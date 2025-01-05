Завдання України - балансувати й адаптуватися: що обіцяє прогноз на 2025 рік
Аналітик Анатолій Амелін робить огляд одного з численних новорічних прогнозів на 2025-й рік, а конкретно - прогнозу від Financial Times. Тут знайшлося місце всьому - політиці, економіці, технологіям, шоу-бізнесу й окремо - Україні…
Рік починається із продовження параду прогнозів. цього разу від Financial Times
Не всім вам сподобається, але як є.
Отже:
1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ
Україна-Росія:
- прогнозується мирна угода під тиском США;
- США використовуватимуть погрозу посилення санкцій та збільшення підтримки України для залучення Москви до переговорів;
- ключова роль адміністрації Трампа: збереження питання членства України в НАТО як важеля впливу (!);
- очікуваний компроміс: де-факто (але не де-юре) російський контроль над окупованими територіями з можливим обміном територій;
- гарантії безпеки: європейські з підтримкою США (!);
- стратегічний розрахунок Путіна на поступове послаблення європейської підтримки України.
Близький Схід:
- Ізраїль та США утримаються від ударів по ядерних об'єктах Ірану;
- високий ризик зміни ситуації при наближенні Ірану до створення ядерної зброї;
- збереження регіональної напруженості.
2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ЕКОНОМІКА
Торгівельна політика США:
- масштабна торгівельна війна: мінімум 10% тарифи на половину імпорту США;
- особливий фокус на Китай: підвищення тарифів до 15%;
- потенційні 25% тарифи для Мексики та Канади;
- очікування поступок щодо імміграційної політики від північних та південних сусідів.
Китайський фактор:
- прогноз падіння експортних цін до 10% в окремі місяці 2025 року;
- стратегічні наслідки: компенсація американських тарифів через зниження цін;
- ризик перенаправлення дешевого китайського експорту на інші ринки;
- очікуваний конкурентний шок для глобальних виробників.
3. ФІНАНСОВІ РИНКИ
Криптовалюти та цифрові активи:
- прогноз зростання Bitcoin до $200,000 (!);
- каталізатори: підтримка криптовалют адміністрацією Трампа;
- очікувана зміна політики SEC: припинення агресивних позовів проти крипто-компаній;
- прогнозоване збільшення інституційних інвестицій у криптовалюти.
Технологічний сектор:
- "Велична сімка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) збереже лідерство;
- сповільнення зростання через: зростання капітальних витрат, завищені очікування щодо ШІ, високі ринкові оцінки.
Процентні ставки та облігації:
- США: збереження високих ставок через інфляційний тиск;
- ЄС та Великобританія: продовження зниження ставок;
- ринок облігацій США: очікування нестабільності без катастрофічного сценарію.
4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
Штучний інтелект:
- розвиток "агентного ШІ" як головний тренд року;
- очікувані запуски від провідних технологічних компаній;
- потенційна трансформація взаємодії з цифровим світом.
Електромобільний сектор:
- прогноз частки ринку: 22% (нижче очікувань);
- фактори стримування: зниження споживчого ентузіазму поза Китаєм;
- значні інвестиції виробників у знижки та нові моделі;
- Китай залишається головним драйвером зростання.
5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГНОЗИ
Європа:
- Франція: збереження президентства Макрона попри політичну турбулентність;
- Німеччина: можливе послаблення правил бюджетного дефіциту;
- Британія: дотримання обіцянки Лейбористського уряду щодо непідвищення податків.
Інші регіони:
- Судан: продовження конфлікту через множинність залучених сторін;
- Аргентина: лібералізація валютного контролю;
- Індія: відкладення обгону японської економіки до 2026 року;
- Китай: прогноз зростання викидів через економічне стимулювання.
6. МЕДІА ТА РОЗВАГИ
Корпоративні трансформації:
- очікування значної угоди в Голлівуді;
- потенційний продаж Warner Bros Discovery;
- стагнація ринку CD без "вінілового" відродження;
- зміна бізнес-моделей під впливом стрімінгових сервісів.
7. КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ
Геополітичні:
- нестабільність на Близькому Сході;
- ядерна програма Ірану;
- регіональні конфлікти;
- торгівельні війни.
Економічні:
- інфляційний тиск у США;
- волатильність на ринку облігацій;
- ризики для технологічного сектору;
- конкурентний тиск з боку Китаю.
8. СПЕЦІАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УКРАЇНИ
Стратегічні аспекти:
- критична роль позиції США у мирному процесі (!);
- складна архітектура безпекових гарантій;
- балансування між різними міжнародними гравцями;
- ризики послаблення європейської підтримки;
- необхідність стратегічної адаптації до нової геополітичної реальності.
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