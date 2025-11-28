Украина на обочине: каким видит 2026 год The Economist и стоящие за ним "хозяева мира"

Вы уже пробовали расшифровать прогноз обложки от The Economist world ahead 2026? Я видел уже несколько прогнозов, но интереснее всего посмотреть самому.

Там на самом деле немало странных объектов:

и лодка викингов;

и геймпад, подключенный к мозгу;

и сухогруз, стреляющий из пушек!

и много, много таблеток, пилюль, шприцев;

и график падающего рынка;

масса роботов, дронов, ракет, танков... фууух

Итак.

Почему украинцам стоит присмотреться к этому прогнозу внимательнее?

The Economist — это издание, которое читает Давос, Бильдерберг и Уолл-стрит. Журнал, где Эвелин де Ротшильд был председателем с 1972 по 1989 год. Когда такие люди "предсказывают" — стоит слушать. Потому что часто они не угадывают будущее, а озвучивают планы;)

Обложка 2025 года оказалась пугающе точной:

возвращение Трампа;

тарифные войны;

революция ИИ;

продолжение конфликтов.

Что же зашифровано на 2026?

1. Общая картина: мир как футбольный мяч

Первое, что бросается в глаза — планета нарисована в форме футбольного мяча. 2026 — год Чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Но символика более глубокая: "Весь мир — это игра", и кто-то его пинает (!).

Посмотрите на футболиста справа внизу — он вне основного хаоса, он внешний игрок, который бьет по планете.

Кто это?

Китай?

Глобальный капитал?

Те, кто остается за кадром?

Цветовой код прост. Красный означает опасность, кровь, конфликт, Китай. Синий — технологии, порядок, США. Черный — нейтральное, фоновое.

И вот что тревожит: (!) красный доминирует.

Запад в упадке, Восток на подъеме — это не конспирология, это то, что нам показывают прямым текстом.

2. Центр композиции: американская трагикомедия — Торт с цифрой "250"

4 июля 2026 года США будут праздновать 250-летие независимости. Но посмотрите на этот торт — он не праздничный, он взрывается (!). Конфетти летит во все стороны, смешиваясь с ракетами и хаосом. Крем на торте — это может быть "сладкая ложь" об американском успехе)

А теперь обратите внимание: грузовой корабль с пушками стреляет прямо в этот торт. Внешние силы целят в саму идею американского юбилея. Совпадение? Вы же понимаете, что в The Economist совпадений не бывает)

Над тортом — гигантский синий кулак с американским флагом. Символ силы, протеста, "Америки превыше всего". Но он в наручниках (!)

Это не внешние санкции. Это внутренние ограничения: политическая поляризация, судебные преследования (дела Трампа), раскол общества. Кулак "держит" торт — патриотизм контролирует нарратив. Но наручники показывают: эта сила скована изнутри.

Под тортом — молоток, трескающийся о собственное основание. Судебная система США разрушает сама себя. Политизация судов, конституционные кризисы, эрозия доверия к институтам.

Триада "торт + кулак + молоток" — это празднование, протест и несправедливость.

3. Контроль сознания: мозг на геймпаде

Один из самых интересных символов — человеческий мозг, подключенный к игровому контроллеру. Можно читать буквально: Neuralink, нейроинтерфейсы, BCI-технологии. А можно метафорически: поколение, выросшее на экранах, медиа-манипуляции, "программирование" через контент.

2026 — год, когда ИИ перестает быть инструментом и становится инфраструктурой (!) Алгоритмы уже не помогают нам думать — они думают за нас.

Роботы Boston Dynamics по периметру обложки. Дроны и спутники везде. Цифровой паноптикум — мир тотального наблюдения, где ничто не остается скрытым.

4. Геополитическая карта: кто играет в игру

Как и в прошлом году, Дональд Трамп — центральная фигура. Не просто персонаж, а системообразующий элемент.

Кулак — его рука. Торт — его нарратив. Хаос вокруг — результат его "дирижирования".

2026 — "год Трампа 2.0". США "взорвутся" (положительно или отрицательно), а мир фрагментируется.

5. Путин и Си Цзиньпин

Силуэты на заднем плане слева. Они не в центре внимания, но они в игре. Протекционизм США ("Америка превыше всего") парадоксально открывает двери Китаю как новому глобальному лидеру.

