"Зеленые человечки" и пророссийский переворот: какую опасность несут Украине выборы в Молдове

Related video

Друзья, плохие новости привез, извините. Был в Кишиневе проездом, переговорил с друзьями, которые глубоко понимают политические процессы.

28 сентября (следующее воскресенье) там внеочередные парламентские выборы, где:

высокая вероятность усиления пророссийских сил

начало политического кризиса

импичмент проевропейского президента

запуск сценария с "зелеными человечками", переворот, получение Россией контроля над Молдовой

Если такой сценарий у них получится, то мы получим продолжение границы с врагом и его союзниками и рост рисков для Украины и ее будущего.

Партия действий и солидарности (PAS) президента Майи Санду — антикоррупционная, ориентированная на ЕС, имеет поддержку 30-35% Фото: dpa

Расстановка сил на сейчас (согласно опросам)

1. Проевропейский блок (центр-правый): доминирует Партия действий и солидарности (PAS) президента Майи Санду — антикоррупционная, ориентированная на ЕС.

Поддержка ~30-35%, сильная в диаспоре и среди молодежи. Коалиционные партнеры ограничены (например, PN — "Наша партия").

2. Пророссийский блок (левый/популистский): фрагментированный, но влиятельный.

Ключевые игроки:

Патриотический избирательный блок (BEP, включает PSRM Игоря Додона и PCRM): ~33-36%.

Социалистическая партия (PSRM): ~15%.

Блок "Победа" (BV, Илан Шор): ~8%, но частично заблокирован (Шор в розыске, финансирует протесты из России).

Альтернатива (BA, Ион Чебан): ~6%, склоняется к Москве.

3. Другие: Небольшие партии (PRIM, PN) — до 5%, часто "технические" для распыления голосов.

Ключевые факторы: Энергетический кризис (рост тарифов) играет на руку оппозиции.

Россия инвестировала (как пишут) ~100-200 млн евро в подкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами и дезинформацией.

В Приднестровье (российские "миротворцы") — 100% пророссийский контроль, ~10% электората.

Идет борьба над тем, чтобы ограничить диаспору голосовать (она традиционно проевропейская).

Текущие опросы (среднее по PolitPro, сентябрь 2025)

Пророссийские

BEP (Патриотический блок) — 33.4%

PSRM (Социалисты) — 14.8%

BV (Победа, Шор) — 8.0%

BA (Альтернатива) — 5.9%

Проевропейские:

PAS (Действие и солидарность) — 31.6%

PN (Наша партия) — 6.0%

Конечно, реальные результаты могут отличаться от заказной публичной социологии, но то что есть уже показывает на риски.

Что дальше?

Молдова граничит с Украиной на 1220 км, из которых ~450 км приходится на сепаратистскую Транснистрию — "замороженный конфликт" с 1992 года, где находятся ~1500 российских "миротворцев" и склады с 20 тыс. тонн боеприпасов.

Контроль Москвы над Молдовой (через пророссийское большинство на выборах 28 сентября 2025 года) позволит:

Расширить границу с Украиной:

Транснистрия становится плацдармом для "зеленых человечков" или диверсий, угрожая Одесской области (ключевой логистический хаб для ВСУ).

В июле 2025 Путин усилил контингент в Транснистрии на 2000 военных Фото: Getty Images

В июле 2025 года Путин усилил контингент в Транснистрии на 2000 военных, реагируя на газовый кризис, обрушивший экономику региона. Это может создать "сухопутный мост" от Крыма до Приднестровья, усиливая Черноморскую блокаду.

Отвлечь ресурсы ВСУ:

Диверсии из Транснистрии (кибер, дроны, мигрантские потоки) заставят Украину перебросить 10-15% сил на южный фланг, ослабляя Донбасс/Харьков. Россия уже использует дезинформацию, чтобы сеять панику: фейки о "вторжении через Украину в Молдову" для провокаций.

Граница:

Закон о "нейтралитете" заблокирует транзит оружия через Молдову, ограничив НАТО-сортировку из Румынии. Транснистрия — "спящий фронт" для плацдарма в Европу.

Это если коротко.

Я не политтехнолог, но сценарий выглядит достаточно реальным.

Готовы ли мы к нему?

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.