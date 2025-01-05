Задача Украины — балансировать и адаптироваться: что обещает прогноз на 2025 год

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Год начинается с продолжения парада прогнозов. на этот раз от Financial Times

Не всем вам понравится, но как есть.

Итак:

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Украина-Россия:

прогнозируется мирное соглашение под давлением США;

США будут использовать угрозу усиления санкций и увеличения поддержки Украины для привлечения Москвы к переговорам;

ключевая роль администрации Трампа: сохранение вопроса членства Украины в НАТО как рычага влияния (!);

ожидаемый компромисс: де-факто (но не де-юре) российский контроль над оккупированными территориями с возможным обменом территорий;

гарантии безопасности: европейские с поддержкой США (!);

стратегический расчет Путина на постепенное ослабление европейской поддержки Украины.

Ближний Восток:

Израиль и США воздержатся от ударов по ядерным объектам Ирана;

высокий риск изменения ситуации при приближении Ирана к созданию ядерного оружия;

сохранение региональной напряженности.

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА

Торговая политика США:

масштабная торговая война: минимум 10% тарифы на половину импорта США;

особый фокус на Китай: повышение тарифов до 15%;

потенциальные 25% тарифы для Мексики и Канады;

ожидание уступок по иммиграционной политике от северных и южных соседей.

Китайский фактор:

прогноз падения экспортных цен до 10% в отдельные месяцы 2025 года;

стратегические последствия: компенсация американских тарифов через снижение цен;

риск перенаправления дешевого китайского экспорта на другие рынки;

ожидаемый конкурентный шок для глобальных производителей.

3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Криптовалюты и цифровые активы:

прогноз роста Bitcoin до $200,000 (!);

катализаторы: поддержка криптовалют администрацией Трампа;

ожидаемое изменение политики SEC: прекращение агрессивных исков против крипто-компаний;

прогнозируемое увеличение институциональных инвестиций в криптовалюты.

Технологический сектор:

"Великая семерка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) сохранит лидерство;

замедление роста из-за: роста капитальных затрат, завышенных ожиданий относительно ИИ, высоких рыночных оценок.

Процентные ставки и облигации:

США: сохранение высоких ставок из-за инфляционного давления;

ЕС и Великобритания: продолжение снижения ставок;

рынок облигаций США: ожидание нестабильности без катастрофического сценария.

4. ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Искусственный интеллект:

развитие "агентного ИИ" как главный тренд года;

ожидаемые запуски от ведущих технологических компаний;

потенциальная трансформация взаимодействия с цифровым миром.

Электромобильный сектор:

прогноз доли рынка: 22% (ниже ожиданий);

факторы сдерживания: снижение потребительского энтузиазма вне Китая;

значительные инвестиции производителей в скидки и новые модели;

Китай остается главным драйвером роста.

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Европа:

Франция: сохранение президентства Макрона, несмотря на политическую турбулентность;

Германия: возможное ослабление правил бюджетного дефицита;

Великобритания: соблюдение обещания Лейбористского правительства о неповышении налогов.

Другие регионы:

Судан: продолжение конфликта из-за множественности вовлеченных сторон;

Аргентина: либерализация валютного контроля;

Индия: отложит обгон японской экономики до 2026 года;

Китай: прогноз роста выбросов из-за экономического стимулирования.

6. МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Корпоративные трансформации:

ожидание значительной сделки в Голливуде;

потенциальная продажа Warner Bros Discovery;

стагнация рынка CD без "винилового" возрождения;

изменение бизнес-моделей под влиянием стриминговых сервисов.

7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВЫЗОВЫ

Геополитические:

нестабильность на Ближнем Востоке;

ядерная программа Ирана;

региональные конфликты;

торговые войны.

Экономические:

инфляционное давление в США;

волатильность на рынке облигаций;

риски для технологического сектора;

конкурентное давление со стороны Китая.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ

Стратегические аспекты:

критическая роль позиции США в мирном процессе (!);

сложная архитектура гарантий безопасности;

балансирование между различными международными игроками;

риски ослабления европейской поддержки;

необходимость стратегической адаптации к новой геополитической реальности.

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