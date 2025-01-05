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Задача Украины — балансировать и адаптироваться: что обещает прогноз на 2025 год

Аналитик Анатолий Амелин делает обзор одного из многочисленных новогодних прогнозов на 2025-й год, а конкретно — прогноза от Financial Times. Здесь нашлось место всему — политике, экономике, технологиям, шоу-бизнесу и отдельно — Украине...

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 46
будущее, робот
Фото: teahub.io | Еще одна попытка заглянуть в будущее
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Год начинается с продолжения парада прогнозов. на этот раз от Financial Times

Не всем вам понравится, но как есть.

Итак:

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Украина-Россия:

  • прогнозируется мирное соглашение под давлением США;
  • США будут использовать угрозу усиления санкций и увеличения поддержки Украины для привлечения Москвы к переговорам;
  • ключевая роль администрации Трампа: сохранение вопроса членства Украины в НАТО как рычага влияния (!);
  • ожидаемый компромисс: де-факто (но не де-юре) российский контроль над оккупированными территориями с возможным обменом территорий;
  • гарантии безопасности: европейские с поддержкой США (!);
  • стратегический расчет Путина на постепенное ослабление европейской поддержки Украины.

Ближний Восток:

  • Израиль и США воздержатся от ударов по ядерным объектам Ирана;
  • высокий риск изменения ситуации при приближении Ирана к созданию ядерного оружия;
  • сохранение региональной напряженности.

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА

Торговая политика США:

  • масштабная торговая война: минимум 10% тарифы на половину импорта США;
  • особый фокус на Китай: повышение тарифов до 15%;
  • потенциальные 25% тарифы для Мексики и Канады;
  • ожидание уступок по иммиграционной политике от северных и южных соседей.

Китайский фактор:

  • прогноз падения экспортных цен до 10% в отдельные месяцы 2025 года;
  • стратегические последствия: компенсация американских тарифов через снижение цен;
  • риск перенаправления дешевого китайского экспорта на другие рынки;
  • ожидаемый конкурентный шок для глобальных производителей.

3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Криптовалюты и цифровые активы:

  • прогноз роста Bitcoin до $200,000 (!);
  • катализаторы: поддержка криптовалют администрацией Трампа;
  • ожидаемое изменение политики SEC: прекращение агрессивных исков против крипто-компаний;
  • прогнозируемое увеличение институциональных инвестиций в криптовалюты.

Технологический сектор:

  • "Великая семерка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) сохранит лидерство;
  • замедление роста из-за: роста капитальных затрат, завышенных ожиданий относительно ИИ, высоких рыночных оценок.

Процентные ставки и облигации:

  • США: сохранение высоких ставок из-за инфляционного давления;
  • ЕС и Великобритания: продолжение снижения ставок;
  • рынок облигаций США: ожидание нестабильности без катастрофического сценария.

4. ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Искусственный интеллект:

  • развитие "агентного ИИ" как главный тренд года;
  • ожидаемые запуски от ведущих технологических компаний;
  • потенциальная трансформация взаимодействия с цифровым миром.

Электромобильный сектор:

  • прогноз доли рынка: 22% (ниже ожиданий);
  • факторы сдерживания: снижение потребительского энтузиазма вне Китая;
  • значительные инвестиции производителей в скидки и новые модели;
  • Китай остается главным драйвером роста.

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Европа:

  • Франция: сохранение президентства Макрона, несмотря на политическую турбулентность;
  • Германия: возможное ослабление правил бюджетного дефицита;
  • Великобритания: соблюдение обещания Лейбористского правительства о неповышении налогов.

Другие регионы:

  • Судан: продолжение конфликта из-за множественности вовлеченных сторон;
  • Аргентина: либерализация валютного контроля;
  • Индия: отложит обгон японской экономики до 2026 года;
  • Китай: прогноз роста выбросов из-за экономического стимулирования.

6. МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Корпоративные трансформации:

  • ожидание значительной сделки в Голливуде;
  • потенциальная продажа Warner Bros Discovery;
  • стагнация рынка CD без "винилового" возрождения;
  • изменение бизнес-моделей под влиянием стриминговых сервисов.

7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВЫЗОВЫ

Геополитические:

  • нестабильность на Ближнем Востоке;
  • ядерная программа Ирана;
  • региональные конфликты;
  • торговые войны.

Экономические:

  • инфляционное давление в США;
  • волатильность на рынке облигаций;
  • риски для технологического сектора;
  • конкурентное давление со стороны Китая.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ

Стратегические аспекты:

  • критическая роль позиции США в мирном процессе (!);
  • сложная архитектура гарантий безопасности;
  • балансирование между различными международными игроками;
  • риски ослабления европейской поддержки;
  • необходимость стратегической адаптации к новой геополитической реальности.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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