Истощение России — до конца весны 2026-го: когда и как закончится война по реалистичному сценарию

Когда и как, таки, закончится война?

Сегодня ночью я написал текст с прогнозом наиболее вероятного сценария развития событий после визита Зеленского в Вашингтон.

Напомню, основной сценарий — Затяжная война на истощение (вероятность 45%). Ключевой фактор — Энергетическая эскалация.

Если Украина нарастит темп до 4-5 успешных (!) ударов в неделю, к февралю 2026 года может быть выведено 50-60% перерабатывающих мощностей России. Это создаст критическую (!) ситуацию с топливом для российской армии и экономики.

Весной 2026 года кумулятивный эффект может вынудить (!) Москву к переговорам. Но вынудить к переговорам абсолютно не гарантирует остановку войны. И там не было окончательного ответа на вопрос, когда и как остановятся боевые действия и что гарантирует нам мир.

Ведь стейкхолдеров войны значительно больше чем Украина — Россия — США. Здесь есть еще ЕС, Китай, Турция, страны арабского мира. И каждый имеет свои мотивации как продолжать войну в Украине, так и остановить ее.

Исходя из этого, мы продолжаем исследование и, сделав детальную карту стейкхолдеров их мотиваций (pro и contra), провели моделирование с применением теории игр для поиска равновесия Нэша.

Напомню, после недавней встречи в Вашингтоне 17 октября, которая принесла больше вопросов, чем ответов, всех беспокоит главный вопрос: что дальше?

Предыдущий, наиболее вероятный сценарий "заморозки" был отброшен, и мы оказались в новой точке неопределенности.

В нашей команде мы решили отойти от эмоций и прогнозов, основанных на текущей тактической ситуации на фронте. Вместо этого мы применили строгий научный подход, чтобы найти наиболее вероятный путь к прекращению войны.

Как мы заглянули в будущее?

Мы использовали два мощных инструмента:

Теория игр: этот метод позволяет анализировать конфликт как систему, где каждый игрок (стейкхолдер) действует рационально, исходя из своих интересов и "платежей" (выгод и затрат). Мы ищем "Равновесие Нэша" — стабильное состояние, из которого ни одному игроку не выгодно выходить в одностороннем порядке. Метод Монте-Карло: для уточнения временных рамок мы провели более 1000 компьютерных симуляций, варьируя ключевые параметры — от эффективности ударов по российским НПЗ до уровня европейской поддержки. Это позволило нам определить не просто "что", но и "когда".

Игроки за столом, их несокрушимые мотивации

Наш анализ подтверждает: в текущей конфигурации ни один из ключевых игроков не заинтересован (!!!) в мире на чужих условиях. Цена продолжения войны им ниже, чем риски от ее прекращения:

Украина — ведет экзистенциальную борьбу за выживание. Прекращение войны на текущих условиях означает потерю суверенитета (!!!) и риск повторной агрессии через 3-5 лет (!);

Россия — использует войну как главный инструмент сохранения режима. Мир без явной победы несет катастрофический риск внутриполитической дестабилизации и потери власти;

США (администрация Трампа) — стремится "закрыть вопрос" — быстро закончить войну, чтобы выполнить предвыборное обещание и переключить фокус на Китай;

Европейский Союз — воспринимает победу России как экзистенциальную угрозу безопасности (!). Цена поддержки Украины, какой бы высокой она ни была, ниже цены появления агрессивной, победившей России на границах НАТО;

Китай — является главным бенефициаром затяжного конфликта (!), который истощает и Россию, и Запад, превращая Москву в зависимого партнера и отвлекая внимание США.

Вывод — пока "платежная матрица" остается такой, война будет продолжаться. Чтобы остановить ее, нужно изменить цену продолжения борьбы одного из ключевых комбатантов.

Равновесие Нэша: Сценарий "Болезненный пат"

Наше моделирование показывает, что наиболее вероятный путь к прекращению огня — это не решительная победа на поле боя и не всеобъемлющий мирный договор. Это достижение состояния, которое в теории игр называется "Болезненный пат" (Mutually Hurting Stalemate).

Это ситуация, когда издержки от продолжения войны для обеих воюющих сторон (России и Украины) становятся настолько невыносимо высокими, что превышают любые воспринимаемые выгоды. Именно в этой точке прекращение огня становится для всех наименее плохим вариантом.

