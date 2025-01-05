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Думки

Завдання України - балансувати й адаптуватися: що обіцяє прогноз на 2025 рік

Аналітик Анатолій Амелін робить огляд одного з численних новорічних прогнозів на 2025-й рік, а конкретно - прогнозу від Financial Times. Тут знайшлося місце всьому - політиці, економіці, технологіям, шоу-бізнесу й окремо - Україні…

Анатолій Амелін
Анатолій Амелін
Економiст. Директор економічних програм Українського інституту майбутнього
eye 47
майбутнє, робот
Фото: teahub.io | Ще одна спроба зазирнути в майбутнє
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Рік починається із продовження параду прогнозів. цього разу від Financial Times

Не всім вам сподобається, але як є.

Отже:

1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ

Україна-Росія:

  • прогнозується мирна угода під тиском США;
  • США використовуватимуть погрозу посилення санкцій та збільшення підтримки України для залучення Москви до переговорів;
  • ключова роль адміністрації Трампа: збереження питання членства України в НАТО як важеля впливу (!);
  • очікуваний компроміс: де-факто (але не де-юре) російський контроль над окупованими територіями з можливим обміном територій;
  • гарантії безпеки: європейські з підтримкою США (!);
  • стратегічний розрахунок Путіна на поступове послаблення європейської підтримки України.

Близький Схід:

  • Ізраїль та США утримаються від ударів по ядерних об'єктах Ірану;
  • високий ризик зміни ситуації при наближенні Ірану до створення ядерної зброї;
  • збереження регіональної напруженості.

2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ЕКОНОМІКА

Торгівельна політика США:

  • масштабна торгівельна війна: мінімум 10% тарифи на половину імпорту США;
  • особливий фокус на Китай: підвищення тарифів до 15%;
  • потенційні 25% тарифи для Мексики та Канади;
  • очікування поступок щодо імміграційної політики від північних та південних сусідів.

Китайський фактор:

  • прогноз падіння експортних цін до 10% в окремі місяці 2025 року;
  • стратегічні наслідки: компенсація американських тарифів через зниження цін;
  • ризик перенаправлення дешевого китайського експорту на інші ринки;
  • очікуваний конкурентний шок для глобальних виробників.

3. ФІНАНСОВІ РИНКИ

Криптовалюти та цифрові активи:

  • прогноз зростання Bitcoin до $200,000 (!);
  • каталізатори: підтримка криптовалют адміністрацією Трампа;
  • очікувана зміна політики SEC: припинення агресивних позовів проти крипто-компаній;
  • прогнозоване збільшення інституційних інвестицій у криптовалюти.

Технологічний сектор:

  • "Велична сімка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) збереже лідерство;
  • сповільнення зростання через: зростання капітальних витрат, завищені очікування щодо ШІ, високі ринкові оцінки.

Процентні ставки та облігації:

  • США: збереження високих ставок через інфляційний тиск;
  • ЄС та Великобританія: продовження зниження ставок;
  • ринок облігацій США: очікування нестабільності без катастрофічного сценарію.

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Штучний інтелект:

  • розвиток "агентного ШІ" як головний тренд року;
  • очікувані запуски від провідних технологічних компаній;
  • потенційна трансформація взаємодії з цифровим світом.

Електромобільний сектор:

  • прогноз частки ринку: 22% (нижче очікувань);
  • фактори стримування: зниження споживчого ентузіазму поза Китаєм;
  • значні інвестиції виробників у знижки та нові моделі;
  • Китай залишається головним драйвером зростання.

5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГНОЗИ

Європа:

  • Франція: збереження президентства Макрона попри політичну турбулентність;
  • Німеччина: можливе послаблення правил бюджетного дефіциту;
  • Британія: дотримання обіцянки Лейбористського уряду щодо непідвищення податків.

Інші регіони:

  • Судан: продовження конфлікту через множинність залучених сторін;
  • Аргентина: лібералізація валютного контролю;
  • Індія: відкладення обгону японської економіки до 2026 року;
  • Китай: прогноз зростання викидів через економічне стимулювання.

6. МЕДІА ТА РОЗВАГИ

Корпоративні трансформації:

  • очікування значної угоди в Голлівуді;
  • потенційний продаж Warner Bros Discovery;
  • стагнація ринку CD без "вінілового" відродження;
  • зміна бізнес-моделей під впливом стрімінгових сервісів.

7. КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ

Геополітичні:

  • нестабільність на Близькому Сході;
  • ядерна програма Ірану;
  • регіональні конфлікти;
  • торгівельні війни.

Економічні:

  • інфляційний тиск у США;
  • волатильність на ринку облігацій;
  • ризики для технологічного сектору;
  • конкурентний тиск з боку Китаю.

8. СПЕЦІАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УКРАЇНИ

Стратегічні аспекти:

  • критична роль позиції США у мирному процесі (!);
  • складна архітектура безпекових гарантій;
  • балансування між різними міжнародними гравцями;
  • ризики послаблення європейської підтримки;
  • необхідність стратегічної адаптації до нової геополітичної реальності.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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