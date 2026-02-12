Дебют по-американски: почему мирные переговоры перенесены в США и что это даст Украине

Новый раунд переговоров по мирному урегулированию российско-украинской войны состоится в США в грядущий вторник или среду, 17-18 февраля соответственно, заявил президент Владимир Зеленский. Случайно ли впервые за время полномасштабной войны локационным центром станут Соединенные Штаты и что это может означать, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с РФ запланирован на 17 или 18 февраля в США, однако российская сторона еще не дала на это свое согласие. В частности, комментируя Bloomberg News мирно-дипломатическую погоду, глава государства отметил, что официальный Киев принял предложение Штатов провести на следующей неделе очередной раунд переговоров, во время которых "делегации, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе территорий".

При этом нынешний хозяин Банковой подчеркнул, что на повестку дня также вынесено обсуждение предложения американцев по созданию свободной экономической зоны в качестве буфера в восточном регионе Донбасса. Впрочем, этот вариант, по словам президента и Украина, и Российская Федерация воспринимают весьма скептически.

"Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы… Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в ходе крайних трехсторонних встреч 4-5 февраля в Абу-Даби, делегации Украины, США и РФ обсудили методы внедрения перемирия, а также мониторинг прекращения военных действий, однако по словам Зеленского, команды в итоге так и не смогли согласовать детали "без политических решений на высшем уровне".

"Россияне имеют одну формулировку, мы имеем другую, американцы — третью. Существует понимание, что будет осуществляться мониторинг, но также существует понимание, что нужно доработать четкие формулировки и детали", — резюмировал украинский лидер, попутно выразив надежду на то, что во время новой встречи делегаций в США на следующей неделе таки удастся найти точки соприкосновения в этом вопросе.

Каким образом Трамп может использовать американскую территорию в мирном процессе

Собственно сам только факт того, что новый мирно-переговорный раунд состоится на территории США, отмечает в разговоре с Фокусом политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко, сам по себе создает определенные возможности.

"Когда проходят закрытые встречи в Майами, мы видим хотя бы кулуарные, но какие-то продвижения. Правда, мы это видели в двустороннем формате, когда или украинцы говорили с американцами, или же Дмитриев ездил к Кушнеру и Виткоффу. Тем не менее, Майами пока не кажется плохим местом с точки зрения результата, потому что две встречи в Абу-Даби с прикладной точки зрения — это обмен военнопленными и начало наработки определенной технической составляющей, которая касается военной компоненты — мониторинга прекращения огня и тому подобное. В то же время с политической частью есть проблемы и достаточно существенные", — отмечает эксперт.

Важно

"Слив" разговора Уиткоффа с представителями РФ: Иван Ступак раскрыл, кто инициировал "прослушку" (видео)

По мнению Игоря Чаленко, США в конце концов могут стать не только страной-хозяином проведения переговоров: "Предполагаю, что американцы используют встречу на своей территории с тем, чтобы форсировать процесс. Кстати, материал The Financial Times о вероятных "быстрых выборах" в Украине — это по сути один из элементов давления на нас, правда через британцев. Но очевидно, что должна быть определенная работа и с российской стороной: не может же все ограничиваться только Индией и теневым флотом РФ. Посмотрим, как будет, хотя я, откровенно говоря, не возлагаю больших надежд на встречи в США. При этом многие наши политики, если проанализировать нынешнюю пленарную неделю в Верховной Раде, постоянно вспоминают преимущественно в положительном ключе участие в дипломатическом треке Буданова и Арахамии".

В любом случае, констатирует политолог, мы снова и снова упираемся в одну и ту же проблему — нежелание россиян всерьез говорить о прекращении войны.

"И как бы мы не тасовали эту колоду, не меняли бы место проведения встреч или что, все равно без изменения позиции РФ будем иметь бег по кругу. На нынешней стадии россияне снова вывели в публичное поле Лаврова, Медведева и компанию, которые снова включили заезженную пластинку о своих заоблачных требованиях по денацификации, русскому языку и так далее", — говорит эксперт.

