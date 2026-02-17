От "Корейской модели" до "Идеального шторма": 4 сценария будущего Украины после мира на условиях России

В последнее время все чаще слышу фразу "нужно заканчивать войну". Или "украинская власть не хочет заканчивать войну..."

Когда спрашиваю — а как вы видите завершение войны? — отвечают: нужно просто принять условия России (!) и перестать воевать, терять украинцев, терпеть блэкауты и ракетно-пушечные атаки...

На первый взгляд звучит как старая цитата: "нужно просто перестать стрелять". А на самом делеЮ все гораздо сложнее. И, к сожалению, страшнее.

Давайте разберемся.

Что именно требует Россия? (по состоянию на февраль 2026 года). Я собрал полный перечень. Это не моя интерпретация — это официальные позиции, озвученные на Стамбульских переговорах (май-июнь 2025), через Кирилла Дмитриева (канал Путина в Белый дом) и в 28-пунктном плане Уиткоффа.

Вот они:

Полный вывод ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — включая части, которые Россия НЕ контролирует (но где есть украинская фортификация). Признание Крыма частью России. Отказ от вступления в НАТО и принятие постоянного нейтрального статуса. Радикальное сокращение Вооруженных сил Украины (до 800 тыс. — и это еще "мягкий" вариант из плана Уиткоффа). Прекращение западных поставок оружия и обмена разведданными (!). Отмена военного положения и проведение выборов ДО подписания мирного соглашения. Роспуск "националистических организаций и партий" (не уточняется, о ком идет речь). Предоставление русскому языку официального статуса. Защита Московского патриархата на территории Украины. Восстановление полных дипломатических и экономических отношений с Россией. Ни одна из сторон не имеет права требовать репараций (!). Снятие ВСЕХ западных санкций с России (и возврат замороженных активов). Запрет иностранного военного присутствия на территории Украины.

АлкоМедведев (3 июня 2025 года) прямо сказал: "Стамбульские переговоры — не для компромиссного мира, а для обеспечения нашей быстрой победы и полного уничтожения неонацистского режима". Путин в декабре 2025 пообещал "безусловно" достичь целей войны и "освободить свои исторические земли", назвав европейских лидеров "свиньями".

Знаете, что это все значит?

Это не переговорная позиция. Это ультиматум о капитуляции (!).

А теперь представим: Украина принимает эти условия. Что дальше?

Я попытался провести сценарное моделирование на горизонте 2-3 года. Использовал публичные оценки CSIS, RAND, Chatham House, Oxford Analytica, Belfer Center (Гарвард) и RUSI.

Взял два измерения:

Уровень реальных гарантий безопасности для Украины. Внутренняя стабильность Украины после перемирия.

Это дает четыре сценария.

Сценарий А: "Корейская модель" (сильные гарантии + стабильная Украина)

Субъективно, вероятность: 5-10%.

Запад разворачивает реальные (!) военные силы в Украине, ратифицирует гарантии через парламенты, Украина сохраняет боеспособную армию.

Но Кремль "категорически отверг любой план западного военного присутствия в Украине". А три президента подряд — Обама, Байден и Трамп — отказались посылать солдат защищать Украину.

То есть этот сценарий требует того, на что никто не готов. И вероятность его очень условна

Сценарий Б: "Бумажный мир" (слабые гарантии + стабильная Украина)

Вероятность: 20-25%

Украина получает "платиновые" гарантии на бумаге, но без реального развертывания войск. Экономика восстанавливается медленно, но армия ограничена.

RUSI прямо пишет: "Кажется невероятным, что США или Европа, которые избегали прямого столкновения с российскими силами, станут после перемирия вдруг более агрессивными и готовыми рисковать".

То есть — Будапештский меморандум 2.0.

Сценарий В: "Идеальный шторм" (слабые гарантии + нестабильная Украина)

Вероятность: 50-60%. Наиболее вероятен.

Вот что произойдет:

Год 1 после перемирия.

Отмена военного положения. Президентские и парламентские выборы. Десятки партий, все против всех.

CSIS: "любой украинский лидер, обменивающий территорию на нестабильный мир, рискует потерей легитимности".

Миллион людей подлежит демобилизации. Куда им идти? 84% ветеранов имеют психоэмоциональную нестабильность. Госзаказ на военную продукцию сокращается — частные предприятия ВПК банкротятся. Восстановление будет стоить $524 млрд (World Bank) — это почти 3 ВВП Украины. Откуда деньги?

