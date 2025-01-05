Завдання України - балансувати й адаптуватися: що обіцяє прогноз на 2025 рік

Related video

Рік починається із продовження параду прогнозів. цього разу від Financial Times

Не всім вам сподобається, але як є.

Отже:

1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ

Україна-Росія:

прогнозується мирна угода під тиском США;

США використовуватимуть погрозу посилення санкцій та збільшення підтримки України для залучення Москви до переговорів;

ключова роль адміністрації Трампа: збереження питання членства України в НАТО як важеля впливу (!);

очікуваний компроміс: де-факто (але не де-юре) російський контроль над окупованими територіями з можливим обміном територій;

гарантії безпеки: європейські з підтримкою США (!);

стратегічний розрахунок Путіна на поступове послаблення європейської підтримки України.

Близький Схід:

Ізраїль та США утримаються від ударів по ядерних об'єктах Ірану;

високий ризик зміни ситуації при наближенні Ірану до створення ядерної зброї;

збереження регіональної напруженості.

2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ЕКОНОМІКА

Торгівельна політика США:

масштабна торгівельна війна: мінімум 10% тарифи на половину імпорту США;

особливий фокус на Китай: підвищення тарифів до 15%;

потенційні 25% тарифи для Мексики та Канади;

очікування поступок щодо імміграційної політики від північних та південних сусідів.

Китайський фактор:

прогноз падіння експортних цін до 10% в окремі місяці 2025 року;

стратегічні наслідки: компенсація американських тарифів через зниження цін;

ризик перенаправлення дешевого китайського експорту на інші ринки;

очікуваний конкурентний шок для глобальних виробників.

3. ФІНАНСОВІ РИНКИ

Криптовалюти та цифрові активи:

прогноз зростання Bitcoin до $200,000 (!);

каталізатори: підтримка криптовалют адміністрацією Трампа;

очікувана зміна політики SEC: припинення агресивних позовів проти крипто-компаній;

прогнозоване збільшення інституційних інвестицій у криптовалюти.

Технологічний сектор:

"Велична сімка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) збереже лідерство;

сповільнення зростання через: зростання капітальних витрат, завищені очікування щодо ШІ, високі ринкові оцінки.

Процентні ставки та облігації:

США: збереження високих ставок через інфляційний тиск;

ЄС та Великобританія: продовження зниження ставок;

ринок облігацій США: очікування нестабільності без катастрофічного сценарію.

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Штучний інтелект:

розвиток "агентного ШІ" як головний тренд року;

очікувані запуски від провідних технологічних компаній;

потенційна трансформація взаємодії з цифровим світом.

Електромобільний сектор:

прогноз частки ринку: 22% (нижче очікувань);

фактори стримування: зниження споживчого ентузіазму поза Китаєм;

значні інвестиції виробників у знижки та нові моделі;

Китай залишається головним драйвером зростання.

5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГНОЗИ

Європа:

Франція: збереження президентства Макрона попри політичну турбулентність;

Німеччина: можливе послаблення правил бюджетного дефіциту;

Британія: дотримання обіцянки Лейбористського уряду щодо непідвищення податків.

Інші регіони:

Судан: продовження конфлікту через множинність залучених сторін;

Аргентина: лібералізація валютного контролю;

Індія: відкладення обгону японської економіки до 2026 року;

Китай: прогноз зростання викидів через економічне стимулювання.

6. МЕДІА ТА РОЗВАГИ

Корпоративні трансформації:

очікування значної угоди в Голлівуді;

потенційний продаж Warner Bros Discovery;

стагнація ринку CD без "вінілового" відродження;

зміна бізнес-моделей під впливом стрімінгових сервісів.

7. КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ

Геополітичні:

нестабільність на Близькому Сході;

ядерна програма Ірану;

регіональні конфлікти;

торгівельні війни.

Економічні:

інфляційний тиск у США;

волатильність на ринку облігацій;

ризики для технологічного сектору;

конкурентний тиск з боку Китаю.

8. СПЕЦІАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УКРАЇНИ

Стратегічні аспекти:

критична роль позиції США у мирному процесі (!);

складна архітектура безпекових гарантій;

балансування між різними міжнародними гравцями;

ризики послаблення європейської підтримки;

необхідність стратегічної адаптації до нової геополітичної реальності.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо