Цитадели Донбасса: почему нельзя отдавать врагу без боя Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку

Путин хочет, чтобы Украина освободила Донецкую и Луганскую области самостоятельно. В рамках т.н. мирового соглашения. В т.ч. промышленные города-крепости: Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.

Но эти города входят в "фортификационный пояс" обороны Украины и являются важными промышленными хабами (!)

1. Краматорск — один из главных центров тяжелого машиностроения и металлургии на Донбассе.

Основные отрасли:

производство оборудования для металлургии, энергетики и горнодобычи. Многие предприятия пострадали от войны, часть эвакуирована или работает в ограниченном режиме (данные на 2025 год).

Ключевые промышленные предприятия:

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — крупнейший в Украине производитель тяжелого оборудования для металлургии, горнодобычи и энергетики;

Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) — производство прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования;

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) — специальная металлургия: литые и кованые изделия для энергетики (включая атомную) и машиностроения;

Краматорский ферросплавный завод — производство ферросплавов;

Краматорский цементный завод "Пушка" — производство строительных материалов.

Другие: заводы металлоконструкций, шиферный завод и мелкие предприятия машиностроения.

Общее количество крупных предприятий — около 10–15, но точный список варьируется из-за военных действий.

2. Славянск. Основные отрасли:

машиностроение;

химическая промышленность;

энергетика и производство стройматериалов.

Город, известный Славянской ТЭС и керамикой.

Ключевые промышленные предприятия:

Славянская ТЭС — крупнейшая тепловая электростанция, ключевой объект энергетики;

завод "Бетонмаш" — производство бетоносмесительного оборудования и запчастей для горно-металлургического комплекса;

Славянский машиностроительный завод — коксохимическое и механическое оборудование, краны;

завод высоковольтных изоляторов — электроизоляционные материалы;

ОАО "Керамические массы Донбасса" (или "Зевс-Керамика") — производство керамики и стройматериалов;

соледобывающая компания — добыча и производство соли (единственный производитель соли "Экстра" в Украине);

другие: предприятия по производству печей, редукторов и пищевой промышленности.

Крупных предприятий — около 8–12, многие ориентированы на энергетику и стройматериалы.

3. Дружковка

Отрасли:

машиностроение;

металлообработка;

добыча огнеупорных глин и

производство газовой аппаратуры.

Многие заводы эвакуированы после 2022 года.

Ключевые промышленные предприятия:

Дружковский машиностроительный завод ("Корум Дружковский машиностроительный завод") — оборудование для горнодобычи;

Дружковский завод металлоизделий — производство металлоизделий (крепеж);

завод газовой аппаратуры ("Грета" или ПАО "Грета") — газовые котлы и аппаратура;

Дружковское рудоуправление — добыча огнеупорных глин;

другие: огнеупорный завод, кондитерская фабрика и мелкие производства.

Крупных — 5–8 предприятий, фокус на добыче и машиностроении.

4. Константиновка

Город — "столица стекольной промышленности Украины".

Основные отрасли:

стекло;

керамика;

металлургия;

стройматериалы.

Сильно пострадал от обстрела 2025 года.

Ключевые промышленные предприятия:

заводы стекольной отрасли (несколько предприятий по производству бутылок, стекла и изделий из него);

Константиновка имеет уникальный кластер стекольных заводов;

Украинский научно-исследовательский институт стекла (УкрНИИстекло) — главная организация по стекольной промышленности;

предприятия по производству керамики и стройматериалов;

металлургические и химические заводы (включая цинковый или связанные с металлообработкой).

Я работал в каждом из этих городов, покупал там предприятия, их долги.

И был на многих из упомянутых предприятий.

Практически каждое из них — это готовая крепость с большим количеством укрепленных объектов, подвалов (!!!)

Это все города, входящие в фортификационный пояс Украины, включая Бахмут, за который идут бои.

И сдача этих городов — это не столько потеря экономического потенциала, сколько капитуляция и открытие плацдарма для продолжения наступления на Украину.

Просто напомню:

бои за Покровск продолжаются уже более 18 месяцев (!), захватчики уже на этом участке потеряли более 200 тыс. своих солдат и сотни единиц (танки, БМП, артиллерия) техники;

Мариуполь в свое время им обошелся примерно в 30 тыс. солдат и сотни единиц техники;

Бахмут — около 100 тыс. солдат и тысячи единиц техники;

Авдеевка — около 50 тыс. солдат и до 700 единиц техники.

...

Сдача территорий и городов-крепостей, которые не по зубам оккупантам — это равнозначно сдаче оружия и открытию своих тылов.

Верю, что этого не произойдет. Желаю Президенту Зеленскому мудрости и максимальной поддержки украинского народа в этом!

Мир Украине нужен, и чем быстрее, тем лучше, но не ценой повышения рисков для будущего украинцев.

P.S. Знаю, что в комментариях всегда найдутся те, кто скажет, что мир нам нужен любой ценой. Главное, чтобы не гибли люди.

Хочу вам просто напомнить Бучу и Ирпень.

Захватчики — это нелюди.

Они готовы подписать любую бумажку, чтобы улучшить момент и напасть со спины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

