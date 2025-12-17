Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения Российско-украинская война

Цитадели Донбасса: почему нельзя отдавать врагу без боя Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку

Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка — это города с огромным промышленным потенциалом, а в условиях войны — еще и города-крепости, напоминает аналитик Анатолий Амелин. Отдавать их в руки врага — это все равно, что просто сложить оружие и открыть свои тылы.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
0
Въезд в город Славянск
Славянск — одна из четырех цитаделей Донбасса | Фото: Flickr

Путин хочет, чтобы Украина освободила Донецкую и Луганскую области самостоятельно. В рамках т.н. мирового соглашения. В т.ч. промышленные города-крепости: Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.

Но эти города входят в "фортификационный пояс" обороны Украины и являются важными промышленными хабами (!)

1. Краматорск — один из главных центров тяжелого машиностроения и металлургии на Донбассе.

Основные отрасли:

  • производство оборудования для металлургии, энергетики и горнодобычи. Многие предприятия пострадали от войны, часть эвакуирована или работает в ограниченном режиме (данные на 2025 год).
Відео дня

Ключевые промышленные предприятия:

  • Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — крупнейший в Украине производитель тяжелого оборудования для металлургии, горнодобычи и энергетики;
  • Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) — производство прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования;
  • ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) — специальная металлургия: литые и кованые изделия для энергетики (включая атомную) и машиностроения;
  • Краматорский ферросплавный завод — производство ферросплавов;
  • Краматорский цементный завод "Пушка" — производство строительных материалов.

Другие: заводы металлоконструкций, шиферный завод и мелкие предприятия машиностроения.

Общее количество крупных предприятий — около 10–15, но точный список варьируется из-за военных действий.

2. Славянск. Основные отрасли:

  • машиностроение;
  • химическая промышленность;
  • энергетика и производство стройматериалов.

Город, известный Славянской ТЭС и керамикой.

Ключевые промышленные предприятия:

  • Славянская ТЭС — крупнейшая тепловая электростанция, ключевой объект энергетики;
  • завод "Бетонмаш" — производство бетоносмесительного оборудования и запчастей для горно-металлургического комплекса;
  • Славянский машиностроительный завод — коксохимическое и механическое оборудование, краны;
  • завод высоковольтных изоляторов — электроизоляционные материалы;
  • ОАО "Керамические массы Донбасса" (или "Зевс-Керамика") — производство керамики и стройматериалов;
  • соледобывающая компания — добыча и производство соли (единственный производитель соли "Экстра" в Украине);
  • другие: предприятия по производству печей, редукторов и пищевой промышленности.

Крупных предприятий — около 8–12, многие ориентированы на энергетику и стройматериалы.

Важно
От Донецка до Покровска за 1350 дней: за сколько времени ВС РФ оккупирует Донбасс, — DeepState
От Донецка до Покровска за 1350 дней: за сколько времени ВС РФ оккупирует Донбасс, — DeepState

3. Дружковка

Отрасли:

  • машиностроение;
  • металлообработка;
  • добыча огнеупорных глин и
  • производство газовой аппаратуры.

Многие заводы эвакуированы после 2022 года.

Ключевые промышленные предприятия:

  • Дружковский машиностроительный завод ("Корум Дружковский машиностроительный завод") — оборудование для горнодобычи;
  • Дружковский завод металлоизделий — производство металлоизделий (крепеж);
  • завод газовой аппаратуры ("Грета" или ПАО "Грета") — газовые котлы и аппаратура;
  • Дружковское рудоуправление — добыча огнеупорных глин;
  • другие: огнеупорный завод, кондитерская фабрика и мелкие производства.

Крупных — 5–8 предприятий, фокус на добыче и машиностроении.

4. Константиновка

Город — "столица стекольной промышленности Украины".

Основные отрасли:

  • стекло;
  • керамика;
  • металлургия;
  • стройматериалы.

Сильно пострадал от обстрела 2025 года.

Ключевые промышленные предприятия:

  • заводы стекольной отрасли (несколько предприятий по производству бутылок, стекла и изделий из него);
  • Константиновка имеет уникальный кластер стекольных заводов;
  • Украинский научно-исследовательский институт стекла (УкрНИИстекло) — главная организация по стекольной промышленности;
  • предприятия по производству керамики и стройматериалов;
  • металлургические и химические заводы (включая цинковый или связанные с металлообработкой).

Я работал в каждом из этих городов, покупал там предприятия, их долги.

И был на многих из упомянутых предприятий.

Практически каждое из них — это готовая крепость с большим количеством укрепленных объектов, подвалов (!!!)

Это все города, входящие в фортификационный пояс Украины, включая Бахмут, за который идут бои.

И сдача этих городов — это не столько потеря экономического потенциала, сколько капитуляция и открытие плацдарма для продолжения наступления на Украину.

Просто напомню:

  • бои за Покровск продолжаются уже более 18 месяцев (!), захватчики уже на этом участке потеряли более 200 тыс. своих солдат и сотни единиц (танки, БМП, артиллерия) техники;
  • Мариуполь в свое время им обошелся примерно в 30 тыс. солдат и сотни единиц техники;
  • Бахмут — около 100 тыс. солдат и тысячи единиц техники;
  • Авдеевка — около 50 тыс. солдат и до 700 единиц техники.

...

Сдача территорий и городов-крепостей, которые не по зубам оккупантам — это равнозначно сдаче оружия и открытию своих тылов.

Верю, что этого не произойдет. Желаю Президенту Зеленскому мудрости и максимальной поддержки украинского народа в этом!

Мир Украине нужен, и чем быстрее, тем лучше, но не ценой повышения рисков для будущего украинцев.

P.S. Знаю, что в комментариях всегда найдутся те, кто скажет, что мир нам нужен любой ценой. Главное, чтобы не гибли люди.

Хочу вам просто напомнить Бучу и Ирпень.

Захватчики — это нелюди.

Они готовы подписать любую бумажку, чтобы улучшить момент и напасть со спины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
"Демилитаризованной экономической зоны" на Донбассе не будет: Зеленский отклонил предложение США, — Bild
"Демилитаризованной экономической зоны" на Донбассе не будет: Зеленский отклонил предложение США, — Bild