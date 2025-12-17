Цитадели Донбасса: почему нельзя отдавать врагу без боя Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку
Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка — это города с огромным промышленным потенциалом, а в условиях войны — еще и города-крепости, напоминает аналитик Анатолий Амелин. Отдавать их в руки врага — это все равно, что просто сложить оружие и открыть свои тылы.
Путин хочет, чтобы Украина освободила Донецкую и Луганскую области самостоятельно. В рамках т.н. мирового соглашения. В т.ч. промышленные города-крепости: Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.
Но эти города входят в "фортификационный пояс" обороны Украины и являются важными промышленными хабами (!)
1. Краматорск — один из главных центров тяжелого машиностроения и металлургии на Донбассе.
Основные отрасли:
- производство оборудования для металлургии, энергетики и горнодобычи. Многие предприятия пострадали от войны, часть эвакуирована или работает в ограниченном режиме (данные на 2025 год).
Ключевые промышленные предприятия:
- Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — крупнейший в Украине производитель тяжелого оборудования для металлургии, горнодобычи и энергетики;
- Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) — производство прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования;
- ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) — специальная металлургия: литые и кованые изделия для энергетики (включая атомную) и машиностроения;
- Краматорский ферросплавный завод — производство ферросплавов;
- Краматорский цементный завод "Пушка" — производство строительных материалов.
Другие: заводы металлоконструкций, шиферный завод и мелкие предприятия машиностроения.
Общее количество крупных предприятий — около 10–15, но точный список варьируется из-за военных действий.
2. Славянск. Основные отрасли:
- машиностроение;
- химическая промышленность;
- энергетика и производство стройматериалов.
Город, известный Славянской ТЭС и керамикой.
Ключевые промышленные предприятия:
- Славянская ТЭС — крупнейшая тепловая электростанция, ключевой объект энергетики;
- завод "Бетонмаш" — производство бетоносмесительного оборудования и запчастей для горно-металлургического комплекса;
- Славянский машиностроительный завод — коксохимическое и механическое оборудование, краны;
- завод высоковольтных изоляторов — электроизоляционные материалы;
- ОАО "Керамические массы Донбасса" (или "Зевс-Керамика") — производство керамики и стройматериалов;
- соледобывающая компания — добыча и производство соли (единственный производитель соли "Экстра" в Украине);
- другие: предприятия по производству печей, редукторов и пищевой промышленности.
Крупных предприятий — около 8–12, многие ориентированы на энергетику и стройматериалы.Важно
3. Дружковка
Отрасли:
- машиностроение;
- металлообработка;
- добыча огнеупорных глин и
- производство газовой аппаратуры.
Многие заводы эвакуированы после 2022 года.
Ключевые промышленные предприятия:
- Дружковский машиностроительный завод ("Корум Дружковский машиностроительный завод") — оборудование для горнодобычи;
- Дружковский завод металлоизделий — производство металлоизделий (крепеж);
- завод газовой аппаратуры ("Грета" или ПАО "Грета") — газовые котлы и аппаратура;
- Дружковское рудоуправление — добыча огнеупорных глин;
- другие: огнеупорный завод, кондитерская фабрика и мелкие производства.
Крупных — 5–8 предприятий, фокус на добыче и машиностроении.
4. Константиновка
Город — "столица стекольной промышленности Украины".
Основные отрасли:
- стекло;
- керамика;
- металлургия;
- стройматериалы.
Сильно пострадал от обстрела 2025 года.
Ключевые промышленные предприятия:
- заводы стекольной отрасли (несколько предприятий по производству бутылок, стекла и изделий из него);
- Константиновка имеет уникальный кластер стекольных заводов;
- Украинский научно-исследовательский институт стекла (УкрНИИстекло) — главная организация по стекольной промышленности;
- предприятия по производству керамики и стройматериалов;
- металлургические и химические заводы (включая цинковый или связанные с металлообработкой).
Я работал в каждом из этих городов, покупал там предприятия, их долги.
И был на многих из упомянутых предприятий.
Практически каждое из них — это готовая крепость с большим количеством укрепленных объектов, подвалов (!!!)
Это все города, входящие в фортификационный пояс Украины, включая Бахмут, за который идут бои.
И сдача этих городов — это не столько потеря экономического потенциала, сколько капитуляция и открытие плацдарма для продолжения наступления на Украину.
Просто напомню:
- бои за Покровск продолжаются уже более 18 месяцев (!), захватчики уже на этом участке потеряли более 200 тыс. своих солдат и сотни единиц (танки, БМП, артиллерия) техники;
- Мариуполь в свое время им обошелся примерно в 30 тыс. солдат и сотни единиц техники;
- Бахмут — около 100 тыс. солдат и тысячи единиц техники;
- Авдеевка — около 50 тыс. солдат и до 700 единиц техники.
...
Сдача территорий и городов-крепостей, которые не по зубам оккупантам — это равнозначно сдаче оружия и открытию своих тылов.
Верю, что этого не произойдет. Желаю Президенту Зеленскому мудрости и максимальной поддержки украинского народа в этом!
Мир Украине нужен, и чем быстрее, тем лучше, но не ценой повышения рисков для будущего украинцев.
P.S. Знаю, что в комментариях всегда найдутся те, кто скажет, что мир нам нужен любой ценой. Главное, чтобы не гибли люди.
Хочу вам просто напомнить Бучу и Ирпень.
Захватчики — это нелюди.
Они готовы подписать любую бумажку, чтобы улучшить момент и напасть со спины.
