От "Корейской модели" до "Идеального шторма": 4 сценария будущего Украины после мира на условиях России
Тем, кто предлагает немедленно закончить войну на условиях России, аналитик Анатолий Амелин рекомендует подумать, чем это все может закончиться. Он рисует четыре возможных сценария развития событий — и самым вероятным оказывается далеко не самый благоприятный для Украины...
В последнее время все чаще слышу фразу "нужно заканчивать войну". Или "украинская власть не хочет заканчивать войну..."
Когда спрашиваю — а как вы видите завершение войны? — отвечают: нужно просто принять условия России (!) и перестать воевать, терять украинцев, терпеть блэкауты и ракетно-пушечные атаки...
На первый взгляд звучит как старая цитата: "нужно просто перестать стрелять". А на самом делеЮ все гораздо сложнее. И, к сожалению, страшнее.
Давайте разберемся.
Что именно требует Россия? (по состоянию на февраль 2026 года). Я собрал полный перечень. Это не моя интерпретация — это официальные позиции, озвученные на Стамбульских переговорах (май-июнь 2025), через Кирилла Дмитриева (канал Путина в Белый дом) и в 28-пунктном плане Уиткоффа.
Вот они:
- Полный вывод ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — включая части, которые Россия НЕ контролирует (но где есть украинская фортификация).
- Признание Крыма частью России.
- Отказ от вступления в НАТО и принятие постоянного нейтрального статуса.
- Радикальное сокращение Вооруженных сил Украины (до 800 тыс. — и это еще "мягкий" вариант из плана Уиткоффа).
- Прекращение западных поставок оружия и обмена разведданными (!).
- Отмена военного положения и проведение выборов ДО подписания мирного соглашения.
- Роспуск "националистических организаций и партий" (не уточняется, о ком идет речь).
- Предоставление русскому языку официального статуса.
- Защита Московского патриархата на территории Украины.
- Восстановление полных дипломатических и экономических отношений с Россией.
- Ни одна из сторон не имеет права требовать репараций (!).
- Снятие ВСЕХ западных санкций с России (и возврат замороженных активов).
- Запрет иностранного военного присутствия на территории Украины.
АлкоМедведев (3 июня 2025 года) прямо сказал: "Стамбульские переговоры — не для компромиссного мира, а для обеспечения нашей быстрой победы и полного уничтожения неонацистского режима". Путин в декабре 2025 пообещал "безусловно" достичь целей войны и "освободить свои исторические земли", назвав европейских лидеров "свиньями".
Знаете, что это все значит?
Это не переговорная позиция. Это ультиматум о капитуляции (!).
А теперь представим: Украина принимает эти условия. Что дальше?
Я попытался провести сценарное моделирование на горизонте 2-3 года. Использовал публичные оценки CSIS, RAND, Chatham House, Oxford Analytica, Belfer Center (Гарвард) и RUSI.
Взял два измерения:
- Уровень реальных гарантий безопасности для Украины.
- Внутренняя стабильность Украины после перемирия.
Это дает четыре сценария.
Сценарий А: "Корейская модель" (сильные гарантии + стабильная Украина)
Субъективно, вероятность: 5-10%.
Запад разворачивает реальные (!) военные силы в Украине, ратифицирует гарантии через парламенты, Украина сохраняет боеспособную армию.
Но Кремль "категорически отверг любой план западного военного присутствия в Украине". А три президента подряд — Обама, Байден и Трамп — отказались посылать солдат защищать Украину.
То есть этот сценарий требует того, на что никто не готов. И вероятность его очень условна
Сценарий Б: "Бумажный мир" (слабые гарантии + стабильная Украина)
Вероятность: 20-25%
Украина получает "платиновые" гарантии на бумаге, но без реального развертывания войск. Экономика восстанавливается медленно, но армия ограничена.
RUSI прямо пишет: "Кажется невероятным, что США или Европа, которые избегали прямого столкновения с российскими силами, станут после перемирия вдруг более агрессивными и готовыми рисковать".
То есть — Будапештский меморандум 2.0.
Сценарий В: "Идеальный шторм" (слабые гарантии + нестабильная Украина)
Вероятность: 50-60%. Наиболее вероятен.
Вот что произойдет:
Год 1 после перемирия.
Отмена военного положения. Президентские и парламентские выборы. Десятки партий, все против всех.
CSIS: "любой украинский лидер, обменивающий территорию на нестабильный мир, рискует потерей легитимности".