Ключевые условия, которые приведут систему к этому равновесию:

(!) Успех асимметричной энергетической войны Украины. Это главный катализатор (!). Украина, осознав невозможность победить в конвенционной войне на истощение, перешла к стратегии разрушения российской военной экономики. Цель — с помощью тысяч дальнобойных дронов собственного производства (план на 2025 год — 30 000 единиц) систематически выводить из строя российские НПЗ, военные заводы и логистические узлы. Достижение критического экономического ущерба в России. Ключевой порог, определенный моделью, — вывод из строя 50-60% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Это повлечет каскадный эффект: критический дефицит топлива для армии и гражданского сектора, коллапс логистики, падение экспортных доходов и резкий рост социальной напряженности. В этой точке цена продолжения войны для Кремля (риск экономического коллапса и внутреннего бунта) станет выше (!), чем политическая цена "заморозки" конфликта. Консолидация Европы как основной гарант устойчивости Украины. На фоне колеблющейся политики США ЕС берет на себя роль главного (!) финансового и военного партнера Киева. Это критически важно, чтобы Украина смогла продержаться и продолжать давление до тех пор, пока российская экономика не достигнет точки невозврата.

Когда эти три условия сойдутся, для Кремля рациональной стратегией станет не продолжение войны, а поиск путей к перемирию для сохранения режима. Для Украины, истощенной российскими ударами по ее собственной энергетике (уничтожено 64% генерации), прекращение огня станет приемлемым вариантом для сохранения государственности.

(!) Это и будет точкой равновесия.

Прогноз: Когда наступит "Болезненный пат"?

Наш анализ методом Монте-Карло, учитывающий текущую интенсивность ударов (3-4 в неделю) и планы по наращиванию производства дронов, показывает, что критический порог экономического ущерба для России с наибольшей вероятностью может быть достигнут к концу весны 2026 года (!).

Выводы и рекомендации для Украины — Как ускорить наступление мира?

Путь к прекращению войны лежит не через переговоры, которых Россия не хочет, а через создание для нее невыносимых условий. Украина впервые за долгое время имеет стратегический рычаг, не зависящий напрямую от поставок западных ракет.

Чтобы ускорить достижение "Равновесия Нэша", Украине необходимо сосредоточиться на четырех направлениях:

Форсировать "энергетическую войну". Это абсолютный приоритет. Необходимо масштабировать производство дальнобойных дронов, улучшать разведку и точность ударов. Каждый выведенный из строя российский НПЗ — это шаг к прекращению войны. Укрепить "Европейскую ось". Максимально углублять дипломатическое и военно-промышленное сотрудничество с европейскими партнерами (Германия, Франция, Великобритания, Польша, страны Балтии). Европа — наш главный союзник на этом этапе. Вести гибкую дипломатию с США. Не рассчитывать (!) на США как на главного спасителя, но использовать каждый провал переговоров Трампа с Путиным и каждую новую российскую атаку на гражданских как "окно возможностей" для лоббирования конкретных систем вооружений. Готовить общество к "миру без парада". Важно понимать, что наиболее вероятный результат — это не капитуляция России, а заморозка конфликта линией фронта с жесткими гарантиями безопасности. Необходимо уже сейчас управлять ожиданиями общества, чтобы прекращение огня не вызвало внутриполитического кризиса.

Путь к миру будет долгим и болезненным.

Но впервые за долгое время его контуры становятся понятными и просчитанными (!).

Нам будет непросто. Пока будем добивать энергетическую и нефтяную инфраструктуру, враг будет бить по нашим тылам, по энергетике и гражданским объектам, рассчитывая на хаос и коллапс с нашей стороны. Но мы же украинцы, справимся!

Стратегическая выдержка, опора на собственные силы и европейских союзников — вот формула, которая может остановить эту войну.

P.S. Предупреждение: этот текст — не предсказание, а результат моделирования вероятного сценария исходя из размещения сил, мотиваций, интересов всех стейкходдеров на сегодня. что не гарантирует возможные изменения. Например, смерть Путина или уничтожение уже в этом году 65% нефтяной инфраструктуры России могут ускорить мир;)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