Нетаньяху — Ближний Восток остается в повестке дня. Хрупкий мир в Газе может взорваться в любой момент.

6. А теперь самое важное — Зеленский

Найдите его на обложке. Он справа вверху, с биноклем в руках. Но бинокль опущен. Рядом — приближающийся танк. Над ним — красная волна. Это образ наблюдателя, а не активного игрока. Человека, который смотрит, как другие решают его судьбу.

The Economist показывает Украину 2026 года именно так: уставшую, зависимую от внешних решений, в позиции ожидания. Это пророчество? Предупреждение? Или инструкция?

7. Экономический шторм

Под скрещенными мечами — график, достигающий исторического минимума.

По бокам — головы Си и Трампа. Персонификация торговой войны.

Мечи над графиком — экономика стала полем боя. Тарифы как оружие, санкции как снаряды, цепи поставок как линия фронта.

Сломанный знак доллара (!) Американская валюта трещит. Госдолг США приближается к критической отметке.

Криптовалюты как альтернатива? Хз. Но хаос гарантирован!) Май 2026 — смена председателя ФРС. Запомните эту дату (!) Она может стать триггером.

Красно-синий стреляющий контейнеровоз. Красный — Китай, синий — США. Торговля больше не нейтральная — она милитаризована. И этот корабль целится в торт 250-летия.

Символика прозрачна: внешние экономические силы атакуют саму идею американского доминирования (!)

Год, полный дронов и таблеток: какой прогноз на 2026-й дает новый ребус от The Economist

8. Лекарства и шприцы

По всей обложке разбросаны шприцы, таблетки, капсулы. Официальная версия — революция препаратов для похудения (Ozempic и аналоги). Но шприцы летят параллельно с ракетами. Биотехнологии плюс ИИ — это новый фронт.

Будет ли "Пандемия 2.0" осенью 2026 г. Обложка намекает)

9. Сценарии 2026 года: что нас ждет

Сценарий первый: Геополитический дрейф. Трамп эскалирует, но США изолируются. Война в Украине "замораживается". Ближний Восток взрывается. Китай усиливается.

Сценарий второй: Финансовый шторм. Военный бюджет более триллиона долларов и инфляция приводят к рецессии. Доллар ослабевает. Рынки падают.

Сценарий третий: Новая эпидемия. Биоугроза — естественная или искусственная. Локдауны. Усиление контроля.

10. Выводы для украинцев

Теперь самое важное — что это значит для нас.

Первое. Война "замораживается", но не заканчивается. Торт как символ "мирного договора" — но он взрывается (!) Зеленский с опущенным биноклем. Танк рядом. The Economist, наверное, видит 2026 как год неопределенности для Украины, где решения принимаются без нас.

Второе. Фокус на замороженных активах. Деньги на обложке падают, доллар трещит. Но есть более $300 миллиардов замороженных российских активов. В 2026 этот вопрос станет критическим. Следим за G7 в июне.

Третье. Мы — наблюдатели, пока не станем игроками (!) Пора играть! Бинокль Зеленского опущен — он не смотрит. Это предупреждение: если Украина не возьмет инициативу, другие решат за нее.

Четвертое. Готовимся к экономическому шторму (!) Глобальная рецессия ударит по всем. Экспорт, валюта, инвестиции — все под угрозой.

Пятое. Технологическая гонка — шанс для Украины. Дроны, ИИ, кибербезопасность — мы уже в этой игре. 2026 может стать годом, когда украинский tech выйдет на глобальный уровень. Но надо действовать быстро.

11. Главный месседж

Старый порядок трещит. Новый еще не сформирован.

2026 — не год краха, а год трансформации.

Вопрос для Украины: мы будем наблюдать с опущенным биноклем — или возьмем судьбу в свои руки?;)

12. Ключевые даты 2026 года

Февраль — Зимняя Олимпиада. Дипломатическое окно для переговоров.

Май — смена председателя ФРС. Риск финансовой волатильности.

Июнь — саммит G7. Ключевое решение по замороженным активам России.

4 июля — 250-летие США. Протесты, поляризация, внутренняя нестабильность.

Июнь–июль — Чемпионат мира по футболу. Внимание мира сосредоточено на США.

Осень — потенциальный кризис. Характер неизвестен, но обложка намекает.

Обложка 2025 года сбылась на 80%. Посмотрим, что будет с 2026.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