Резюмируя, Игорь Чаленко добавил: "Определенный символизм ситуации заключается в том, что переговорный раунд на территории США будет происходить перед выступлением Трампа в Конгрессе 24 февраля. То есть, если западные медиа, в частности The Financial Times подают ситуацию так, что, мол, Зеленский должен что-то объявить, то мы не можем, извините за сравнение, забирать у Трампа право первой брачной ночи. В этой ситуации, если волна давления на следующей неделе будет иметь успех, то я думаю, что интересные новости мы можем услышать именно во время выступления Трампа в Конгрессе. И обратите внимание — Трамп неоднократно в течение последних дней отмечает, что война России против Украины вот-вот завершится. Это же на самом деле не только церемониал, но и подготовка определенного информационного фона. В общем, думаю, на следующей неделе будет разностороннее дополнительное давление на наше государство, в том числе через массированные обстрелы — будто это мы воюем, а не с нами воюют".

Опрос Поддерживаете ли вы проведение выборов в Украине? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

Какие козыри применит Трамп, перенося мирные переговоры в Соединенные Штаты

Мирно-переговорная встреча на территории США, считает политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун, прежде всего означает фактическое признание россиянами американского влияния на процесс в целом и на них, в частности.

"То есть, речь идет о признании РФ влияния на нее откровенно враждебной страны, которая всегда была стратегическим противником и оппонентом. И при таком раскладе вместо формальных встреч в Абу-Даби, приходят коммуникационные контакты, которые предусматривают больше конструктива и серьезных намерений. Как по мне, очень определяющим будет то, кто будет представлять российскую сторону на переговорах в США. Если мы снова увидим третьесортных переговорщиков — пусть из военной среды, тем не менее людей, которые не уполномочены принимать решения, это будет означать, что Кремль продолжает свой имитационный сериал. Но если это будет представительство статусно выше того, которое мы видели на предыдущих встречах, это станет сигналом того, что место проведения встречи таки имеет значение и фигура президента Трампа существенно влияет на позицию россиян", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По убеждению Максима Джигуна, мирно-переговорная встреча на территории Соединенных Штатов "является большим преимуществом для нас", поскольку США так или иначе остаются стратегическим партнером Украины.

"В данном контексте следует обратить внимание на еще один момент: когда переговоры проходили на территории нейтральных стран с участием спецпредставителей, а не официальных лиц, это было больше консультационной линией, которая никого ни к чему не обязывала. То есть, Уиткофф и Кушнер ни перед кем серьезно не отчитывались. А вот когда события будут разворачиваться на территории Соединенных Штатов, очевидно, что внимание к этому со стороны американского политического истеблишмента будет очень большое и так или иначе отчитываться переговорщикам со стороны США перед государственными институциями придется", — подчеркивает политолог.

Отдельно эксперт отметил, что каким бы нейтральным в кавычках Трамп не был бы по отношению к российско-украинской войне, он не сможет выйти из переговорного процесса, во-первых, будучи президентом ключевой экономики мира, во-вторых, предпочитая роль мирового полицейского.

Кроме того, добавляет Максим Джигун, Америка заходит в "очень важный" избирательный процесс, поэтому для Трампа крайне важно демонстрировать результат. Учитывая очерченные факторы, политолог не исключает, что во время мирно-переговорной встречи в США на следующей неделе глава Белого дома в присущей ему манере будет озвучивать громкие заявления по российско-украинской войне и установлению дедлайнов по ее завершению.

В целом, сверхважным в контексте дипломатически-переговорного кейса, отмечает эксперт, является то, что Дональд Трамп фиксирует за собой единоличное лидерство в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. Именно поэтому, резюмирует политолог, президент США будет эмоционально, психологически и фактологически настроен на то, чтобы стать человеком, который реально привел к ощутимым сдвигам со знаком плюс в установлении мира, в том числе за счет того, что на его территории будут проходить соответствующие переговоры с участием Киева и Москвы.