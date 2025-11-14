Год, полный дронов и таблеток: какой прогноз на 2026-й дает новый ребус от The Economist

Каждый год в ноябре журнал The Economist выходит с обложкой-ребусом, в которой пытается угадать тренды следующего года (и часто угадывает). Только что вышел очередной - и заместитель редактора издания Том Стэндейдж, отталкиваясь от него, говорит о трендах 2026 года...

Это мир Дональда Трампа — мы все просто живем в нем. Главный разрушитель был самым важным фактором, повлиявшим на мировые дела в 2025 году, и так будет до тех пор, пока он остается в Белом доме. Его подход, разрушающий нормы, вызвал беспорядки в некоторых областях (например, в торговле), но также принес дипломатические результаты (например, в Газе) и вынудил к необходимым изменениям (например, в отношении европейских расходов на оборону). "Трампадо" продолжит кружиться и дальше, но вот десять тенденций и тем, на которые стоит обратить внимание в наступающем 2026 году.

1. 250-летие Америки.

Ожидайте услышать крайне противоречивые рассказы о прошлом, настоящем и будущем Америки, поскольку республиканцы и демократы описывают одну и ту же страну в непримиримо разных терминах, отмечая 250-летие ее основания. Затем избиратели вынесут свой вердикт о будущем Америки на промежуточных выборах в ноябре. Но даже если демократы захватят Палату представителей, правление Трампа, основанное на запугивании, тарифах и исполнительных указах, будет продолжаться.

2. Геополитический дрейф.

Аналитики в области внешней политики разделились во мнениях: находится ли мир в состоянии новой холодной войны между блоками, возглавляемыми Америкой и Китаем, или же сделка Трампа разделит планету на американскую, российскую и китайскую "сферы влияния", в которых каждая страна сможет поступать по своему усмотрению? Не стоит рассчитывать ни на то, ни на другое. Трамп предпочитает транзакционный подход, основанный на инстинкте, а не на грандиозных геополитических парадигмах. Старый глобальный порядок, основанный на правилах, будет и дальше разлагаться. Но всякие "коалиции желающих" заключат новые соглашения в таких областях, как оборона, торговля и климат.

3. Война или мир? И то, и другое.

Если повезет, хрупкий мир в Газе сохранится. Но конфликты будут продолжаться в Украине, Судане и Мьянме. Россия и Китай будут проверять приверженность Америки своим союзникам с помощью провокаций в "серых зонах" в Северной Европе и Южно-Китайском море. По мере того как грань между войной и миром становится все более размытой, напряженность будет расти в Арктике, на орбите, на дне океана и в киберпространстве.

4. Проблемы для Европы.

Все это ставит перед Европой особый вызов. Она должна увеличить расходы на оборону, сохранить поддержку со стороны Америки, стимулировать экономический рост и справиться с огромным дефицитом, даже несмотря на то, что жесткая экономия может усилить поддержку ультраправых партий. Кроме того, она хочет оставаться ведущим сторонником свободной торговли и экологичности. Она не может сделать все это одновременно. Расходы на оборону могут стимулировать рост, но лишь в незначительной степени.

5. Возможности Китая.

У Китая есть свои проблемы: дефляция, замедление роста и переизбыток промышленной продукции, но политика Трампа "Америка прежде всего" открывает для Китая новые возможности для усиления своего глобального влияния. Китай будет позиционировать себя как более надежного партнера, особенно в странах глобального Юга, где он заключает ряд торговых соглашений. Китай с удовольствием заключает с Трампом тактические сделки по соевым бобам или микросхемам. Главное — сохранить отношения с Америкой на транзакционном уровне, а не на уровне конфронтации.

6. Экономические проблемы.

Пока что экономика США демонстрирует большую устойчивость к введенным Трампом тарифам, чем многие ожидали, но они все же будут сдерживать глобальный рост. А поскольку богатые страны живут не по средствам, риск кризиса на рынке облигаций растет. Многое будет зависеть от замены Джерома Пауэлла на посту председателя Федеральной резервной системы в мае; политизация ФРС может вызвать рыночный кризис.

7. Обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта.

Необузданные расходы на инфраструктуру для искусственного интеллекта также могут скрывать экономическую слабость Америки. Разрушится ли пузырь? Как и в случае с железными дорогами, электричеством и интернетом, крах не будет означать, что технология не имеет реальной ценности. Но это может иметь широкие экономические последствия. В любом случае, обеспокоенность влиянием ИИ на рынок труда, особенно на рынок труда для выпускников вузов, усилится.

8. Смешанная картина климата.

Ограничение потепления до 1,5 °C снято с повестки дня, а Трамп ненавидит возобновляемые источники энергии. Но глобальные выбросы, вероятно, достигли пика, чистые технологии процветают во всех странах Юга, и компании достигнут или превысят свои климатические цели, но будут молчать об этом, чтобы не вызвать гнев Трампа. Стоит обратить внимание на геотермальную энергию.

9. Спортивные ценности.

На спорт всегда можно положиться, если нужно отвлечься от политики, верно? Чемпионат мира по футболу будут совместно проводить США, Канада и Мексика, отношения между которыми натянуты. Но Игры с улучшенными характеристиками в Лас-Вегасе могут вызвать еще больше споров: спортсмены могут использовать препараты, повышающие работоспособность. Это обман или просто другое?

10. Ozempic, но лучше.

Появляются более эффективные и дешевые препараты для похудения на основе GLP-1, причем в форме таблеток. Это расширит доступ к ним. Но не является ли их прием обманом? GLP-1 расширяют дискуссию об этике использования препаратов, повышающих работоспособность, за пределы группы спортсменов и бодибилдеров. Немногие люди участвуют в Олимпийских играх. Но любой может принять участие в играх Ozempic.

Независимо от вашего отношения к препаратам, повышающим работоспособность, я надеюсь, что вы сочтете "Мир в 2026 году" ценным и эффективным дополнением к вашему медиа-рациону, которое поможет вам лучше понимать происходящее и предвидеть будущее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