Миллион людей подлежит демобилизации. Куда им идти? 84% ветеранов имеют психоэмоциональную нестабильность. Госзаказ на военную продукцию сокращается — частные предприятия ВПК банкротятся. Восстановление будет стоить $524 млрд (World Bank) — это почти 3 ВВП Украины. Откуда деньги?
Тем временем Россия:
- не сокращает ВПК;
- тратит ~13,5 трлн руб. на оборону (6,3% ВВП), а с учетом безопасности — 8% ВВП, 41% бюджета. Oxford Analytica: "Россия выйдет из войны с закаленным, более эффективным и потенциально более амбициозным ВПК. К концу десятилетия восстановит ВС — большие и боеспособные, чем до войны";
- Производит 3-4,5 млн снарядов/год против 1,7 млн у всего НАТО. Указ о расширении армии до 1,5 млн остается в силе. Набирает 30-40 тыс. контрактников ежемесячно.
Год 2-3.
Россия накопила ракеты, дроны, авиабомбы. Европа все еще не готова: запасов Бундесвера хватает лишь на несколько дней высокоинтенсивных боев. НАТО обеспечивает лишь 5% необходимой ПВО для Центральной и Восточной Европы.
Датская разведка: "Россия может начать большую войну в Европе в течение 5 лет".
Украина же — ослабленная политическими распрями, сокращенной армией, с "гарантиями" на бумаге.
Вы уже видели результаты тренировок войск НАТО с украинскими военными? 10 бойцов ВСУ с дронами разгромили два батальона войск НАТО за день во время учений Hedgehog 2025. НАТО и Европа не готовы от слова "совсем". Путин начинает "тестировать" границы. Провокации. Фальшивые флаги.
Wall Street Journal предупреждает: "Кремль известен провокациями под чужим флагом, и можно ставить на то, что Россия попытается подорвать перемирие подобными операциями".
Новая агрессия. Но на этот раз — подготовленная. Без иллюзий 2022 года. С армией 1,5 млн, с накопленными запасами, с опытом войны.
Генерал Бен Ходжес (бывший командующий армией США в Европе): "Нужно поверить, что Россия удовлетворится только этими четырьмя областями... Нужно поверить, что они будут придерживаться любого соглашения — чего они никогда не делали. Нужно поверить, что Путин искренен, когда говорит: "Мы просто хотим мира". Ни один факт не дает этому никакого доверия".
Сценарий Г: "Внутренний коллапс" (слабые гарантии + коллапс украинской государственности)
Вероятность: 10-15%.
Худший вариант.
Пророссийские силы приходят к власти на выборах, армия деморализована, западная поддержка угасает. Carnegie: "Любое урегулирование, вероятно, повторит судьбу Минских соглашений: вместо решения конфликта раз и навсегда станет прологом к новой войне".
Украина скатывается в сепаратизм, бандитизм 90-х. Все воспринимают страну как epic fail...
***
О чем не говорят сторонники "просто перестать воевать"? О 700 тысячах российских ветеранов, которых Путину некуда девать. Почти половина из них не может найти работу. 500 человек в РФ уже стали жертвами насильственных преступлений вернувшихся ветеранов (378 убитых). Кремль сам обеспокоен — Reuters сообщает о страхе повторения сценария "афганцев" 1990-х.
Для Путина есть два выхода: либо интегрировать эту массу людей (что сложно и дорого), либо... найти им новое применение. Угадайте, какой вариант проще для диктатора?
Вместо итога
CSIS: "Киеву и союзникам необходимо избежать урегулирования, которое завершит эту войну ценой гарантирования следующей".
Chatham House: "Нет мирного процесса. Это не переговоры о мире — это передача требований о капитуляции".
Минские соглашения (2014-2015) дали России 8 лет на подготовку полномасштабного вторжения. Мюнхен (1938) дал Гитлеру 7 месяцев до уничтожения Чехословакии. Грузия (2008) потеряла 20% территории после "мира".
Единственный вопрос не в том, БУДЕТ ли Россия атаковать снова. А КОГДА — и будем ли мы к этому готовы (!!!).
Кто говорит: "Нужно просто принять условия России" — на самом деле говорит: "Давайте проиграем следующую войну на худших условиях". Поэтому наш путь — завоевать лучшие условия для Украины и жесткие гарантии безопасности. Это займет время и ресурсы. Этого хотят и наши партнеры.
Но если этого не сделать — нас не станет в ближайшее время...
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.