Тем временем Россия:

не сокращает ВПК;

тратит ~13,5 трлн руб. на оборону (6,3% ВВП), а с учетом безопасности — 8% ВВП, 41% бюджета. Oxford Analytica: "Россия выйдет из войны с закаленным, более эффективным и потенциально более амбициозным ВПК. К концу десятилетия восстановит ВС — большие и боеспособные, чем до войны";

Производит 3-4,5 млн снарядов/год против 1,7 млн у всего НАТО. Указ о расширении армии до 1,5 млн остается в силе. Набирает 30-40 тыс. контрактников ежемесячно.

НАТО готовится, но не готово Фото: НАТО

Год 2-3.

Россия накопила ракеты, дроны, авиабомбы. Европа все еще не готова: запасов Бундесвера хватает лишь на несколько дней высокоинтенсивных боев. НАТО обеспечивает лишь 5% необходимой ПВО для Центральной и Восточной Европы.

Датская разведка: "Россия может начать большую войну в Европе в течение 5 лет".

Украина же — ослабленная политическими распрями, сокращенной армией, с "гарантиями" на бумаге.

Вы уже видели результаты тренировок войск НАТО с украинскими военными? 10 бойцов ВСУ с дронами разгромили два батальона войск НАТО за день во время учений Hedgehog 2025. НАТО и Европа не готовы от слова "совсем". Путин начинает "тестировать" границы. Провокации. Фальшивые флаги.

Wall Street Journal предупреждает: "Кремль известен провокациями под чужим флагом, и можно ставить на то, что Россия попытается подорвать перемирие подобными операциями".

Новая агрессия. Но на этот раз — подготовленная. Без иллюзий 2022 года. С армией 1,5 млн, с накопленными запасами, с опытом войны.

Генерал Бен Ходжес (бывший командующий армией США в Европе): "Нужно поверить, что Россия удовлетворится только этими четырьмя областями... Нужно поверить, что они будут придерживаться любого соглашения — чего они никогда не делали. Нужно поверить, что Путин искренен, когда говорит: "Мы просто хотим мира". Ни один факт не дает этому никакого доверия".

Сценарий Г: "Внутренний коллапс" (слабые гарантии + коллапс украинской государственности)

Вероятность: 10-15%.

Худший вариант.

Пророссийские силы приходят к власти на выборах, армия деморализована, западная поддержка угасает. Carnegie: "Любое урегулирование, вероятно, повторит судьбу Минских соглашений: вместо решения конфликта раз и навсегда станет прологом к новой войне".

Украина скатывается в сепаратизм, бандитизм 90-х. Все воспринимают страну как epic fail...

***

О чем не говорят сторонники "просто перестать воевать"? О 700 тысячах российских ветеранов, которых Путину некуда девать. Почти половина из них не может найти работу. 500 человек в РФ уже стали жертвами насильственных преступлений вернувшихся ветеранов (378 убитых). Кремль сам обеспокоен — Reuters сообщает о страхе повторения сценария "афганцев" 1990-х.

Для Путина есть два выхода: либо интегрировать эту массу людей (что сложно и дорого), либо... найти им новое применение. Угадайте, какой вариант проще для диктатора?

Вместо итога

CSIS: "Киеву и союзникам необходимо избежать урегулирования, которое завершит эту войну ценой гарантирования следующей".

Chatham House: "Нет мирного процесса. Это не переговоры о мире — это передача требований о капитуляции".

Минские соглашения (2014-2015) дали России 8 лет на подготовку полномасштабного вторжения. Мюнхен (1938) дал Гитлеру 7 месяцев до уничтожения Чехословакии. Грузия (2008) потеряла 20% территории после "мира".

Единственный вопрос не в том, БУДЕТ ли Россия атаковать снова. А КОГДА — и будем ли мы к этому готовы (!!!).

Кто говорит: "Нужно просто принять условия России" — на самом деле говорит: "Давайте проиграем следующую войну на худших условиях". Поэтому наш путь — завоевать лучшие условия для Украины и жесткие гарантии безопасности. Это займет время и ресурсы. Этого хотят и наши партнеры.

Но если этого не сделать — нас не станет в ближайшее время...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

