных затрат, завышенных ожиданий относительно ИИ, высоких рыночных оценок.
Процентные ставки и облигации:
- США: сохранение высоких ставок из-за инфляционного давления;
- ЕС и Великобритания: продолжение снижения ставок;
- рынок облигаций США: ожидание нестабильности без катастрофического сценария.
4. ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Искусственный интеллект:
- развитие "агентного ИИ" как главный тренд года;
- ожидаемые запуски от ведущих технологических компаний;
- потенциальная трансформация взаимодействия с цифровым миром.
Электромобильный сектор:
- прогноз доли рынка: 22% (ниже ожиданий);
- факторы сдерживания: снижение потребительского энтузиазма вне Китая;
- значительные инвестиции производителей в скидки и новые модели;
- Китай остается главным драйвером роста.
5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Европа:
- Франция: сохранение президентства Макрона, несмотря на политическую турбулентность;
- Германия: возможное ослабление правил бюджетного дефицита;
- Великобритания: соблюдение обещания Лейбористского правительства о неповышении налогов.
Другие регионы:
- Судан: продолжение конфликта из-за множественности вовлеченных сторон;
- Аргентина: либерализация валютного контроля;
- Индия: отложит обгон японской экономики до 2026 года;
- Китай: прогноз роста выбросов из-за экономического стимулирования.
6. МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Корпоративные трансформации:
- ожидание значительной сделки в Голливуде;
- потенциальная продажа Warner Bros Discovery;
- стагнация рынка CD без "винилового" возрождения;
- изменение бизнес-моделей под влиянием стриминговых сервисов.
7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Геополитические:
- нестабильность на Ближнем Востоке;
- ядерная программа Ирана;
- региональные конфликты;
- торговые войны.
Экономические:
- инфляционное давление в США;
- волатильность на рынке облигаций;
- риски для технологического сектора;
- конкурентное давление со стороны Китая.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ
Стратегические аспекты:
- критическая роль позиции США в мирном процессе (!);
- сложная архитектура гарантий безопасности;
- балансирование между различными международными игроками;
- риски ослабления европейской поддержки;
- необходимость стратегической адаптации к новой геополитической реальности.
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