Рік, повний дронів і таблеток: який прогноз на 2026-й дає новий ребус від The Economist

Щороку в листопаді журнал The Economist виходить з обкладинкою-ребусом, у якій намагається вгадати тренди наступного року (і часто вгадує). Щойно вийшов черговий — і заступник редактора видання Том Стендейдж, відштовхуючись від нього, говорить про тренди 2026 року...

Це світ Дональда Трампа — ми всі просто живемо в ньому. Головний руйнівник був найважливішим чинником, що вплинув на світові справи у 2025 році, і так буде доти, доки він залишається в Білому домі. Його підхід, що руйнує норми, спричинив заворушення в деяких сферах (наприклад, у торгівлі), але також приніс дипломатичні результати (наприклад, у Газі) і змусив до необхідних змін (наприклад, щодо європейських витрат на оборону). "Трампадо" продовжить кружляти й далі, але ось десять тенденцій і тем, на які варто звернути увагу в прийдешньому 2026 році.

1. 250-річчя Америки.

Очікуйте почути вкрай суперечливі розповіді про минуле, сьогодення і майбутнє Америки, оскільки республіканці та демократи описують одну й ту саму країну в непримиренно різних термінах, відзначаючи 250-річчя її заснування. Потім виборці винесуть свій вердикт про майбутнє Америки на проміжних виборах у листопаді. Але навіть якщо демократи захоплять Палату представників, правління Трампа, засноване на залякуванні, тарифах і виконавчих указах, триватиме.

2. Геополітичний дрейф.

Аналітики в галузі зовнішньої політики розділилися в думках: чи перебуває світ у стані нової холодної війни між блоками, очолюваними Америкою і Китаєм, чи угода Трампа розділить планету на американську, російську і китайську "сфери впливу", в яких кожна країна зможе чинити на власний розсуд? Не варто розраховувати ні на те, ні на інше. Трамп віддає перевагу транзакційному підходу, заснованому на інстинкті, а не на грандіозних геополітичних парадигмах. Старий глобальний порядок, заснований на правилах, буде і далі розкладатися. Але всілякі "коаліції охочих" укладуть нові угоди в таких галузях, як оборона, торгівля і клімат.

3. Війна чи мир? І те, і інше.

Якщо пощастить, крихкий мир у Газі збережеться. Але конфлікти триватимуть в Україні, Судані та М'янмі. Росія і Китай перевірятимуть прихильність Америки своїм союзникам за допомогою провокацій у "сірих зонах" у Північній Європі та Південнокитайському морі. У міру того як межа між війною і миром стає дедалі розмитішою, напруженість зростатиме в Арктиці, на орбіті, на дні океану і в кіберпросторі.

4. Проблеми для Європи.

Усе це ставить перед Європою особливий виклик. Вона повинна збільшити витрати на оборону, зберегти підтримку з боку Америки, стимулювати економічне зростання і впоратися з величезним дефіцитом, навіть попри те, що жорстка економія може посилити підтримку ультраправих партій. Крім того, вона хоче залишатися провідним прихильником вільної торгівлі та екологічності. Вона не може зробити все це одночасно. Витрати на оборону можуть стимулювати зростання, але лише незначною мірою.

5. Можливості Китаю.

У Китаю є свої проблеми: дефляція, уповільнення зростання і надлишок промислової продукції, але політика Трампа "Америка насамперед" відкриває для Китаю нові можливості для посилення свого глобального впливу. Китай позиціонуватиме себе як надійнішого партнера, особливо в країнах глобального Півдня, де він укладає низку торговельних угод. Китай із задоволенням укладає з Трампом тактичні угоди щодо соєвих бобів або мікросхем. Головне — зберегти відносини з Америкою на транзакційному рівні, а не на рівні конфронтації.

6. Економічні проблеми.

Поки що економіка США демонструє більшу стійкість до запроваджених Трампом тарифів, ніж багато хто очікував, але вони все ж стримуватимуть глобальне зростання. А оскільки багаті країни живуть не за коштами, ризик кризи на ринку облігацій зростає. Багато чого залежатиме від заміни Джерома Пауелла на посаді голови Федеральної резервної системи в травні; політизація ФРС може спричинити ринкову кризу.

7. Стурбованість з приводу штучного інтелекту.

Неприборкані витрати на інфраструктуру для штучного інтелекту також можуть приховувати економічну слабкість Америки. Чи зруйнується бульбашка? Як і у випадку із залізницями, електрикою та інтернетом, крах не означатиме, що технологія не має реальної цінності. Але це може мати широкі економічні наслідки. У будь-якому разі, стурбованість впливом ШІ на ринок праці, особливо на ринок праці для випускників вишів, посилиться.

8. Змішана картина клімату.

Обмеження потепління до 1,5 °C знято з порядку денного, а Трамп ненавидить поновлювані джерела енергії. Але глобальні викиди, ймовірно, досягли піку, чисті технології процвітають у всіх країнах Півдня, і компанії досягнуть або перевищать свої кліматичні цілі, але мовчатимуть про це, щоб не викликати гнів Трампа. Варто звернути увагу на геотермальну енергію.

9. Спортивні цінності.

На спорт завжди можна покластися, якщо потрібно відволіктися від політики, вірно? Чемпіонат світу з футболу спільно проводитимуть США, Канада і Мексика, відносини між якими натягнуті. Але Ігри з поліпшеними характеристиками в Лас-Вегасі можуть викликати ще більше суперечок: спортсмени можуть використовувати препарати, що підвищують працездатність. Це обман чи просто інше?

10. Ozempic, але краще.

З'являються більш ефективні та дешеві препарати для схуднення на основі GLP-1, причому у формі таблеток. Це розширить доступ до них. Але чи не є їхній прийом обманом? GLP-1 розширюють дискусію про етику використання препаратів, що підвищують працездатність, за межі групи спортсменів і бодибілдерів. Небагато людей беруть участь в Олімпійських іграх. Але будь-хто може взяти участь в іграх Ozempic.

Незалежно від вашого ставлення до препаратів, що підвищують працездатність, я сподіваюся, що ви вважатимете "Світ у 2026 році" цінним і ефективним доповненням до вашого медіараціону, що допоможе вам краще розуміти те, що відбувається, і передбачати майбутнє.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

