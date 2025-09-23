"Зелені чоловічки" та проросійський переворот: яку небезпеку несуть Україні вибори у Молдові

Related video

Друзі, погані новини привіз, вибачте. Був в Кишиневі проїздом, переговорив із друзями, які глибоко розуміють політичні процеси.

28 вересня (наступна неділя) там позачергові парламентські вибори, де:

висока ймовірність посилення проросійських сил

початок політичної кризи

імпічмент проєвропейського президента

запуск сценарію із "зеленими чоловічками", переворот, отримання Росією контролю над Молдовою

Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.

Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС, має підтримку 30-35% Фото: dpa

Розстановка сил на зараз (згідно з опитуваннями)

1. Проєвропейський блок (центр-правий): домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС.

Підтримка ~30-35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").

2. Пророссийський блок (лівий/популістський): фрагментований, але впливовий.

Ключові гравці:

Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігора Додона та PCRM): ~33-36%.

Соціалістична партія (PSRM): ~15%.

Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).

Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.

3. Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто "технічні" для розпорошення голосів.

Ключові фактори: Енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції.

Росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією.

У Приднестров'ї (російські "миротворці") – 100% пророссийський контроль, ~10% електорату.

Йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська).

Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025)

Пророссийські

BEP (Патріотичний блок) — 33.4%

PSRM (Соціалісти) — 14.8%

BV (Перемога, Шор) — 8.0%

BA (Альтернатива) — 5.9%

Проєвропейські:

PAS (Дія і солідарність) — 31.6%

PN (Наша партія) — 6.0%

Звісно, реальні результати можить відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики.

Що далі?

Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію — "заморожений конфлікт" з 1992 року, де перебувають ~1500 російських "миротворців" та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.

Контроль Москви над Молдовою (через пророссийську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:

Розширити кордон з Україною:

Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ).

У липні 2025 Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових Фото: Getty Images

У липні 2025 Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.

Відволікти ресурси ЗСУ:

Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків. Росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.

Кордон:

Закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія — "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.

Це якщо коротко.

Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним.

Чи готові ми до нього?

